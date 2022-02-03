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Extreme E Новости

Победитель «Дакара» Аль-Аттия попробует себя в Extreme E

С Нассером в машине поедет опытная гонщица чемпионата Ютта Кляйншмидт

Победитель «Дакара» Аль-Аттия попробует себя в Extreme E
Автор:
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Соавтор:
Мэтт Кью
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3 февраля команда Abt Cupra официально объявила, что в новом сезоне чемпионата Extreme E к коллективу вместо Маттиаса Экстрема присоединится четырехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия. Второе место в экипаже, как и в прошлом году, займет Ютта Кляйншмидт – гонщица, которая тоже в свое время выигрывала легендарный марафон.

 

Как стало известно Motorsport.com, Экстрем долго не мог определиться, будет ли он продолжать выступления в чемпионате, и ему разрешили отложить принятие решения до окончания «Дакара». По всей видимости, Маттиас решил не возвращаться в серию в 2022-м.

В этом году пилоты поведут в бой новую машину CUPRA Tavasca, которая заменит автомобиль e-CUPRA ABT.

Новый сезон Extreme E стартует 19-20 февраля в Саудовской Аравии. 

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