Дебют одной звезды «Дакара» в Extreme E в паре с другой вышел непростым

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На прошлой неделе чемпионат Extreme E приехал в Саудовскую Аравию, чтобы провести первый этап нового сезона: соревнования прошли в районе города Неом 19 и 20 февраля. Это событие должно было стать знаковым для марки CUPRA, которая в межсезонье обновила свой состав. Теперь за рулем автомобиля, получшившего имя Tavascan Extreme E, друг друга сменяют Ютта Кляйншмидт (уже выступавшая за команду раньше) и звезда ралли-рейдов Нассер аль-Аттия. Однако соревнования не всегда идут по плану, и первая гонка сезона в очередной раз это доказала.

Оба спортсмена были настроены на борьбу и на то, что завершить этап с как можно лучшим результатом. И все шло хорошо до небольшой ошибки в исполнении аль-Аттии. В одном из заездов катарец не смог принять хороший старт, был вынужден догонять и обгонять соперников – однако в итоге... не сориентировался в самом конце заезда и не попал в финишный створ! А пока разворачивался, снова пропустил вперед всех соперников.

Вот как прокомментрировала события Ютта Кляйшмидт: «Вот это было уик-энд! Сплошные взлеты и падения. Мы неплохо начали этап, у нас был неплохой темп... Но потом Нассер не сразу нашел финишную линию, что существенно усложнило нам задачу.

Во второй квалификации мы вроде бы смогли попасть в полуфинал, став шестыми – но получили штраф за контакт между Нассером и Карлосом Сайнсом, что вновь отбросило нас назад. У нас еще оставались шансы пробиться в полуфинал, но в решающем заезде нам чуть-чуть не хватило. У нас была правильная тактика на гонку, но помешало состояние машины: при контакте она была повреждена, пришлось менять аммортизатор – после чего машина стала сильно козлить на кочках...».

Фото: Alastair Staley / Motorsport Images

Так или иначе, не стоит забывать о хорошем. И первый уик-энд сезона был крайне важен для команды тем, что не имевший опыта езды на гоночном электромобиле аль-Аттия сразу продемонстрировал прекрасный темп. Скоротечные заезды также были в новинку для пилота, который привык к спецучасткам длиной в несколько сотен километров. И в целом можно сказать, что Нассер отлично адаптировался к новой для себя ситуации.

«Неделя прошла отлично: несмотря на все проблемы я многому научился, – подвел катарец итоги этапа. – Да, я совершил пару ошибок, но в целом доволен этим первым опытом. Хочу поблагодарить команду CUPRA за такую возможность. Рад, что мы показали неплохую скорость – и уверен, что на следующих этапах мы будем сильнее и покажем достойные результаты».

К тому же, гонщик ABT CUPRA оказался не только быстрым, но и весьма популярным пилотом. Благодаря аль-Аттие в рамках церемонии GridPlay (команда, получившая максимальное число голосов болельщиков, выбирает стартовую дорожку в финале) испанский коллектив получил 39 % голосов. Также появление Нассера в числе участников наверняка поможет Extreme E привлечь новых болельщиков и познакомить с новым форматом соревнований более широкую аудиторию.

Стоит вспомнить также один из моментов, который продемонстрировал человеческую сторону гонок. Когда в субботу в серьезную аварию попала Кристина Джанпаоли-Дзонка, Ютта Кляйншмидт сразу же направилась в медицинский центр гонки, чтобы узнать о состоянии соперницы. И стала единственной из участников гонки, кто поступил таким образом. Проявив тем самым спортивный дух, который ничуть не уменьшает желание победить и страсть к борьбе, но делает соревнования более яркими и эмоциональными.

Большая часть сезона еще впереди, и после непростого первого этапа ABT Cupra рассчитывает на более яркие выступления в следующих гонках. Следующий этап пройдет через три месяца на итальянском острове Сардиния.