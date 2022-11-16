Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный
В будущем году участники внедорожных электрогонок проведут пять этапов на трех континентах. Или даже на четырех
В преддверии финала нынешнего сезона серии XE, который пройдет 26-27 ноября в Уругвае, организаторы первенства представили календарь следующего чемпионата.
Он стартует в Саудовской Аравии в середине марта, затем участники посетят Шотландию, итальянскую Сардинию, после чего их ждет новая гонка в США или Бразилии, а завершится борьба в декабре в Чили.
Это значит, что календарь существенно обновится. Из старых этапов остались только три. В Британии гонки проходили прежде, но их принимал Бовингтонский танковый полигон на юге страны. Планы провести гонки в Шотландии звучали в начале 2022-го, но так и не стали реальностью.
Отметим, что гонка на Сардинии в календаре отмечена звездочкой, значение которой не поясняется, а чилийский уик-энд потребует дополнительного подтверждения.
Календарь Extreme E на 2023 год
|Этап
|Дата
|Место проведения
|1
|11-12 марта
|Саудовская Аравия
|2
|13-14 мая
|Шотландия, великобритания
|3
|8-9 июля
|Сардиния, Италия
|4
|16-17 сентября
|Бразилия / США
|5
|2-3 декабря
|Чили
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