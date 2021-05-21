Дженсон Баттон стал одной из главных звезд стартовавшей в этом году серии Extreme E, где смешанные (один мужчина и одна женщина) экипажи за рулем электрических внедорожников соревнуются в гонках по пересеченной местности. Британец не только заявил в турнир свою команду – как это наряду с ним сделали Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, – но и сам сел за руль автомобиля. На первом этапе Баттон и его напарница, шведская гонщица Микаэла Алин-Коттулински заняли 6-е место.

Однако на втором этапе, который состоится в последние выходные мая в Сенегале, экс-чемпион Ф1 уже не выступит. Его место займет Кевин Хансен, известный своими выступлениями в ралли-кроссе (в 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата мира). На трассах Extreme E шведу придется сразиться с родным братом Тимми Хансеном. Но если обычно родственники являются еще и товарищами по команде, теперь они будут представлять разные коллективы (Тимми является пилотом Andretti United).

Насколько удачным будет дебюта Кевина, можно будет увидеть с помощью трансляции (с русскоязычным комментарием) на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Баттон не стал озвучивать причины отказа от участия в этапе – равно как и объявлять, собирается ли он в будущем вернуться за руль электрического внедорожника.