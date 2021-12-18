Команда Хэмилтона выиграла финальную квалификацию Extreme E

Льюис Хэмилтон проиграл в этом году спор за звание чемпиона Формулы 1, но еще может завоевать титул в качестве босса собственной команды. Решающее сражение с давним конкурентом Нико Росбергом разворачивается в финальный уик-энд гоночного сезона на военном полигоне близ британского Бовингтона.

В двух квалификационных попытках не было равных Себастьену Лебу и Кристине Гутьеррес из X44. Это принесло команде Хэмилтона пятую победу из пяти возможных – однако не позволило отыграть очки у соперников из RXR.

Дело в том, что в Extreme E начисляют сразу пять бонусных баллов за лучшее время на заранее определенном участке трассы – и в этот раз их заработал выступающий за Росберга чемпион WRX Йохан Кристофферссон.

В результате с 16 очков преимущество команды немца выросло до 17.

Третий квалификационный результат остался за командой Карлоса Сайнса, также напомнил о себе коллектив Дженсона Баттона: в первой попытке гонщики JBXE получили штраф за пропущенные ворота, но во второй уступили по скорости только победителям.

Заезды проходили в прохладную погоду, потому дополнительной сложностью для участников стали летящие из-под колес потоки жидкой грязи. Несмотря на это, суббота прошла без происшествий. Самой серьезной стала авария Тимми Хансена из команды Andretti United, который улетел с трассы и врезался в дерево, но смог продолжить движение.

Технические проблемы вновь возникли у Chip Ganassi Racing – сначала во время смены гонщиков у Кайла ЛеДюка не хотел застегиваться ремень, а уже по ходу дистанции американец остался без рулевого усилителя.

Команде Xite Energy Racing судьи присудили 17 штрафных секунд за касание флага, ограничивающего контрольные ворота, и превышение скорости в зоне смены.

Все экипажи продолжат борьбу в воскресенье, когда официально завершится гоночный сезон 2021 года – и станет окончательно ясно, получится ли у Льюиса Хэмилтона выиграть хотя бы этот титул.

Итоги квалификации на V этапе Extreme E (без учета бонусов):