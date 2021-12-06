Как команды готовятся к уникальным условиям гонок Extreme E

Гонки чемпионата Extreme E проходят в экзотических местах – от пустынь Саудовской Аравии до ледников Гренландии. Поэтому подготовка к каждому мероприятию представляет для участников серии весьма сложную задачу.

Начать можно с того, что в случае с большинством привычных соревнований у команд есть данные, собранные на той или иной трассе в предыдущие годы. В то время как Extreme E в этом году проводится впервые – а абсолютное большинство локаций впервые используется для проведения гонок. При этом тесты, по ходу которых команды и гонщики могли бы тщательно изучить все особенности трассы, календарем серии не предусмотрены.

«В этом, самом первом сезоне сложно провести полноценную подготовку. И мы все учимся на ходу», – говорит Хави Серра, один из руководителей команды Abt Cupra Racing. Этот коллектив в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице Extreme E – на последнем из состоявшихся этапов (он прошел на Сардинии) экипаж Ютты Кляйншмидт и Маттиаса Экстрема финишировали вторыми.

Напомним, все команды серии используют одинаковые электрические внедорожники Odyssey 21 – но у коллективов есть возможность адапатировать внешний вид машин под определенный стиль. К примеру, автомобиль, который использует Abt Cupra Racing, имеет общие черты с перспективным серийным электрокроссовером Tavascan.

«Между этапами машины находятся на корабле, который везет их с одной точки на другую. Поэтому никаких тестовых заездов мы провести не можем, – продолжает Серра. – Тем не менее, мы в команде мы предварительно проводим определенную оценку ситуации.

Во-первых, после каждого этапа мы очень тщательно проводим его разбор, очень тщательно анализируем весь набор полученных данных – ведь они могут оказаться очень кстати на следующей гонке. С каждым этапом мы все лучше понимаем машину и все успешнее можем предсказывать ее поведение на следующем этапе.

Перед соревнованиями мы освежаем в памяти ситуацию с настройками на предыдущем этапе, разбираем прогноз погоды – и пытаемся предположить, с чем мы сможем столкнуться в соответствующей местности». При этом информация о районе проведения гонки, которую команды получают заранее, не слишком подробна – поэтому очень важно собрать и проанализировать как можно больше информации в первые дни по прибытии на локацию.

«Инженеры и водители должны сосредоточиться и извлечь максимальную пользу из небольшого количества времени, доступного для оценки трассы во время разведки», – подтверждает Серра.

Имена первых в истории победителей серии Extreme E будут определены 18 и 19 декабря по ходу финального этапа, который пройдет в Великобритании.