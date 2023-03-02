Экстрем заменит травмированного Сайнса в Extreme E

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Прошедшее в январе Ралли Дакар не принесло позитивных эмоций Карлосу Сайнсу. 60-летний ветеран несколько раз попадал в аварии, выбыл из борьбы досрочно, а по возвращении в Испанию у испанца диагностировали повреждения пятого и шестого позвонков.

Недавно Дон Карлос приезжал в Бахрейн на тесты Формулы 1, в которых за рулем Ferrari участвовал его сын – однако состояние Сайнса-старшего пока не позволяет ему продолжать выступления. Вечером в среду стало известно, что в новом сезоне Extreme E за команду двукратного чемпиона WRC вместо играющего босса поедет Маттиас Экстрем.

Сам Сайнс как минимум на первом этапе, который пройдет 11-12 марта в Саудовской Аравии, будет исполнять лишь менеджерские функции.

«Я считаю его одним из лучших и наиболее универсальных пилотов в мире, – объяснил Карлос свой выбор в пользу шведа. – Мне приходилось соперничать с ним в Extreme E, также я хорошо знаю его по совместным выступлениям за Audi в ралли-рейдах. Так мне отлично известны его сила и его возможности».

Напарницей Экстрема останется Лайя Санс, которая выступает за команду Sainz с самого первого сезона XE.

Ранее коллектив Chip Ganassi Racing объявил о полной смены состава – защищать его цвета во внедорожных электрогонках вместо Сары Прайс и Кайла ЛеДюка в 2023 году будут американцы Аманда Соренсен и Ар-Джей Андерсон.