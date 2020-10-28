Хэмилтон и Росберг выступили на презентации серии Extreme E. В серии будет гонка в Патагонии и бонус за самый дальний прыжок
Старт сезона гонок на электровнедорожниках сдвинули на два месяца, а вместо непальского этапа в календаре появился аргентинский
Новая гоночная серия Extreme E в рамках вчерашней онлайн-презентации озвучила окончательный календарь, рассказала о формате, в котором будут проходить гонки – а также показала расцветки всех команд-участниц первого сезона. Напомним, что все коллективы будут использовать одинаковые внедорожники, специально построенные для выступлений в Extreme E и приводящиеся в движение электромотором – каждая команда выставит по одному автомобилю.
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Напомним, что свои команды в серии выставят сразу два экс-пилота Ф1 – Льюис Хэмилтон (чей коллектив получил имя Х44) и Нико Росберг. Оба приняли участие во вчерашней презентации – но пока не рассказали о том, кого из гонщиков планируют привлечь к выступлениям в чемпионате.
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Изначально предполагалось, что турнир стартует в январе в Сенегале – однако в итоге африканскую гонку сдвинули на май, а откроют сезон соревнования в Саудовской Аравии. Планировавшийся этап в Непале заменен на гонку в Патагонии, на южном краю южноамериканского континтента.
Окончательный календарь серии Extreme E в 2021 году
|Даты
|Место проведения
|1.
|20-21 марта
|Саудовская Аравия (район г. Аль-Ула)
|2.
|29-30 мая
|Сенегал (район Розового озера)
|3.
|28-29 августа
|Гренландия (ледник Расселла)
|4.
|23-24 октября
|Бразилия (район г. Сантарем)
|5.
|11-12 декабря
|Аргентина (район г. Ушуайя)
По формату соревнования будут ближе всего к ралли-кроссу – при заметно большей длине грунтовой трассы (8 км). Дистанция каждого заезда составит 2 круга, на старт за раз будут выходить четыре автомобиля. В субботу состоятся квалификационные гонки, по результатам которых распределятся стартовые позиции в серии воскресных заездов на выбывание. Основная порция очков будет распределена по итогам финалов, бонусные баллы можно будет получить по итогам квалификации – а также в награду за самый дальний прыжок на имеющемся на каждой трассе трамплине.
Напомним, что в Extreme E будут выступать экипажи из двух пилотов, причем экипаж в обязательном порядке должен будет состоять из мужчины и женщины (которые, судя по всему, будут выходить на старт по очереди).
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Об этой статье
|Серия
|Extreme E
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
|Автор
|Кирилл Качнов