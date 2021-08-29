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Extreme E / Гренландия Отчет о гонке

Команда директора McLaren впервые выиграла в Extreme E

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Экипаж Andetti United победил благодаря неудачному прыжку машины команды Нико Росберга

Команда директора McLaren впервые выиграла в Extreme E

Команда Andretti Unated, совладельцем которой является глава McLaren Racing Зак Браун, впервые выиграла этап Extreme E. Гонки проходили в Гренландии в весьма жестких условиях: трасса была проложена по грубому грунту вулканического происхождения и крупным камням.

Из-за высокой нагрузки на шины и шасси этап изобиловал сходами. В частности в «Сумасшедшей гонке», в которой решалась судьба последнего участника финального заезда, двое из трех экипажей повредили машины и сошли.

В итоге в финал прошли команды Andretti Unates с Тимми Хансеном и Кэти Маннингс, команда Льюиса Хэмилтона X44, команда Нико Росберга Rosberg X Racing, команда Дженсона Баттона JBXE, а также команда Acconia Sainz Карлоса Сайнса-старшего.

В борьбе в первых поворотах вперед вырвался Себастьян Лёб из X44. За первый круг он создал отрыв в 18 секунд, но на остановке для смены пилотов выяснилось, что у машины Лёба проколото заднее правое колесо. Его замена потребовала времени, в итоге чего автомобиль стартовал на второй, финальный круг последним

В итоге в финале развернулась борьба между Тимми Хансеном на Andretti United и Йоханом Кристофферссоном, который вместе со своей напарницей Молли Тейлор выиграл два первых этапа чемпионата за команду Росберга.

Однако в этот раз Кристофферссон перестарался, на излишне высокой скорости взял очередной трамплин и, взлетев слишком высоко в попытке обогнать Тимми Хансена при приземлении повредил машину и выбыл из борьбы.

 

Вторым финишировал родной брат Тимми Хансена Кевин на электромобиле команды JBXE. Это можно назвать вторым победным семейным дублем братьев подряд: неделю назад они в том же порядке финишировали на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу.

Третье место досталось команде Карлоса Сайнса, автомобиль X44 команды Льюиса Хэмилтона добрался до финиша четвертым.

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