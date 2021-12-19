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Extreme E / Великобритания Новости

Хэмилтон не приехал на гонку с Росбергом, но выиграл. Как так?

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Участники финала Extreme E пожалели об отсутствии Льюиса Хэмилтона. Но отнеслись с пониманием к занятости пилота Mercedes

Хэмилтон не приехал на гонку с Росбергом, но выиграл. Как так?

В Южной Англии состоялся финал первого в истории чемпионата по гонкам на электрических внедорожниках Extreme E. Победу на этапе одержал экипаж команды X44, которая принадлежит Льюису Хэмилтону, а победа в сезоне досталась команде RXR, принадлежащая бывшему напарнику Хэмилтона по команде Mercedes в Формуле 1 Нику Росбергу.

Сам Росберг присутствовал на этапе, хотя за руль и не садился, наняв в свою команду действующего чемпиона мира по ралли-кроссу Йохана Кристофферссона. Был на мероприятии и основатель команды JBXE, чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон.

А вот Хэмилтон на этап не приехал, хотя его там ждали.

«По правде сказать, тут ходили слухи, что он все же приедет, – сказал Росберг. – Я уверен, что он был бы здесь, если бы смог найти время. Конечно мне проще, так как я давно на пенсии и у меня куда больше времени».

То, что у Хэмилтона не было времени, подтвердил и пилот его команды, победитель этапа и девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб.

«У Льюиса не было времени на то, чтобы приехать сюда, – заявил Леб. – Но если обратить внимание на то, как напряженно проходил в этом году сезон Формулы 1, я думаю Хэмилтона можно понять. На протяжении каждого из этапов мы всегда были на связи с Льюисом. Он вовлечен в происходящее, ему нравится наш чемпионат, он за всем следит и задает вопросы. Он заинтересован в том, что мы делаем, и это отлично.

Я горд, что выступаю за команду Льюиса. Он один из лучших гонщиков в мире».

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