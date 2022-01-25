Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E

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В дебютном сезоне внедорожных электрогонок дуэт X44 занял итоговое второе место. Леб и Гутьеррес ни разу не проиграли в квалификации, но в финальных гонках стали сильнейшими лишь раз за пять этапов. Они заработали столько же очков, сколько соперники из команды Нико Росберга, но те стали сильнейшими три раза – и потому получили титул.

Во вторник стало известно, что коллектив Хэмилтона продлил контракты с Себом и Кристиной на 2022 год.

Для Леба это известие прозвучало всего через два дня после блистательной победы на Ралли Монте-Карло.

«Прошлый год стал для нас непростым, – сказал 47-летний француз. – Мы столкнулись со множеством технических сложностей, а также с невезением. Но нам удалось выиграть все квалификации, завершить год победой на финальном этапе и заработать столько же очков, сколько чемпионам. Все это придает оптимизм.

Думаю, другие команды очень сильны, но мы с Кристиной показали, что знаем победный рецепт, потому нацелены вновь сражаться за места на подиуме».

Зимой Леб финишировал вторым на «Дакаре». Гутьеррес, которая в свободное от гонок время работает стоматологом, тоже вышла на старт в Саудовской Аравии и заняла третье место в категории легких багги. Это всего лишь третий случай, когда женщина-гонщица стала призером знаменитого марафона.

«В прошлом году мы были очень близки к победе, – сказала испанка. – И теперь еще более нацелены стать сильнейшими. С момента своего прихода в команду я очень многому научилась и чувствовала себя все сильнее и быстрее с каждой гонкой. Потому мне не терпится вернуться за руль и показать, на что я способна».

Новый сезон Extreme E стартует 19-20 февраля в Саудовской Аравии.