Лидер европейского трак-рейсинга одержал три победы в Золдере
Норберт Киш выиграл в трех из четырех гонок уик-энда, но сход в четвертой ухудшил его положение в общем зачете
В минувшие выходные участники европейского чемпионата по гонках грузовиков (ETRC) проводили шестой этап сезона. Для обладателя титула двух последних лет Норберта Киша, выступающего на MAN (№1 на фото), этап начался с обидной поломки: венгр лидировал в первом заезде, когда вынужден был остановиться на четвертом круге из-за отказа турбины.
После этого сильнейшим в третий раз в сезоне стал Йохен Хан на IVECO.
Йохен Хан, IVECO
Киш на отремонтированном тягаче одержал победы о всех трех оставшихся гонках, в том числе дважды пробился на вершину подиума через пелотон в реверсивных заездах – однако даже такой результат не позволил ему превзойти Хана по сумме заработанных на этапе очков.
Впрочем, интриги в споре за титул все равно почти нет: два этапа до конца сезона Норберт опережает своего главного соперника на 70 баллов.
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