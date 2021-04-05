Интересно ли было смотреть?

Современный мир живет на бегу. Чтобы заинтересовать потребителя чем-то новым, нужно сделать это новое ярким и динамичным.

Формулу 1 смотрят десятки миллионов человек, но это – во многом дань традициям. Представьте себе, что в истории автоспорта не было такого чемпионата с 70-летней историей и его придумали и стали проводить только сейчас. Согласитесь, полуторачасовые гонки с редкими обгонами и почти полным отсутствием сходов и аварий едва ли обрели бы ту популярность, которая есть у нынешней Ф1.

Но Алехандро Агаг, создатель чемпионата Формула Е, умеет находить интересные форматы. И среди множества всевозможных гоночных соревнований он сумел во второй раз отыскать то, чего еще не было – гонки на внедорожниках с очной борьбой на трассе. Ведь обычно такие соревнования – за исключением разве что Америки – проводят в формате ралли, с раздельным стартом.

Добавив к главной идее идеологическую природоохранную «обертку» и использовав собственный авторитет для привлечения звезд первой величины, испанец получил весьма годный продукт. Однако неслучайно говорят, что первый блин часто бывает комом…

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Дебютный этап решено было провести в пустыне на территории Саудовской Аравии. И внезапно оказалось, что после проезда машины в воздухе надолго повисает песчаное облако.

«Мне даже жалко парней, которые были позади. После старта это была уже не гонка, а езда в условиях нулевой видимости», – сказал один из звездных пилотов серии, экс-чемпион мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон.

Организаторы оперативно подправили формат, отказавшись от заездов пяти машин и сократив их число до трех. Увы, это едва ли помогло. Все воскресные заезды прошли по одному сценарию – положение, которое сформировалось в первые 30 секунд, уже не менялось до финиша. Только лидер видел, куда едет – остальным же приходилось прокладывать курс «на ощупь», теряя время и отставая все дальше.

Из-за этого исход борьбы в десятиминутных заездах всякий раз решался уже в дебюте. Хочется верить, что команда организаторов попробует учесть этот опыт на последующих этапах – чтобы повысить уровень шоу.

Участники Extreme E на квалификационной лотерее Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Удачным ли вышел формат?

По опыту Формулы Е хорошо известно, что команда Агага отлично умеет дополнять свои гонки всевозможными «фишками». В новом чемпионате нашлось место и зрительскому голосованию с социальных сетях для помощи любимой команде, и кнопке «ускорителя» в машинах, и еще ряду интересных идей.

Скажем, порядок выезда экипажей на субботние квалификационные попытки разыгрывался по жребию – на фото выше как раз запечатлена эта процедура, когда спортсмены вытягивали из засыпанного песком стеклянного шара порядковые номера.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Также болельщики смогли увидеть знакомую по ранним годам Формулу Е процедуру замены. Только там гонщик пересаживался в другую машину, тут же представители экипажа проводили пересменку за рулем, как в кольцевых марафонах.

К слову, в квалификации команда Дженсона Баттона провела в зоне замены на полсекунды меньше оговоренного правилами минимального времени – и получила за это штраф.

Командный центр Extreme E: Тимми Хансен, Andretti United Extreme E Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Еще одна удачная находка – командный центр. Большая палатка, оборудованная множеством экранов, является не только местом работы судей: во время заезда сюда приходят представители тех команд, чьи машины сейчас на дистанции.

Это позволяет увидеть работу инженеров и гонщиков, их эмоции и реакцию на происходящее в режиме реального времени. Учитывая, что Extreme E проводит этапы в удаленных от цивилизации местах, такой подход еще и позволяет экономить ресурсы организаторов.

В то же время, если говорить о формате, один момент оказался довольно спорным. В кроссе и ралли-кроссе, где также используется схожий подход (с отборочными заездами, полуфиналом и финалом), есть одно важное правило – даже если уик-энд начался для команды плохо и она откатилась назад, всегда есть шанс добиться хорошего результата, пробившись через сито утешительных заездов.

Правила Extreme E – во многом из-за уже упомянутого «пыльного» фактора – на этот раз предусматривали проведение по итогам квалификации трех предварительных заездов. Подробнее об этом мы писали в материале, предваряющем этап.

Если кратко – в главный финал выходили два экипажа из первой квалификационной тройки и один из второй. Из-за этого команда Карлоса Сайнса, которая стала в квалификации второй, а в своем полуфинале – третьей, осталась за бортом решающего заезда. Поклонникам испанского ветеране такое едва ли пришлось по душе.

Ремонт машины Chip Ganassi Racing после аварии Кайла ЛеДюка Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гонки – это всегда аварии…

И с этим в Саудовской Аравии был полный порядок. Уже в пятницу первую машину разбил на обкатке Кайл ЛеДюк, а суббота запомнилась переворотами Стефана Сарразена и Клаудии Хюртген (последняя – на видео ниже).

До воскресенья в итоге добрались только восемь команд из девяти, и финальный день обошелся уже без столь экстремальных событий. Правда, немка вновь угодила в аварию, став наиболее невезучей участницей первого этапа. На этот раз в заезде за 8-е место в машину Хюртген врезался Кайл ЛеДюк (у которого, таким образом, тоже на счету два инцидента за один уик-энд).

Так что, в том, что у новой серии есть важный для многих «аварийный потенциал», теперь сомнений нет.

Каким гонщикам Extreme E подошла лучше всего?

Заезды электровнедорожников, помимо всего прочего, помогли хотя бы отчасти ответить на вечный для гоночных болельщиков вопрос – в какой дисциплине самые быстрые пилоты.

Выступить в новой серии съехались представители множества гоночных школ, но в итоге перевес предсказуемо оказался за представителями ралли-кросса. Йохан Кристофферссон, Тимми Хансен и три года выступавший в WRX Себастьен Леб оказались в условиях, к которым им пришлось адаптироваться меньше соперников.

Действительно, только в ралли-кроссе есть и внедорожные участки дистанции, и система с отборочными гонками, и очная борьба с соперниками.

Теоретически фаворитом в этом случае стоило признать Леба, не раз выступавшего в ралли-рейдах. Ведь по своим характеристикам (в частности, дорожному просвету и ходам подвески) электрические внедорожники напоминали дакаровские прототипы гораздо больше, чем машины для ралли-кросса. К тому же, Extreme E схожа с ралли и ралли-марафонами тем, что у экипажей нет возможности дотошно изучить трассу – в силу ее достаточно большой (почти 8 км) длины и большой ширины. Между тем, на неровной поверхности выбор траектории мог достаточно серьезно повлиять на скорость прохождения соответствующего участка.

Декорации для первой гонки были выбраны, что и говорить, впечатляющие Фото: Charly Lopez / Motorsport Images

Проверить эту теорию не получилось: в финале на машине Леба (и выступающей в паре с французом Кристины Гутьеррес) отказал усилитель руля, после чего вести с соперниками борьбу на равных экипаж команды X44 не смог.

«Чистые» раллисты вроде Сайнса (ралли-рейды мы в этом случае объединяем с классическим ралли благодаря отсутствию очной борьбы) или Оливера Беннетта смотрелись чуть медленнее, а кольцевику Дженсону Баттону оказалось еще сложнее угнаться за соперниками.

Среди гонщиц, где также были представительницы разных чемпионатов, включая мотокросс, самый высокий темп оказался у чемпионки Австралии по ралли Молли Тейлор – именно их с Кристофферссоном дуэт и стал в итоге сильнейшим.

Почему в обзорах Extreme E все пишут только про Росберга и Хэмилтона? Они же не ехали в этой гонке!

Очень сложно избежать искушения вынести в заголовок имена двух чемпионов Формулы 1, чьи поединки во времена совместных выступлений за Mercedes памятны болельщикам. Надо признать, руководителю Extreme E очень повезло – Агаг договорился с обоими пилотами, что те станут боссами команд в его серии.

Причем если для Льюиса это лишь один из многих проектов по развитию собственного бренда, то Нико реально приехал на этап, руководил командой и в итоге получил кубок за победу.

Нико Росберг, глава Rosberg X Racing, с гонщиками команды Йоханом Кристофферссоном и Молли Тейлор Фото: Чарли Лопес / Motorsport Images

Его гонщики стали быстрейшими в квалификации, но были оштрафованы за превышение скорости в зоне передачи машины – это произошло из-за отказа лимитатора. Но двукратный чемпион WRX Йохан Кристофферссон вытащил команду с третьего места на первое в полуфинале, а в главном заезде, даже проиграв старт давнему сопернику Тимми Хансену, смог быстро настичь и обойти того, захватив жизненно важное лидерство.

За команду Хэмилтона выступали Себастьен Леб и молодая испанка Кристина Гутьеррес, четырежды стартовавшая на «Дакаре». Они стали сильнейшими по итогам квалификации, однако в главном финале после поломки усилителя руля уступили не только Росбергу, но и Хансену с Кэти Маннингс из Andretti United.

Впрочем, хитрая система начисления очков позволила именно командам Росберга и Хэмилтона занять две верхние строчки общего зачета по итогам этапа. И есть ощущение, что это противостояние может получиться не менее эпическим, чем в свое время у Льюиса с Нико на трассах Гран При.

Следующий этап Extreme E пройдет в конце апреля в Сенегале.

Пейзаж на закате Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images