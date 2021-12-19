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Extreme E / Великобритания Отчет об этапе

Хэмилтон снова второй: его команда уступила титул Росбергу

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В финале сезона чемпионата Extreme E Себастьен Леб из команды Льюиса Хэмилтна сделал все возможное для того, чтобы опередить соперников из экипажа Нико Росберга, но смог лишь сравнять счет по очкам и проиграть по числу побед

Хэмилтон снова второй: его команда уступила титул Росбергу

Команда RXR Нико Росберга выиграла дебютный сезон чемпионата по гонкам на электрических внедорожниках Extreme E. После финальной гонки сезона, которая прошла в Южной Англии, экипаж RXR по очкам сравнялся с командой X44 Льюиса Хэмилтона, но этого хватило, чтобы стать обладателями титула.

RXR, за которую выступали чемпионка Австралии по ралли Молли Тейлор и чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон, приехала в Англию лидерами сезона. Теоретически отобрать у них победу мог только экипаж X44. Однако последний состоял из девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Леба и Кристины Гутьеррес, которые точно не привыкли проигрывать.

Заезд проходил на военном полигоне в условиях грязи и от того плохой видимости. В воскресенье ситуацию усугубил сильный туман:

 

Леб и его напарница, казалось, сделали все для того, чтобы победить. Они выиграли квалификацию, отобрали у RXR лучшее время уик-энда за прохождение специального отрезка, что давало еще пять очков, победили в своем полуфинале и выиграли финальную гонку!

Однако даже при таком раскладе в финале команде Нико Росберга достаточно было финишировать четвертой из пяти, чтобы число очков с командой X44 сравнялась и победа в чемпионате осталась за RXR благодаря лучшим результатам в гонках по ходу сезона.

На старте финала Гетьеррес сразу использовала "гипердрайв" и вырвалась вперед, а Тейлор сохранила второе место. Однако австралийка вскоре потеряла темп и пропустила вперед еще двух соперниц. 

После смены пилотов Леб без видимого труда удержал завоеванное напарницей лидерство и выиграл гонку. Кристофферссон также сохранил четвертое место и выиграл чемпионат. Ему на руку сработала заминка на смене гонщиков шедшей на пятом месте команды Acciona, за которую выступал Карлос Сайнс-старший: после пересменки он  отстал на 16 секунд. Сайнсу не помогло даже то, что напарница сберегла для него возможность включить "гипердрайв" - на финальном круге этого было недостаточно, чтобы нагнать Кристофферссона.

В итоге у экипажей RXR и X44 Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в сезоне по 155 очков. третье место досталось команде еще одного чемпиона Формулы 1 Дженсонна Баттона: в финале его экипаж, в котором выступали Кевин Хансен и Микаэла Олин-Коттулински, стали вторыми и отобрали у Andretti United третье место в общем зачете. 

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