Новая гоночная серия Extreme E в рамках вчерашней онлайн-презентации озвучила окончательный календарь, рассказала о формате, в котором будут проходить гонки – а также показала расцветки всех команд-участниц первого сезона. Напомним, что все коллективы будут использовать одинаковые внедорожники, специально построенные для выступлений в Extreme E и приводящиеся в движение электромотором – каждая команда выставит по одному автомобилю.

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Напомним, что свои команды в серии выставят сразу два экс-пилота Ф1 – Льюис Хэмилтон (чей коллектив получил имя Х44) и Нико Росберг. Оба приняли участие во вчерашней презентации – но пока не рассказали о том, кого из гонщиков планируют привлечь к выступлениям в чемпионате.

Изначально предполагалось, что турнир стартует в январе в Сенегале – однако в итоге африканскую гонку сдвинули на май, а откроют сезон соревнования в Саудовской Аравии. Планировавшийся этап в Непале заменен на гонку в Патагонии, на южном краю южноамериканского континтента.

Окончательный календарь серии Extreme E в 2021 году

Даты Место проведения 1. 20-21 марта Саудовская Аравия (район г. Аль-Ула) 2. 29-30 мая Сенегал (район Розового озера) 3. 28-29 августа Гренландия (ледник Расселла) 4. 23-24 октября Бразилия (район г. Сантарем) 5. 11-12 декабря Аргентина (район г. Ушуайя)

По формату соревнования будут ближе всего к ралли-кроссу – при заметно большей длине грунтовой трассы (8 км). Дистанция каждого заезда составит 2 круга, на старт за раз будут выходить четыре автомобиля. В субботу состоятся квалификационные гонки, по результатам которых распределятся стартовые позиции в серии воскресных заездов на выбывание. Основная порция очков будет распределена по итогам финалов, бонусные баллы можно будет получить по итогам квалификации – а также в награду за самый дальний прыжок на имеющемся на каждой трассе трамплине.

Напомним, что в Extreme E будут выступать экипажи из двух пилотов, причем экипаж в обязательном порядке должен будет состоять из мужчины и женщины (которые, судя по всему, будут выходить на старт по очереди).