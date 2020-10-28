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Extreme E / Новость

Хэмилтон и Росберг выступили на презентации серии Extreme E. В серии будет гонка в Патагонии и бонус за самый дальний прыжок

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Хэмилтон и Росберг выступили на презентации серии Extreme E. В серии будет гонка в Патагонии и бонус за самый дальний прыжок
Автор:
, Главный редактор

Старт сезона гонок на электровнедорожниках сдвинули на два месяца, а вместо непальского этапа в календаре появился аргентинский

Новая гоночная серия Extreme E в рамках вчерашней онлайн-презентации озвучила окончательный календарь, рассказала о формате, в котором будут проходить гонки – а также показала расцветки всех команд-участниц первого сезона. Напомним, что все коллективы будут использовать одинаковые внедорожники, специально построенные для выступлений в Extreme E и приводящиеся в движение электромотором – каждая команда выставит по одному автомобилю. 

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Напомним, что свои команды в серии выставят сразу два экс-пилота Ф1 – Льюис Хэмилтон (чей коллектив получил имя Х44) и Нико Росберг. Оба приняли участие во вчерашней презентации – но пока не рассказали о том, кого из гонщиков планируют привлечь к выступлениям в чемпионате.

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Изначально предполагалось, что турнир стартует в январе в Сенегале – однако в итоге африканскую гонку сдвинули на май, а откроют сезон соревнования в Саудовской Аравии. Планировавшийся этап в Непале заменен на гонку в Патагонии, на южном краю южноамериканского континтента.

Окончательный календарь серии Extreme E в 2021 году

  Даты Место проведения
1. 20-21 марта Saudi Arabia Саудовская Аравия (район г. Аль-Ула)
2. 29-30 мая Senegal Сенегал (район Розового озера)
3. 28-29 августа Denmark Гренландия (ледник Расселла)
4.  23-24 октября Brazil Бразилия (район г. Сантарем)
5. 11-12 декабря Argentina Аргентина (район г. Ушуайя)

По формату соревнования будут ближе всего к ралли-кроссу – при заметно большей длине грунтовой трассы (8 км). Дистанция каждого заезда составит 2 круга, на старт за раз будут выходить четыре автомобиля. В субботу состоятся квалификационные гонки, по результатам которых распределятся стартовые позиции в серии воскресных заездов на выбывание. Основная порция очков будет распределена по итогам финалов, бонусные баллы  можно будет получить по итогам квалификации – а также в награду за самый дальний прыжок на имеющемся на каждой трассе трамплине.

Напомним, что в Extreme E будут выступать экипажи из двух пилотов, причем экипаж в обязательном порядке должен будет состоять из мужчины и женщины (которые, судя по всему, будут выходить на старт по очереди).

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
Автор Кирилл Качнов

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