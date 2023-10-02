Сезон европейского трак-рейсинга финишировал в Испании
На трассе «Харама» Норберт Киш добился уникального статистического достижения – а вот установить еще одно венгерскому пилоту не позволили соперники
Выступающий на тягаче MAN венгерский пилот гарантировал себе титул в европейском чемпионате по гонкам грузовиков (ETRC) неделей раньше, потому на восьмом этапе у него уже не было турнирных задач.
Однако в пригороде Мадрида Киш имел возможность установить примечательный рекорд – завершить сезон, не проиграв ни одной квалификации. И Норберт добился этого результата, гарантировав себе старт с поула в каждый из дней уик-энда. Он стал сильнейшим во всех 16 квалификационных сессиях нынешнего чемпионата.
Понятно, что обе гонки с «прямой» расстановкой на решетке также остались за чемпионом.
Норберт Киш на вершине подиума в компании Антонио Альбасете и Йохана Хана
Но в трак-рейсинге этап состоит из четырех заездов, два из которых начинаются с реверсивной решетки. И особой доблестью считается, когда гонщику удается четырежды по ходу уик-энда подняться на вершину подиума.
Несмотря на несомненное доминирование, Кишу в этом году такое удалось всего раз, в Словакии. И на «Хараме» венгр явно нацеливался повторить максимальный результат.
В субботу он смог пробиться на вершину подиума с восьмого места, но вот в воскресенье на пути чемпиона внезапно оказался герой прошлого этапа Луис Рекенко. 59-летний ветеран перед домашними трибунами ни в какую не хотел уступать Кишу. Тому потребовалось целых четыре круга, чтобы выйти вперед.
Потерянное время дорого обошлось Норберту – к финишу он успел подняться только до третьего места и не сумел собрать победный покер.
Сильнейшим же в финальной гонке чемпионата стал немец Андре Курзим на IVECO – это его первая победа в нынешнем сезоне, которая стала особенной еще и потому, что за несколько поворотов до финиша на грузовике немца не выдержал один из радиаторов, так что под клетчатый флаг тот промчался в клубах пара.
Дополнительная информация: Сергей Беднарук
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