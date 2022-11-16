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В преддверии финала нынешнего сезона серии XE, который пройдет 26-27 ноября в Уругвае, организаторы первенства представили календарь следующего чемпионата.

Он стартует в Саудовской Аравии в середине марта, затем участники посетят Шотландию, итальянскую Сардинию, после чего их ждет новая гонка в США или Бразилии, а завершится борьба в декабре в Чили.

Это значит, что календарь существенно обновится. Из старых этапов остались только три. В Британии гонки проходили прежде, но их принимал Бовингтонский танковый полигон на юге страны. Планы провести гонки в Шотландии звучали в начале 2022-го, но так и не стали реальностью.

Отметим, что гонка на Сардинии в календаре отмечена звездочкой, значение которой не поясняется, а чилийский уик-энд потребует дополнительного подтверждения.

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Календарь Extreme E на 2023 год

Этап Дата Место проведения 1 11-12 марта Саудовская Аравия 2 13-14 мая Шотландия, великобритания 3 8-9 июля Сардиния, Италия 4 16-17 сентября Бразилия / США 5 2-3 декабря Чили