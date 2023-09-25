Этап в Ле-Мане назвал имя чемпиона европейского трак-рейсинга
Не дожидаясь заключительного уик-энда сезона, Норберт Киш завоевал свой пятый титул – и третий подряд
В минувшие выходные участники европейского чемпионата по гонкам грузовиков (ETRC) проводили седьмой этап сезона. Для обладателя титула двух последних лет Норберта Киша, выступающего на MAN, гонки на кольце Бугатти сложились по наилучшему сценарию.
В субботу венгр выиграл первую из них, а во второй финишировал третьим. После такого старта победы в первом воскресном заезде оказалось достаточно, чтобы гарантировать ему титул.
Луис Рекенко на подиуме с Йохеном Ханом и Антонио Альбасете
Ну а затем французские зрители стали свидетелями настоящей сенсации. В финальной гонке дня лидерство захватил Луис Рекенко – 59-летний пилот из «хромового» зачета для новичков и любителей.
Казалось, испанцу на IVECO недолго оставаться первым, ведь сзади накатывали грозные соперники. Однако тот удивительным образом удержался в лидерах до самого клетчатого флага. Особенность этой истории еще и в том, что на прошлом этапе тягач Рекенко сгорел почти дотла – новый ему едва успели построить к старту этапа в Ле-Мане.
Сезон европейского трак-рейсинга финиширует 1 октября в Хараме.
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