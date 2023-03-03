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Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E

Бывшие соперники по трассам Гран При объединили усилия во внедорожных электрогонках

Джеймс Ньюболд
Автор:
, журналист
Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E
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Хейкки Ковалайнен выступал в Ф1 на протяжении семи сезонов. Он был пилотом Renault, McLaren – где делил гаражи с Льюисом Хэмилтоном, – Caterham и Lotus. Финн принял участие в 111 Гран При и победил на венгерском этапе 2008 года. 

После этого он уехал в Японию, где стал чемпионом сначала в серии Super GT, а затем и в национальном раллийном первенстве. Кроме того, в минувшем ноябре за рулем Skoda Fabia R5 WRC2 Хейкки финишировал десятым (и четвертым в своем классе) на Ралли Япония чемпионата мира. 

В пятницу стало известно, что 41-летний Хейкки проведет предстоящий сезон в серии Extreme E, выступая за команду Дженсона Баттона. Интересно, что в 2010 году именно британец сменил Ковалайнена в составе McLaren в Ф1.

Его напарницей по экипажу станет норвежка Хельга Хосас, которая в минувшем сезоне уже поднималась на подиум XE.

Кевин Хансен, который выступал за JBXE с 2021 года, перешел в команду Veloce, где поедет вместе с олли Тейлор, тогда как новый коллектив Carl Cox Motorsport, основанный британским диджеем и композитором, выбрал в качестве гонщиков Тимо Шайдера и Кристину Джампаоли-Дзонку. 

Новый сезон внедорожных электрогонок стартует 11-12 марта в Саудовской Аравии.

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