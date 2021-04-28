Алехандро Агаг взял на себя немалый риск, запуская проект Extreme E. И идея проводить гонки электромобилей в отдаленных регионах, испытавших на себе влияние изменений климата, многими была встречена с изрядным скептицизмом. Тем не менее, если не считать мелких проблем (вроде необходимости доработать формат из-за поднимаемой машинами пыли), первый этап турнира в Саудовской Аравии прошел хорошо. А знаменитые имена как в списке пилотом, так и в списке команд обеспечили внимание публики к турниру. Поэтому перед вторым этапом, который состоится в мае в Сенегале, организаторы чемпионата чувствуют себя весьма уверенно.

«Я чувствую облегчение, потому что было так много проблем, а риски были так высоки. И многое могло пойти не так, – говорит Агаг. – Ожидания были велики, но реакция на происходящее была просто фантастической. Мы превзошли собственные ожидания. Мы хотим сделать турнир лучше, и из первой гонки надо сделать определенные выводы. Ситуация с пылью, формат заездов – обо всем этом еще надо думать, но в целом я бы назвал соревнования фантастическими.

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Ключевым моментом было присутствие среди участников звезд гонок. Как гонщиков, так и гонщиц. И мне было крайне приятно видеть улыбки на их лицах, когда мы покидали Саудовскую Аравию. Это же великие имена, чемпионы самых разных турниров. Они требовательны, но они были так рады происходившему. Потому что они почувствовали: этот чемпионат станет большим событием. И они не зря рискнули, став его участниками. Как и Льюис Хэмилтон и Нико Росберг не зря выставили свои команды».

Одним из важных нововведений в рамках Extreme E стал паритет по количеству гонщиков и гонщиц: каждый экипаж состоит из мужчины и женщины, которые проводят за рулем равное количество времени. И похоже, этот момент серьезно повлиял на атмосферу в паддоке.

«Настроение было отличным, - продолжает Агаг. - Рядом с пилотами-мужчинами, которые известны всем, были девушки, которые известны не так хорошо. И для девушек это была возможность заявить о себе, самим стать звездами. Было здорово видеть, как они сражаются. И Молли Тейлор не просто была в экипаже, одержавшем победу - именно она первой пересекла финишную линию, и это было просто здорово.

Конечно, девушки внесли свой вклад в особенную атмосферу уик-энда. Я никогда еще не ощущал такой атмосферы на гонках. Ведь гонки в таком формате раньше никогда не проводились. Так что, думаю, мы создали очень яркий формат. Было здорово смотреть, как мужчины и женщины соревновались друг с другом».

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Агаг не первый раз становится первопроходцем и мишенью для скептиков - раньше он уже проходил все это с Формулой Е. Но с момента, когда президент FIA Жан Тодт объявил о создании электрического чемпионата и Агаг выиграл тендер на его проведение, мир сильно изменился. Теперь он гораздо больше открыт для нестандартных концепций - таких как Формула Е - и для обсуждения вопросов, которые раньше участники и организаторы гонок обычно оставляли за скобками.

«Определенно в момент появления Extreme E мир был лучше подготовлен к таким инициативам, чем несколько лет назад. И глобальная пандемия только повысила восприимчивость к новым идеям. Мир испытал серьезное потрясение. Но я бы все равно назвал его небольшим, если сравнить с эффектом от изменения климата. Мы уже можем почувствовать этот эффект, но позже мы почувствуем его намного сильнее.

Extreme E создана в рамках концепции всеобщей заботы о климате. Мы никого не хотим оставлять в стороне. Никто не может решать, кому можно заниматься вопросами климата, а кому нельзя. Если к нашей инициативе хочет присоединиться топливная компания, если она хочет продвинуть технологии, снижающие уровень углексилого газа в атмосфере или компенсирующие его выбросы - мы рады такому участию. Extreme E хочет дать слово ученым, но быть при этом общедоступной платформой.

Ученые, которые работают с нами, ощущают эффект. Когда они пишут статью, ее читают, может быть, 1 000 человек. Сейчас же у них постоянно берут интервью, их постоянно цитируют в газетах по всему миру. Extreme E заставила мир их услышать.

Думаю, мир слышит нас. И что особенно важно, готов нас слышать. И спорт помогает этому. Говорят, что из 25 самых популярных телесобытий, 24 - это спортивные соревнования. И если мы используем спорт как платформу для рассказе о климатических изменениях, мы можем достучаться почти до каждого. Даже до тех, кто никогда не задумывался о проблеме. В этом привлекательность нашей схемы. Это не разговор в узком кругу с теми, кто уже и так с тобой согласен, а прорыв к новым аудиториям. И мы хотим, чтобы весь мир стал нашей аудиторией».

Первая гонка в Саудовской Аравии прошла неидеально. В частности, поднимавшаяся за машиной лидера пыль мешала преследователям и скрывала машины от зрителей. Агаг объясняет это тем, что тесты проходили в других погодных условиях и не дали возможности оценить негативный эффект от пыли - но признает, что организаторы должны были предвидеть ситуацию.

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«Пыль сложно держать под контролем, это все-таки пустыня, а не полигон или специальной построенный трек. Но, к примеру, в Африке не будет столько пыли, сколько мы видели в Саудовской Аравии. Мы тестировали трассу первой гонки в январе, и пыли было гораздо меньше. Сейчас погода была гораздо более сухой, что и стало причиной проблем. Но нам надо было задуматься об этом.

Но стоит сказать, что гонщикам надо адаптироваться к происходящему. И было интересно увидеть, как вели себя спортсмены в этих обстоятельствах. Конечно, им достаточно быстро приходилось сбавлять ход. Сейчас мы думаем о возможности в конце круга сделать специальный призовой сектор. Даже если гонщику приходится из-за пыли сбавлять темп, он сможет в конце круга проехать на полную и получить какие-то балы за хорошее время на одном секторе. Мы еще подумаем над этим, и в формат уик-энда обязательно будут внесены изменения

Я думаю, в дальнейшем Extreme E будет развиваться по многим направлениям. Важно, что мы не просто приезжаем, гоняемся и уезжаем. Мы помогаем решению конкретных проблем в конкретных точках планеты. И поэтому, думаю, нам не стоит привязываться к тем или иным странам и регионам. Может быть, надо проводить гонку в конкретном месте не каждый год, а раз в два года. Само собой, мы рассчитываем увеличить число пилотов и команд. И техника станет совершенее, хотя мы собираемся предотвратить гонку вооружений, как это уже сделано в Формуле Е».

Когда мы говорили с Агагом год назад в момент начала пандемии, испанец заявил, что для автоспорта будет преступлением не извлечь из происходившего уроки, не переформатироваться, не стать более экономным и более соответствующим запросам времени. Формула 1 с того момента ввела ряд серьезных изменений, в том числе ограничила расходы команд. Но как автоспорт в целом отреагировал на случившееся?

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«Думаю, большинство начало меняться. Мне кажется, в последний год за несколько месяцев гонки менялись сильнее, чем раньше за несколько лет, - отвечает Агаг. - И Формула 1 проделала отличную работу. Сейчас чемпионат мира явно в хорошем состоянии. Чейз Кэри отлично справился с задачами, стоявшими перед ним, и сменивший его Стефано Доменикали также выглядит подходящим человеком для этого.

В целом автоспорт использовал возможность стать разумнее, сократить бюджеты и уделить больше внимания влиянию на окружающую среду. Можно сказать, что волна, поднятая нами несколько лет назад с запуском Формулы Е, дошла до большинства организаторов серьезных турниров. Вы бы слышали, что мне несколько лет назад говорил Герхард Бергер на тему Формулы Е. А теперь он тоже собирается устраивать в рамках DTM гонки электромобилей! Можете представить, как мне было весело прочитать эту новость. Думаю, эта волна скоро окончательно захлестнет мировой автоспорт - и на мой взгляд, этому можно только порадоваться».