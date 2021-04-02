Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире Следующая / Первая авария в истории Extreme E: фото и видео
Extreme E / Анонс

Что такое Extreme E? 5 главных вопросов перед стартом новой гоночной серии

Автор:
, Ответственный редактор

В этот уик-энд в пустыне Саудовской Аравии возьмет старт совершенно новый проект гонок на электрических внедорожниках. Мы попробовали разобраться, что это такое

Что такое Extreme E? 5 главных вопросов перед стартом новой гоночной серии

В чем главная изюминка проекта?

Алехандро Агаг очень тонко почувствовал запрос современного общества на «зеленые» инициативы. Бывший босс команды Campos начал с Формулы Е – и удивительным образом сумел доказать, что автоспорт может уживаться с вопросами нулевых выбросов и возобновляемости энергии. 

В какой-то момент, как рассказывал сам испанец, ФЕ была на грани закрытия – поначалу производители не спешили проявлять к его идее интерес, а долги первенства достигли 25 миллионов евро. Но мало-помалу дело пошло на лад, и сейчас электроформула процветает, получив статус чемпионата мира, звездных пилотов и заводские команды ведущих брендов. 

Тем временем ее основатель переключился на другой проект, близкий по тематике. На этот раз он решил привлекать внимание к проблемам экологии за счет гонок на огромных внедорожниках – разумеется, тоже электрических. Сложно сказать, как этапы в экзотических локациях с участием сотен людей и превращение девственных ландшафтов в гоночную трассу позволят сберечь природу, но Агаг давно зарекомендовал себя мастером находить верные решения там, где другие их не видят.

Правила Extreme E содержат множество интересных деталей, что обещает сделать эту серию не похожей ни на одну другую – об этом ниже.  

Старту нового чемпионата помешал коронавирусный кризис, однако он же дал возможность лучше подготовиться к дебютному сезону. В 2021 году серия проведет пять этапов с самых удивительных точках Земли: аравийской пустыне, ледниках Гренландии и бразильских джунглях. 

Календарь Extreme E на 2021 год

Дата Страна Место проведения
3-4 апреля Saudi Arabia Саудовская Аравия Шараан, Аль-Ула
29-30 мая Senegal Сенегал Розовое озеро, Дакар
28-29 августа Denmark Дания Кангерлуссуак, Гренландия
23-24 октября Brazil Бразилия Сантарем, провинция Пара
11-12 декабря Argentina Аргентина Патагония
Себастьен Лёб, X44, Карлос Сайнс-старший, Sainz XE Team

Себастьен Лёб, X44, Карлос Сайнс-старший, Sainz XE Team

Фото: Чарли Лопес / Motorsport Images

Кто выйдет на старт?

Можно было использовать в этом разделе групповое фото пилотов (его вы можете найти ниже), но нам показалось, что кадр с двумя немолодыми уже людьми будет более показательным.

Посмотрите на подпись: Себастьен Лёб (команда Льюиса Хэмилтона) и Карлос Сайнс (своя собственная команда). Это, если подсчитать, 18 мировых чемпионских титулов. 

На самом деле, их даже больше: в Extreme E поедут победители мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон и Тимми Ханссен, боссом одной из команд является Нико Росберг, а Дженсон Баттон выступает сразу в двух качествах – руководителя команды и гонщика. 

Состав участников получился без преувеличений звездным – с той оговоркой, что в силу специфики Extreme E на старт выйдут преимущественно представители внедорожных дисциплин.

Особенность серии в том, что каждую команду будут представлять два человека, гонщик и гонщица. И именно от общей силы экипажа будет зависеть итоговый результат. Из представителей прекрасной половины пелотона можно отметить чемпионку W Series Джейми Чедвик, австралийскую раллистку Молли Тейлор, у которой есть национальный титул, гонщицу шведского Туринга Микаэлу Олин-Коттулински.

Состав участников Extreme E в сезоне-2021

Команда Гонщики
United Kingdom Veloce Racing 5 United Kingdom Джейми Чедвик
France Стефан Сарразен
Germany Rosberg X Racing 6 Sweden Йохан Кристофферссон
Australia Молли Тейлор
United Kingdom JBXE 22 United Kingdom Дженсон Баттон
Sweden Микаэла Олин-Коттулински
United States Andretti United Extreme E 23 Sweden Тимми Ханссен
United Kingdom Кэти Маннингс
Spain Hispano-Suiza Xite Energy Team 42 United Kingdom Оливер Беннетт
Spain Кристина Джампаоли Дзонка
United Kingdom Team X44 44 France Себастьен Леб
Spain Кристина Гутьеррес
Spain Acciona Sainz XE Team 55 Spain Карлос Сайнс-ст.
Spain Лайя Санс
United States SEGI TV Chip Ganassi Racing 99 United States Сара Прайс
United States Кайл ЛеДюк
Germany Abt Cupra XE 125 Sweden Маттиас Экстрем
Germany Клаудиа Хюртген
Spark Odyssey 21 – автомобиль для дебютного сезона Extreme E

Spark Odyssey 21 – автомобиль для дебютного сезона Extreme E

Фото: Extreme E

На чем поедут участники?

Если в Формуле Е команды получают одинаковые шасси и могут разрабатывать лишь силовую установку, то в новой серии технический фактор и вовсе выведен на второй план – все поедут на полностью идентичных автомобилях.

Шасси Odyssey 21 разработала та же компания Spark, что работает и в ФЕ. Что интересно, принадлежит она боссу Alfa Romeo F1 Фредерику Вассеру. 

Машина, впервые показанная летом 2019-го в Гудвуде, прошлой зимой прошла проверку на нескольких спецучастках «Дакара», где за ее рулем сидел Кен Блок.

Полноприводная багги с большими ходами подвески построена на металлической силовой раме и весит 1650 кг. 

 

Машина оснащена сдвоенной электрической силовой установкой мощностью 400 кВт (544 л.с.) и крутящим моментом 920 Нм, которая позволяет набирать 100 км/ч за 4,5 секунды и преодолевать подъемы крутизной до 53 градусов. Батареи системы рекуперации для нее разработала компания Williams Advanced Engineering.

Есть информация, что полная мощность двигателя составляет 470 кВт, однако пока решено ограничить ее с прицелом на потенциальное увеличение в будущем и особые режимы.

Дорожный просвет в 45 см и шины Continental высотой в 94 см должны обеспечит Odyssey 21 хорошую проходимость на бездорожье. 

Кузовные панели можно стилизовать по какие-то марки серийных машин, но эти небольшие отличия не скажутся на возможностях техники, которые останутся равными для всех.

Тесты Extreme E

Тесты Extreme E

Фото: Extreme E

Как будут проходить этапы?

Вам кажется, что в Формуле Е все слишком просто и не хватает разных интересных правил? Тогда Extreme E точно придется вам по душе. 

Правда, для дебютного этапа решено было избрать упрощенный формат, так как машины поднимают в воздух много пыли, что затрудняет очную борьбу, если на трассе одновременно слишком много экипажей. Потому в ближайший уик-энд все будет относительно просто: борьба начнется в субботу с квалификаций, а в воскресенье пройдут гонки. 

На трассе, протяженность которой составит около 9 километров, каждая команда получит по две квалификационных попытки – утром и вечером. Порядок выезда на трассу определит жребий, после чего гонщикам каждой команды предстоит проехать по одному кругу с обязательной сменой, время которой, как в ранние годы Формулы Е, также идет в зачет. Кто из двух пилотов отправится на трассу первым, команды вправе решать самостоятельно

По итогам двух квалификаций будет сформирован стартовый протокол для девяти команд. Они будут разбиты на три группы по три. 

В воскресенье состоятся четыре гонки. Трем самым медленным командам предстоит на тех же двух кругах с обязательной сменой гонщиков сражаться за места с седьмого по девятое.

А вот дальше все будет интереснее. В «средней» тройке заезд получил название «безумной гонки» –  те, кто по итогам квалификации займет места с четвертого по шестое, получат шанс попасть в главный финал – для этого надо опередить соперников и выиграть «безумную гонку».

Для трех лидеров квалификации предусмотрен полуфинал – свой отборочный заезд, по итогам которой в главный финал проходят двое лучших. Окончательно места на подиуме разыграют участники решающего заезда (двое из полуфинала и один – из «безумной гонки).

Но и это еще не все. У участников будет возможность с помощью специальной кнопки подключить на короткое время дополнительную мощность – «гипердрайв». Этим очень оригинальным для электрогонок приемом можно будет воспользоваться один раз на круге.

Наконец, болельщики смогут повлиять на результаты с помощью «гридплея» – голосования в социальных сетях, которое даст возможность собравшей больше всего голосов команде выбрать самую выгодную стартовую позицию в решающей гонке. 

Ожидается, что со второго этапа формат станет еще более сложным. В общих чертах он похож на тот, что используется в ралли-кроссе. В субботу будут проходить квалификационные гонки с участием четырех-пяти машин, а в воскресенье – два полуфинала и главный финал. 

Алехандро Агаг, генеральный директор, Extreme E, и гонщики серии

Алехандро Агаг, генеральный директор, Extreme E, и гонщики серии

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Выйдет ли что-нибудь из этой затеи?

Выйдет. Опыт Формулы Е убедил всех, что с Алехандро Агагом можно иметь дело. И на этот раз еще до старта нового чемпионата желание участвовать в нем выразили спортсмены и компании первой величины. 

Безусловно, успех Extreme E у болельщиков будет зависеть от качества телевизионного шоу, ведь увидеть этапы своими глазами не выйдет. Но короткие гонки с возможностью контактной борьбы хорошо «заходят» аудитории, это отлично известно на примере того же ралли-кросса.

Интригу подогревают возможность увидеть сражение именитых героев из разных дисциплин, а также новое противостояние Росберга с Хэмилтоном – уже в качестве боссов команд – и «женский фактор».

Не секрет, что именно во внедорожных соревнованиях у гонщиц наилучшие шансы проявить себя в споре с мужчинами. Это доказывают примеры Мишель Мутон и Ютты Кляйншмидт. К слову, победительница «Дакара» вместе с Тимо Шайдером стала гоночным советником Extreme E. Они же выступают и в роли официальных резервных пилотов. 

Одним словом, внедорожные электрогонки обещают стать интересным и неординарным пополнением в пестром списке автоспортивных дисциплин. А если они еще и помогут хоть немного поберечь природу – это будет просто здорово.

Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Кстати, если вы подключены к таким популярным операторам платного телевидения как «Ростелеком», «Триколор», Megogo, НТВ+ и «Билайн», то с очень большой долей вероятности вы можете смотреть Extreme E без каких-либо доплат: телеканал «Моторспорт.ТВ» входит в базовые пакеты этих операторов. Так что, не забудьте проверить список доступных каналов! 

В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.

Поделились
Комментарии
Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире

Предыдущая новость

Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире

Следующая новость

Первая авария в истории Extreme E: фото и видео

Первая авария в истории Extreme E: фото и видео
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Extreme E
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Хэмилтон не поздравил Росберга с победой в XE
Формула 1

Хэмилтон не поздравил Росберга с победой в XE

8 апр. 2021 г.
Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Формула 1

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

6 апр. 2021 г.
Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E
ExE

Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E

5 апр. 2021 г.
Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E
ExE

Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E

4 апр. 2021 г.
Феттелю нашли новое место работы
Формула 1

Феттелю нашли новое место работы

4 апр. 2021 г.
Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Статистика

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:

Хэмилтон не поздравил Росберга с победой в XE
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон не поздравил Росберга с победой в XE

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E
ExE Extreme E / Аналитика

Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E

Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E
ExE Extreme E / Новость

Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.