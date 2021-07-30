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Extreme E Новости

Extreme E проведет этап на Сардинии

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Календарь электрических внедорожных гонок пополнился новой гонкой, которая состоится в конце октября

Extreme E проведет этап на Сардинии

В начале лета стало известно, что Extreme Е пришлось отменить намеченные на этот год соревнования в Бразилии и Аргентине – тогда же организаторы серии заявили о планах найти им замену.

Спустя почти два месяца было объявлено, что вместо Южной Америки внедорожные электрогонки пройдут в Средиземноморье – на итальянском острове Сардиния. Их датой выбрано 23-24 октября. 

Что касается финала сезона, то первоначальные разговоры о возможности его проведения в Шотландии, похоже, не подтверждаются. Организаторы XE прододжают поиск вариантов из составленного ими списка, куда входит и Россия. Недавно еще одним кандидатом стал Египет – босс серии Алехандро Агаг провел встречу с одним из тамошних министров.

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Ближайший этап Extreme Е пройдет 28-29 августа в Гренландии. Прямые трансляции Extreme E в сезоне-2021 можно смотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

 

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