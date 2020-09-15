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Extreme E / Новость

Серия Extreme E назвала имя первого гонщика. Это Экстрем

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Серия Extreme E назвала имя первого гонщика. Это Экстрем
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Чемпион DTM и мирового ралли-кросса попробует себя в соревнованиях на электрических внедорожниках

Шведский ветеран Маттиас Экстрем назван гонщиком команды Abt в новом чемпионате Extreme E, который стартует в 2021 году и будет состоять из пяти этапов в экзотических местах.

Это первое объявление гонщика, официально сделанное организаторами серии, хотя ранее команда Ganassi уже озвучивала свой состав.

Примечательно, что Abt, которая уже много лет выступает в различных гонках партнером Audi, на этот раз будет выступать при поддержке другого бренда Volkswagen Group – Cupra (это подразделение SEAT, отвечающее за машины спортивного толка). 

По правилам Extreme E, каждая команда должна состоять из мужчины и женщины. Имя напарницы 42-летнего Экстрема пока не названо. 

Как сообщил Motorsport.com идейный вдохновитель Extreme E Алехандро Агаг, изначальные планы провести несколько этапов с января по март 2021 года, по всей видимости, будут пересмотрены. Гонки начнутся позже из-за последствий коронавирусной пандемии.

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Маттиас Экстрём
Автор Мэтт Кью

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