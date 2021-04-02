В чем главная изюминка проекта?

Алехандро Агаг очень тонко почувствовал запрос современного общества на «зеленые» инициативы. Бывший босс команды Campos начал с Формулы Е – и удивительным образом сумел доказать, что автоспорт может уживаться с вопросами нулевых выбросов и возобновляемости энергии.

В какой-то момент, как рассказывал сам испанец, ФЕ была на грани закрытия – поначалу производители не спешили проявлять к его идее интерес, а долги первенства достигли 25 миллионов евро. Но мало-помалу дело пошло на лад, и сейчас электроформула процветает, получив статус чемпионата мира, звездных пилотов и заводские команды ведущих брендов.

Тем временем ее основатель переключился на другой проект, близкий по тематике. На этот раз он решил привлекать внимание к проблемам экологии за счет гонок на огромных внедорожниках – разумеется, тоже электрических. Сложно сказать, как этапы в экзотических локациях с участием сотен людей и превращение девственных ландшафтов в гоночную трассу позволят сберечь природу, но Агаг давно зарекомендовал себя мастером находить верные решения там, где другие их не видят.

Правила Extreme E содержат множество интересных деталей, что обещает сделать эту серию не похожей ни на одну другую – об этом ниже.

Старту нового чемпионата помешал коронавирусный кризис, однако он же дал возможность лучше подготовиться к дебютному сезону. В 2021 году серия проведет пять этапов с самых удивительных точках Земли: аравийской пустыне, ледниках Гренландии и бразильских джунглях.

Календарь Extreme E на 2021 год

Дата Страна Место проведения 3-4 апреля Саудовская Аравия Шараан, Аль-Ула 29-30 мая Сенегал Розовое озеро, Дакар 28-29 августа Дания Кангерлуссуак, Гренландия 23-24 октября Бразилия Сантарем, провинция Пара 11-12 декабря Аргентина Патагония

Себастьен Лёб, X44, Карлос Сайнс-старший, Sainz XE Team Фото: Чарли Лопес / Motorsport Images

Кто выйдет на старт?

Можно было использовать в этом разделе групповое фото пилотов (его вы можете найти ниже), но нам показалось, что кадр с двумя немолодыми уже людьми будет более показательным.

Посмотрите на подпись: Себастьен Лёб (команда Льюиса Хэмилтона) и Карлос Сайнс (своя собственная команда). Это, если подсчитать, 18 мировых чемпионских титулов.

На самом деле, их даже больше: в Extreme E поедут победители мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон и Тимми Ханссен, боссом одной из команд является Нико Росберг, а Дженсон Баттон выступает сразу в двух качествах – руководителя команды и гонщика.

Состав участников получился без преувеличений звездным – с той оговоркой, что в силу специфики Extreme E на старт выйдут преимущественно представители внедорожных дисциплин.

Особенность серии в том, что каждую команду будут представлять два человека, гонщик и гонщица. И именно от общей силы экипажа будет зависеть итоговый результат. Из представителей прекрасной половины пелотона можно отметить чемпионку W Series Джейми Чедвик, австралийскую раллистку Молли Тейлор, у которой есть национальный титул, гонщицу шведского Туринга Микаэлу Олин-Коттулински.

Состав участников Extreme E в сезоне-2021

Команда № Гонщики 5 6 22 23 42 44 55 99 125

Spark Odyssey 21 – автомобиль для дебютного сезона Extreme E Фото: Extreme E

На чем поедут участники?

Если в Формуле Е команды получают одинаковые шасси и могут разрабатывать лишь силовую установку, то в новой серии технический фактор и вовсе выведен на второй план – все поедут на полностью идентичных автомобилях.

Шасси Odyssey 21 разработала та же компания Spark, что работает и в ФЕ. Что интересно, принадлежит она боссу Alfa Romeo F1 Фредерику Вассеру.

Машина, впервые показанная летом 2019-го в Гудвуде, прошлой зимой прошла проверку на нескольких спецучастках «Дакара», где за ее рулем сидел Кен Блок.

Полноприводная багги с большими ходами подвески построена на металлической силовой раме и весит 1650 кг.

Машина оснащена сдвоенной электрической силовой установкой мощностью 400 кВт (544 л.с.) и крутящим моментом 920 Нм, которая позволяет набирать 100 км/ч за 4,5 секунды и преодолевать подъемы крутизной до 53 градусов. Батареи системы рекуперации для нее разработала компания Williams Advanced Engineering.

Есть информация, что полная мощность двигателя составляет 470 кВт, однако пока решено ограничить ее с прицелом на потенциальное увеличение в будущем и особые режимы.

Дорожный просвет в 45 см и шины Continental высотой в 94 см должны обеспечит Odyssey 21 хорошую проходимость на бездорожье.

Кузовные панели можно стилизовать по какие-то марки серийных машин, но эти небольшие отличия не скажутся на возможностях техники, которые останутся равными для всех.

Тесты Extreme E Фото: Extreme E

Как будут проходить этапы?

Вам кажется, что в Формуле Е все слишком просто и не хватает разных интересных правил? Тогда Extreme E точно придется вам по душе.

Правда, для дебютного этапа решено было избрать упрощенный формат, так как машины поднимают в воздух много пыли, что затрудняет очную борьбу, если на трассе одновременно слишком много экипажей. Потому в ближайший уик-энд все будет относительно просто: борьба начнется в субботу с квалификаций, а в воскресенье пройдут гонки.

На трассе, протяженность которой составит около 9 километров, каждая команда получит по две квалификационных попытки – утром и вечером. Порядок выезда на трассу определит жребий, после чего гонщикам каждой команды предстоит проехать по одному кругу с обязательной сменой, время которой, как в ранние годы Формулы Е, также идет в зачет. Кто из двух пилотов отправится на трассу первым, команды вправе решать самостоятельно

По итогам двух квалификаций будет сформирован стартовый протокол для девяти команд. Они будут разбиты на три группы по три.

В воскресенье состоятся четыре гонки. Трем самым медленным командам предстоит на тех же двух кругах с обязательной сменой гонщиков сражаться за места с седьмого по девятое.

А вот дальше все будет интереснее. В «средней» тройке заезд получил название «безумной гонки» – те, кто по итогам квалификации займет места с четвертого по шестое, получат шанс попасть в главный финал – для этого надо опередить соперников и выиграть «безумную гонку».

Для трех лидеров квалификации предусмотрен полуфинал – свой отборочный заезд, по итогам которой в главный финал проходят двое лучших. Окончательно места на подиуме разыграют участники решающего заезда (двое из полуфинала и один – из «безумной гонки).

Но и это еще не все. У участников будет возможность с помощью специальной кнопки подключить на короткое время дополнительную мощность – «гипердрайв». Этим очень оригинальным для электрогонок приемом можно будет воспользоваться один раз на круге.

Наконец, болельщики смогут повлиять на результаты с помощью «гридплея» – голосования в социальных сетях, которое даст возможность собравшей больше всего голосов команде выбрать самую выгодную стартовую позицию в решающей гонке.

Ожидается, что со второго этапа формат станет еще более сложным. В общих чертах он похож на тот, что используется в ралли-кроссе. В субботу будут проходить квалификационные гонки с участием четырех-пяти машин, а в воскресенье – два полуфинала и главный финал.

Алехандро Агаг, генеральный директор, Extreme E, и гонщики серии Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Выйдет ли что-нибудь из этой затеи?

Выйдет. Опыт Формулы Е убедил всех, что с Алехандро Агагом можно иметь дело. И на этот раз еще до старта нового чемпионата желание участвовать в нем выразили спортсмены и компании первой величины.

Безусловно, успех Extreme E у болельщиков будет зависеть от качества телевизионного шоу, ведь увидеть этапы своими глазами не выйдет. Но короткие гонки с возможностью контактной борьбы хорошо «заходят» аудитории, это отлично известно на примере того же ралли-кросса.

Интригу подогревают возможность увидеть сражение именитых героев из разных дисциплин, а также новое противостояние Росберга с Хэмилтоном – уже в качестве боссов команд – и «женский фактор».

Не секрет, что именно во внедорожных соревнованиях у гонщиц наилучшие шансы проявить себя в споре с мужчинами. Это доказывают примеры Мишель Мутон и Ютты Кляйншмидт. К слову, победительница «Дакара» вместе с Тимо Шайдером стала гоночным советником Extreme E. Они же выступают и в роли официальных резервных пилотов.

Одним словом, внедорожные электрогонки обещают стать интересным и неординарным пополнением в пестром списке автоспортивных дисциплин. А если они еще и помогут хоть немного поберечь природу – это будет просто здорово.

Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Кстати, если вы подключены к таким популярным операторам платного телевидения как «Ростелеком», «Триколор», Megogo, НТВ+ и «Билайн», то с очень большой долей вероятности вы можете смотреть Extreme E без каких-либо доплат: телеканал «Моторспорт.ТВ» входит в базовые пакеты этих операторов. Так что, не забудьте проверить список доступных каналов!

В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.