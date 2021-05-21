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Extreme E Новость

Баттону хватило одной гонки в Extreme E? На втором этапе он уже не поедет

Автор:
, Главный редактор

Экс-чемпион Ф1 уступил место за рулем бронзовому призеру чемпионата мира по ралли-кроссу

Баттону хватило одной гонки в Extreme E? На втором этапе он уже не поедет

Дженсон Баттон стал одной из главных звезд стартовавшей в этом году серии Extreme E, где смешанные (один мужчина и одна женщина) экипажи за рулем электрических внедорожников соревнуются в гонках по пересеченной местности. Британец не только заявил в турнир свою команду – как это наряду с ним сделали Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, – но и сам сел за руль автомобиля. На первом этапе Баттон и его напарница, шведская гонщица Микаэла Алин-Коттулински заняли 6-е место.

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Однако на втором этапе, который состоится в последние выходные мая в Сенегале, экс-чемпион Ф1 уже не выступит. Его место займет Кевин Хансен, известный своими выступлениями в ралли-кроссе (в 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата мира). На трассах Extreme E шведу придется сразиться с родным братом Тимми Хансеном. Но если обычно родственники являются еще и товарищами по команде, теперь они будут представлять разные коллективы (Тимми является пилотом Andretti United).

Насколько удачным будет дебюта Кевина, можно будет увидеть с помощью трансляции (с русскоязычным комментарием) на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Баттон не стал озвучивать причины отказа от участия в этапе – равно как и объявлять, собирается ли он в будущем вернуться за руль электрического внедорожника.

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Хэмилтон пригласил нового менеджера

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Дженсон Баттон , Кевин Хансен
Автор Кирилл Качнов

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