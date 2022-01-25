Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Extreme E Новость

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E

Автор:

Команда X44, которой владеет сэр Льюис, продлила контракты на новый сезон с Себастьеном Лебом и Кристиной Гутьеррес

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В дебютном сезоне внедорожных электрогонок дуэт X44 занял итоговое второе место. Леб и Гутьеррес ни разу не проиграли в квалификации, но в финальных гонках стали сильнейшими лишь раз за пять этапов. Они заработали столько же очков, сколько соперники из команды Нико Росберга, но те стали сильнейшими три раза – и потому получили титул. 

Во вторник стало известно, что коллектив Хэмилтона продлил контракты с Себом и Кристиной на 2022 год. 

Для Леба это известие прозвучало всего через два дня после блистательной победы на Ралли Монте-Карло. 

«Прошлый год стал для нас непростым, – сказал 47-летний француз. – Мы столкнулись со множеством технических сложностей, а также с невезением. Но нам удалось выиграть все квалификации, завершить год победой на финальном этапе и заработать столько же очков, сколько чемпионам. Все это придает оптимизм.

Думаю, другие команды очень сильны, но мы с Кристиной показали, что знаем победный рецепт, потому нацелены вновь сражаться за места на подиуме».

Зимой Леб финишировал вторым на «Дакаре». Гутьеррес, которая в свободное от гонок время работает стоматологом, тоже вышла на старт в Саудовской Аравии и заняла третье место в категории легких багги. Это всего лишь третий случай, когда женщина-гонщица стала призером знаменитого марафона. 

«В прошлом году мы были очень близки к победе, – сказала испанка. – И теперь еще более нацелены стать сильнейшими. С момента своего прихода в команду я очень многому научилась и чувствовала себя все сильнее и быстрее с каждой гонкой. Потому мне не терпится вернуться за руль и показать, на что я способна». 

Новый сезон Extreme E стартует 19-20 февраля в Саудовской Аравии. 

 
Поделились
Комментарии
Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Предыдущая новость

Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Загрузить комментарии
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
Босс Формулы Е: Mercedes уходит от нас? Это будет их прощальный танец
Формула E

Босс Формулы Е: Mercedes уходит от нас? Это будет их прощальный танец

Команда Хэмилтона выиграла финальную квалификацию Extreme E Великобритания
Extreme E

Команда Хэмилтона выиграла финальную квалификацию Extreme E

В Porsche задумались об уходе из Формулы Е. Казалось бы, при чем тут Ф1?
Формула E

В Porsche задумались об уходе из Формулы Е. Казалось бы, при чем тут Ф1?

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Эллисон о новых правилах: Кто-то точно сильно ошибется
Формула 1

Эллисон о новых правилах: Кто-то точно сильно ошибется

Упущенный шанс или великая афера? Забытая история команды Ф1
Формула 1

Упущенный шанс или великая афера? Забытая история команды Ф1

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом

Самое важное:

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E
Extreme E Extreme E

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E

Баттон рассказал, как стал «зеленым»
Extreme E Extreme E

Баттон рассказал, как стал «зеленым»

Очки за кибергонки и экипаж М+Ж. Главные инновации 2021 года
Формула 1 Формула 1

Очки за кибергонки и экипаж М+Ж. Главные инновации 2021 года

В Extreme E уточнили календарь 2022 года. России в нем нет
Extreme E Extreme E

В Extreme E уточнили календарь 2022 года. России в нем нет

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.