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European Truck Отчет о гонке

Лидер европейского трак-рейсинга одержал три победы в Золдере

Норберт Киш выиграл в трех из четырех гонок уик-энда, но сход в четвертой ухудшил его положение в общем зачете

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В минувшие выходные участники европейского чемпионата по гонках грузовиков (ETRC) проводили шестой этап сезона. Для обладателя титула двух последних лет Норберта Киша, выступающего на MAN (№1 на фото), этап начался с обидной поломки: венгр лидировал в первом заезде, когда вынужден был остановиться на четвертом круге из-за отказа турбины. 

После этого сильнейшим в третий раз в сезоне стал Йохен Хан на IVECO. 

Йохен Хан, IVECO

Йохен Хан, IVECO

Киш на отремонтированном тягаче одержал победы о всех трех оставшихся гонках, в том числе дважды пробился на вершину подиума через пелотон в реверсивных заездах – однако даже такой результат не позволил ему превзойти Хана по сумме заработанных на этапе очков. 

Впрочем, интриги в споре за титул все равно почти нет: два этапа до конца сезона Норберт опережает своего главного соперника на 70 баллов.

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