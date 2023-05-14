Команда Хэмилтона победила в Extreme E после штрафа соперников
Гонщики X44 стали сильнейшими в первый день шотландского этапа внедорожных электрогонок, во второй победу одержали представители Veloce
Сезон Extreme E продолжился новым этапом на трассе близ городка Дамфриз – правда, из-за сильного тумана организаторам пришлось в последний момент переписывать расписание и отменять часть сессий.
Субботний финал, на пути к которому попала в серьезную аварию с переворотом Клара Андерссон из Abt (на фото ниже), остался за экипажем Andretti в составе Кэти Маннингс и Тимми Хансена. Они финишировали на семь секунд раньше соперников, однако уже после клетчатого флага потеряли победу из-за штрафа.
Машина Клары Андерссон, Нассера Аль-Аттии, Abt Cupra XE, после аварии
Фото: Колин Макмастер / Motorsport Images
Небольшое превышение времени нахождения машины в зоне передачи привело к штрафу в 23 секунды и позволило подняться на вершину подиума Кристине Гутьеррес и Фрэзеру Макконнеллу из коллектива Льюиса Хэмилтона.
Для действующих чемпионов из X44 этот результат был тем более важен, что победители первого этапа из Veloce и команды Карлоса Сайнса вообще не прошли в финал, а машину RXR Нико Росберга перевернул из-за грязного лобового стекла Йохан Кристофферссон (на фото ниже).
Тройку призеров в субботу замкнули Кристина Джанпаоли-Дзонка и Тимо Шайдер – это первый подиум для проекта лондонского ди-джея Карла Кокса.
Авария: Йохан Кристофферссон, Rosberg X Racing
Фото: Колин Макмастер / Motorsport Images
Днем позже борьба началась заново. Клара Андерссон вторично опрокинула машину, еще несколько команд повредили свою технику в авариях.
На этот раз победа в финале, проходившем на раскисшей от дождя трассе, досталась Veloce Молли Тейлор и Кевина Хансена – это их второй успех из четырех возможных.
Лайя Санс и Микаэла Олин-Коттулински настолько увлеклись борьбой, допустив несколько контактов, что не позволили своим командам (Sainz и RXR соответственно) оказаться среди призеров. Вакантные места на подиуме достались McLaren (Эмма Гилмур/Таннер Фауст) и Ganassi (Аманда Соренсен / Ар-Джи Андерсон).
Коллектив Хэмилтона на этот раз даже не добрался до главной гонки.
Молли Тейлор, Кевин Хансен, Veloce Racing
Фото: Колин Макмастер / Motorsport Images
По сумме очков впереди предсказуемо расположились гонщики Veloce (78), следом идут команды Сайнса (65) и Хэмилтона (52).
Сезон Extreme E продолжится в начале июля в Италии.
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