Пилот команды Баттона получил травму во время этапа Extreme E

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С 18 по 20 февраля в Саудовской Аравии прошел первый этап нового сезона Extreme E – и, к сожалению для участников, по ходу соревнований не обошлось без травм. Первой жертвой песков стала гонщица команды Veloce Кристина Джампаоли-Дзонка, получившая перелом лодыжки после аварии в квалификации.

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На следующий день неудача настигла и другого пилота. Кевин Хансен, выступающий за коллектив Дженсона Баттона, пытался добыть своему экипажу путевку в финал – для этого Кевину нужно было стать победителем отборочной «безумной гонки». По итогу сменившая шведа на второй круг Молли Тейлор финишировала второй, а сам Хансен понес куда более серьезные потери. Сообщается, что пилот сломал один из позвонков и ушиб легкое из-за неудачного приземления после прыжка на кочке. Сейчас Кевин находится в больнице: гонщик отмечает, что уже может сидеть, а врачи уверены в его удачном восстановлении от травмы.

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