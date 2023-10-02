Сезон европейского трак-рейсинга финишировал в Испании

Выступающий на тягаче MAN венгерский пилот гарантировал себе титул в европейском чемпионате по гонкам грузовиков (ETRC) неделей раньше, потому на восьмом этапе у него уже не было турнирных задач.

Однако в пригороде Мадрида Киш имел возможность установить примечательный рекорд – завершить сезон, не проиграв ни одной квалификации. И Норберт добился этого результата, гарантировав себе старт с поула в каждый из дней уик-энда. Он стал сильнейшим во всех 16 квалификационных сессиях нынешнего чемпионата.

Понятно, что обе гонки с «прямой» расстановкой на решетке также остались за чемпионом.

Норберт Киш на вершине подиума в компании Антонио Альбасете и Йохана Хана

Но в трак-рейсинге этап состоит из четырех заездов, два из которых начинаются с реверсивной решетки. И особой доблестью считается, когда гонщику удается четырежды по ходу уик-энда подняться на вершину подиума.

Несмотря на несомненное доминирование, Кишу в этом году такое удалось всего раз, в Словакии. И на «Хараме» венгр явно нацеливался повторить максимальный результат.

В субботу он смог пробиться на вершину подиума с восьмого места, но вот в воскресенье на пути чемпиона внезапно оказался герой прошлого этапа Луис Рекенко. 59-летний ветеран перед домашними трибунами ни в какую не хотел уступать Кишу. Тому потребовалось целых четыре круга, чтобы выйти вперед.

Потерянное время дорого обошлось Норберту – к финишу он успел подняться только до третьего места и не сумел собрать победный покер.

Сильнейшим же в финальной гонке чемпионата стал немец Андре Курзим на IVECO – это его первая победа в нынешнем сезоне, которая стала особенной еще и потому, что за несколько поворотов до финиша на грузовике немца не выдержал один из радиаторов, так что под клетчатый флаг тот промчался в клубах пара.

Дополнительная информация: Сергей Беднарук