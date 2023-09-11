Лидер европейского трак-рейсинга одержал три победы в Золдере

В минувшие выходные участники европейского чемпионата по гонках грузовиков (ETRC) проводили шестой этап сезона. Для обладателя титула двух последних лет Норберта Киша, выступающего на MAN (№1 на фото), этап начался с обидной поломки: венгр лидировал в первом заезде, когда вынужден был остановиться на четвертом круге из-за отказа турбины.

После этого сильнейшим в третий раз в сезоне стал Йохен Хан на IVECO.

Йохен Хан, IVECO

Киш на отремонтированном тягаче одержал победы о всех трех оставшихся гонках, в том числе дважды пробился на вершину подиума через пелотон в реверсивных заездах – однако даже такой результат не позволил ему превзойти Хана по сумме заработанных на этапе очков.

Впрочем, интриги в споре за титул все равно почти нет: два этапа до конца сезона Норберт опережает своего главного соперника на 70 баллов.