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Extreme E / Саудовская Аравия / Аналитика

Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E

Автор:
, Ответственный редактор

Новая серия принесла болельщикам звездный состав участников, невероятно красивые пейзажи и яркие события на внедорожной трассе. Но хватило ли этого, чтобы назвать ее успешной?

Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E

Интересно ли было смотреть?

Современный мир живет на бегу. Чтобы заинтересовать потребителя чем-то новым, нужно сделать это новое ярким и динамичным.

Формулу 1 смотрят десятки миллионов человек, но это – во многом дань традициям. Представьте себе, что в истории автоспорта не было такого чемпионата с 70-летней историей и его придумали и стали проводить только сейчас. Согласитесь,  полуторачасовые гонки с редкими обгонами и почти полным отсутствием сходов и аварий едва ли обрели бы ту популярность, которая есть у нынешней Ф1.

Но Алехандро Агаг, создатель чемпионата Формула Е, умеет находить интересные форматы. И среди множества всевозможных гоночных соревнований он сумел во второй раз отыскать то, чего еще не было – гонки на внедорожниках с очной борьбой на трассе. Ведь обычно такие соревнования – за исключением разве что Америки – проводят в формате ралли, с раздельным стартом. 

Добавив к главной идее идеологическую природоохранную «обертку» и использовав собственный авторитет для привлечения звезд первой величины, испанец получил весьма годный продукт. Однако неслучайно говорят, что первый блин часто бывает комом…

 

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Дебютный этап решено было провести в пустыне на территории Саудовской Аравии. И внезапно оказалось, что после проезда машины в воздухе надолго повисает песчаное облако. 

«Мне даже жалко парней, которые были позади. После старта это была уже не гонка, а езда в условиях нулевой видимости», – сказал один из звездных пилотов серии, экс-чемпион мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон. 

Организаторы оперативно подправили формат, отказавшись от заездов пяти машин и сократив их число до трех. Увы, это едва ли помогло. Все воскресные заезды прошли по одному сценарию – положение, которое сформировалось в первые 30 секунд, уже не менялось до финиша. Только лидер видел, куда едет – остальным же приходилось прокладывать курс «на ощупь», теряя время и отставая все дальше. 

 

Из-за этого исход борьбы в десятиминутных заездах всякий раз решался уже в дебюте. Хочется верить, что команда организаторов попробует учесть этот опыт на последующих этапах – чтобы повысить уровень шоу. 

Участники Extreme E на квалификационной лотерее

Участники Extreme E на квалификационной лотерее

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Удачным ли вышел формат?

По опыту Формулы Е хорошо известно, что команда Агага отлично умеет дополнять свои гонки всевозможными «фишками». В новом чемпионате нашлось место и зрительскому голосованию с социальных сетях для помощи любимой команде, и кнопке «ускорителя» в машинах, и еще ряду интересных идей.

Скажем, порядок выезда экипажей на субботние квалификационные попытки разыгрывался по жребию – на фото выше как раз запечатлена эта процедура, когда спортсмены вытягивали из засыпанного песком стеклянного шара порядковые номера. 

 

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Также болельщики смогли увидеть знакомую по ранним годам Формулу Е процедуру замены. Только там гонщик пересаживался в другую машину, тут же представители экипажа проводили пересменку за рулем, как в кольцевых марафонах.

К слову, в квалификации команда Дженсона Баттона провела в зоне замены на полсекунды меньше оговоренного правилами минимального времени – и получила за это штраф.

Командный центр Extreme E: Тимми Хансен, Andretti United Extreme E

Командный центр Extreme E: Тимми Хансен, Andretti United Extreme E

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Еще одна удачная находка – командный центр. Большая палатка, оборудованная множеством экранов, является не только местом работы судей: во время заезда сюда приходят представители тех команд, чьи машины сейчас на дистанции. 

Это позволяет увидеть работу инженеров и гонщиков, их эмоции и реакцию на происходящее в режиме реального времени. Учитывая, что Extreme E проводит этапы в удаленных от цивилизации местах, такой подход еще и позволяет экономить ресурсы организаторов.

В то же время, если говорить о формате, один момент оказался довольно спорным. В кроссе и ралли-кроссе, где также используется схожий подход (с отборочными заездами, полуфиналом и финалом), есть одно важное правило – даже если уик-энд начался для команды плохо и она откатилась назад, всегда есть шанс добиться хорошего результата, пробившись через сито утешительных заездов. 

Правила Extreme E – во многом из-за уже упомянутого «пыльного» фактора – на этот раз предусматривали проведение по итогам квалификации трех предварительных заездов. Подробнее об этом мы писали в материале, предваряющем этап. 

Если кратко – в главный финал выходили два экипажа из первой квалификационной тройки и один из второй. Из-за этого команда Карлоса Сайнса, которая стала в квалификации второй, а в своем полуфинале – третьей, осталась за бортом решающего заезда. Поклонникам испанского ветеране такое едва ли пришлось по душе.  

Ремонт машины Chip Ganassi Racing после аварии Кайла ЛеДюка

Ремонт машины Chip Ganassi Racing после аварии Кайла ЛеДюка

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гонки – это всегда аварии…

И с этим в Саудовской Аравии был полный порядок. Уже в пятницу первую машину разбил на обкатке Кайл ЛеДюк, а суббота запомнилась переворотами Стефана Сарразена и Клаудии Хюртген (последняя – на видео ниже).

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До воскресенья в итоге добрались только восемь команд из девяти, и финальный день обошелся уже без столь экстремальных событий. Правда, немка вновь угодила в аварию, став наиболее невезучей участницей первого этапа. На этот раз в заезде за 8-е место в машину Хюртген врезался Кайл ЛеДюк (у которого, таким образом, тоже на счету два инцидента за один уик-энд).

Так что, в том, что у новой серии есть важный для многих «аварийный потенциал», теперь сомнений нет.

Каким гонщикам Extreme E подошла лучше всего?

Заезды электровнедорожников, помимо всего прочего, помогли хотя бы отчасти ответить на вечный для гоночных болельщиков вопрос – в какой дисциплине самые быстрые пилоты. 

Выступить в новой серии съехались представители множества гоночных школ, но в итоге перевес предсказуемо оказался за представителями ралли-кросса. Йохан Кристофферссон, Тимми Хансен и три года выступавший в WRX Себастьен Леб оказались в условиях, к которым им пришлось адаптироваться меньше соперников. 

Действительно, только в ралли-кроссе есть и внедорожные участки дистанции, и система с отборочными гонками, и очная борьба с соперниками.

Теоретически фаворитом в этом случае стоило признать Леба, не раз выступавшего в ралли-рейдах. Ведь по своим характеристикам (в частности, дорожному просвету и ходам подвески) электрические внедорожники напоминали дакаровские прототипы гораздо больше, чем машины для ралли-кросса. К тому же, Extreme E схожа с ралли и ралли-марафонами тем, что у экипажей нет возможности дотошно изучить трассу – в силу ее достаточно большой (почти 8 км) длины и большой ширины. Между тем, на неровной поверхности выбор траектории мог достаточно серьезно повлиять на скорость прохождения соответствующего участка.

Декорации для первой гонки были выбраны, что и говорить, впечатляющие

Декорации для первой гонки были выбраны, что и говорить, впечатляющие

Фото: Charly Lopez / Motorsport Images

Проверить эту теорию не получилось: в финале на машине Леба (и выступающей в паре с французом Кристины Гутьеррес) отказал усилитель руля, после чего вести с соперниками борьбу на равных экипаж команды X44 не смог.

«Чистые» раллисты вроде Сайнса (ралли-рейды мы в этом случае объединяем с классическим ралли благодаря отсутствию очной борьбы) или Оливера Беннетта смотрелись чуть медленнее, а кольцевику Дженсону Баттону оказалось еще сложнее угнаться за соперниками. 

Среди гонщиц, где также были представительницы разных чемпионатов, включая мотокросс, самый высокий темп оказался у чемпионки Австралии по ралли Молли Тейлор – именно их с Кристофферссоном дуэт и стал в итоге сильнейшим.  

Почему в обзорах Extreme E все пишут только про Росберга и Хэмилтона? Они же не ехали в этой гонке!

Очень сложно избежать искушения вынести в заголовок имена двух чемпионов Формулы 1, чьи поединки во времена совместных выступлений за Mercedes памятны болельщикам. Надо признать, руководителю Extreme E очень повезло – Агаг договорился с обоими пилотами, что те станут боссами команд в его серии. 

Причем если для Льюиса это лишь один из многих проектов по развитию собственного бренда, то Нико реально приехал на этап, руководил командой и в итоге получил кубок за победу. 

Нико Росберг, глава Rosberg X Racing, с гонщиками команды Йоханом Кристофферссоном и Молли Тейлор

Нико Росберг, глава Rosberg X Racing, с гонщиками команды Йоханом Кристофферссоном и Молли Тейлор

Фото: Чарли Лопес / Motorsport Images

Его гонщики стали быстрейшими в квалификации, но были оштрафованы за превышение скорости в зоне передачи машины – это произошло из-за отказа лимитатора. Но двукратный чемпион WRX Йохан Кристофферссон вытащил команду с третьего места на первое в полуфинале, а в главном заезде, даже проиграв старт давнему сопернику Тимми Хансену, смог быстро настичь и обойти того, захватив жизненно важное лидерство. 

За команду Хэмилтона выступали Себастьен Леб и молодая испанка Кристина Гутьеррес, четырежды стартовавшая на «Дакаре». Они стали сильнейшими по итогам квалификации, однако в главном финале после поломки усилителя руля уступили не только Росбергу, но и Хансену с Кэти Маннингс из Andretti United.

Впрочем, хитрая система начисления очков позволила именно командам Росберга и Хэмилтона занять две верхние строчки общего зачета по итогам этапа. И есть ощущение, что это противостояние может получиться не менее эпическим, чем в свое время у Льюиса с Нико на трассах Гран При. 

Следующий этап Extreme E пройдет в конце апреля в Сенегале. 

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Пейзаж на закате

Пейзаж на закате

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Extreme E
Этап Саудовская Аравия
Автор Александр Кабановский

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