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Extreme E Новость

Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный

В будущем году участники внедорожных электрогонок проведут пять этапов на трех континентах. Или даже на четырех

Джеймс Ньюболд
Автор:
, журналист
Extreme E опубликовала календарь на 2023 год. Он очень предварительный
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В преддверии финала нынешнего сезона серии XE, который пройдет 26-27 ноября в Уругвае, организаторы первенства представили календарь следующего чемпионата. 

Он стартует в Саудовской Аравии в середине марта, затем участники посетят Шотландию, итальянскую Сардинию, после чего их ждет новая гонка в США или Бразилии, а завершится борьба в декабре в Чили. 

Это значит, что календарь существенно обновится. Из старых этапов остались только три. В Британии гонки проходили прежде, но их принимал Бовингтонский танковый полигон на юге страны. Планы провести гонки в Шотландии звучали в начале 2022-го, но так и не стали реальностью. 

Отметим, что гонка на Сардинии в календаре отмечена звездочкой, значение которой не поясняется, а чилийский уик-энд потребует дополнительного подтверждения.  

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Календарь Extreme E на 2023 год

Этап Дата Место проведения
1 11-12 марта Saudi Arabia Саудовская Аравия
2 13-14 мая United Kingdom Шотландия, великобритания
3 8-9 июля Italy Сардиния, Италия
4 16-17 сентября Brazil Бразилия / United States США
5 2-3 декабря Chile Чили
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