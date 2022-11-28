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Перед решающим этапом XE на титул претендовали четыре команды – лидерами общего зачета в Пунта-дель-Эсте приехали триумфаторы прошлого сезона из RXR Нико Росберга. Однако для Йохана Кристофферссона и Микаэлы Олин-Коттулински уик-энд оказался по-настоящему драматичным и не позволил стать двухкратными чемпионами.

Ни шведскому дуэту, ни еще двум претендентам даже не удалось дойти до главного финала, что заметно упростило задачу гонщикам X44. Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес финишировали в решающем заезде третьими, но этого оказалось достаточно, чтобы завоевать титул.

Кристина Гутьеррес, Себастьен Леб, Team X44, празднуют победу в чемпионате после финиша на третьем месте Фото: Сэм Бэнголл / Motorsport Images

Победителями этапа стали четырехкратный триумфатор «Дакара» Нассер Аль-Аттия и Клара Андерссон из команды Abt Cupra, следом финишировали Таннер Фауст и Эмми Гилмур из McLaren.

Для команды Хэмилтона условием титула был финиш в тройке, однако еще в дебюте финальной гонки Себастьен Леб после контакта с Авль-Аттией откатился на четвертое место, после чего им с Кристиной Гутьеррес так и не удалось подняться выше.

Но на помощь пришла ошибка соперников. Тимми Хансен и Кэти Маннингс из Andretti финишировали на трассе третьими, однако получили семь секунд штрафа за превышение скорости в зоне смены гонщиков.

Это принесло X44 заветное место на пьедестале и сделало Льюиса Хэмилтона чемпионом – в новом для британца качестве босса команды.

Авария Кристины Гутьеррес, Team X44 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Путь X44 к титулу оказался весьма тернистым: еще в квалификации Гутьеррес попала в серьезную аварию, после которой машину пришлось восстанавливать.

Впрочем, и соперникам было не многим проще: фавориты из RXR тоже перевернулись на предварительной стадии, после чего не смогли пробиться в финал, когда в Кристофферссона по ходу одного из отборочных заездов врезался Аль-Аттия. Катарца оштрафовали, но это уже не могло помочь команде Росберга.

Также не повезло Карлосу Сайнсу: неутомимый испанец и его напарница Лайя Санс могли стать чемпионами, если бы в полуфинале гонщица не опрокинула внедорожник, попав колесом в канаву. Лайе удалось продолжить движение, но соперники – а с ними и возможность попасть в финал – уже скрылись далеко впереди.

Наконец, еще одни претенденты из Ganassi тоже потеряли свой шанс, когда Сара Прайс дважды задевала на кочковатой трассе ограничительные флажки ворот, получив за каждый по десять секунд штрафа.

Клара Алдерссон, Нассер Аль-Аттия, Abt Cupra XE Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В результате представителям RXR Росберга и X44 Хэмилтона пришлось пороться за единственную путевку в финал в утешительной гонке Crazy Race. Там Олин-Коттулински столкнулась со своей соперницей Хеддой Хосас, что привело к повреждению рулевого управления – а когда команда попробовала отремонтировать машину при смене пилотов, ее и вовсе дисквалифицировали за превышение количества персонала в зоне пит-стопа.

Такое обилие событий привело к тому, что в финале подобралась пестрая компания из тех, кто обычно не добивается высоких результатов – и Нассер Аль-Аттия с Кларой Андерссон принесли Abt Cupra первую победу в истории.

Итоговое положение в сезоне Extreme Е 2022 года

Поз Гонщики Команда Очки* 1. Себастьен Леб Кристина Гутьеррес X44 73 / 86 2. Йохан Кристофферссон Микаэла Олин-Коттулински Rosberg X Racing 68 / 84 3. Карлос Сайнс Лайя Санс Sainz XE Team 60 / 66 4. Сара Прайс

Кайл ЛеДюк Chip Ganassi Racing 57 (55) / 63 5. Таннер Фауст Эмма Гилмур McLaren Extreme E 46 / 52 6. Нассер Аль-Аттия

Клара Андерссон Abt Cupra XE 46 (40) / 46

*очки гонщиков в личном зачете / очки команды