Звезды гонок в киберспорте: самые яркие события карантина

Будем честны. Какие бы дифирамбы мы в последние месяцы ни пели кибергонкам, эти выходные – последние, когда хоть кого-то всерьез интересует происходящее на цифровых трассах. Но надо отдать должное симуляторам, джойстикам и нечитаемым никам геймеров – они хоть как-то скрасили жизнь болельщиков, пока автодромы пустовали. Иначе мы не смогли бы написать об этой кибервесне почти 8 тысяч знаков!

За жульничество в кибергонке – реальное увольнение

23 мая один из этапов виртуального чемпионата проводили организаторы Формулы Е. События развивались по привычному сценарию: на старте – завал с фантастическими прыжками и полетами, потом – достаточно плотная и жесткая борьба за места в лидирующей группе.

Однако сразу после финиша финишировавший вторым Стоффель Вандорн поделился с публикой подозрениями: мол, закончивший гонку третьим Даниэль Абт на цифровой трассе был мало похож на себя настоящего – вел борьбу совсем не так, как на реальных автодромах.

Внимательное изучение трансляции подтвердило правоту бельгийца. На кадрах с камеры, установленной у Абта дома, на переднем плане были видны руки пилота – а на заднем, пусть и не очень четко... сам Абт, развалившийся на диване в непринужденной позе и весело болтающий с тем, кто занял его место за рулем. Выяснилось, что немец уступил кресло симулятора опытному киберспортсмену – но при этом забыл проверить, каков угол обзора веб-камеры и что попадает в кадр.

Даниэль Абт Фото: Саймон Голлоуэй / Motorsport Images

Немца лишили всех заработанных в виртуальном турнире очков и обязали перечислить 10 тысяч евро любой благотворительной организации по его выбору. Казалось, этим не особо серьезный инцидент будет исчерпан. Однако работодатель Абта, марка Audi, не считала поступок своего пилота пустяковым.

Три дня спустя Audi уволила гонщика: когда сезон Формулы Е возобновится (участников ждет уникальная серия гонок в Берлине), за рулем одного из болидов немецкой марки будет сидеть не Абт, а двукратный чемпион DTM Рене Раст.

Примечательно, что Абта выгнали не просто из команды – а из команды, в названии которой есть его фамилия. Изначально коллектив принадлежал известной немецкой гоночной семье Абтов и возглавлял его отец Даниэля. Впрочем, несколько лет назад Audi полностью выкупила «конюшню», где теперь всем заправляет известный по выступлениям в гонках на выносливость Алан Макниш.

Williams выиграл в Монако и Ле-Мане

Зимой на предсезонных тестах Формулы 1 многим показалось, что весной легендарная британская команда может рассчитывать на заметный прогресс по сравнению с прошлым годом. Но никто и предположить не мог, насколько впечатляющим этот прогресс окажется. Бело-голубой цифровой болид с логотипами ROKiT (которые, кстати, с реальных машин Williams уже исчезли) выиграл четыре из восьми виртуальных Гран При, состоявшихся под эгидой Формулы 1.

По-настоящему триумфальным для британцев стал второй уик-энд июня. Джордж Расселл первым пересек финишную линию в цифровом Гран При Канады – и стал победителем неофициального общего зачета. А параллельно виртуальные «24 часа Ле-Мана» выиграла команда под названием Rebellion Williams Esports – в ее экипажах компанию пилотам известного швейцарского коллектива составили геймеры, которые защищают цвета Williams в существующем уже три года кибертурнире Formula One Esports Series.

Казалось бы, цифровую гонку на одинаковых машинах может выиграть кто угодно. Но в итоге на виртуальном «Ле-Мане» первенствовал коллектив, являющийся одним из лидеров гонок на выносливость Фото: Rebellion Racing

Если бы в Гроуве праздновали эти победы как настоящие (как это поначалу делали в Маранелло), подготовка к новому сезону могла бы дать сбой. Однако печаль в том, что инженеры и конструкторы Williams ко всем этим успехам отношения, по большому счету, не имеют.

В виртуальных Гран При все участники использовали фиксированные настройки, а в «24 часах Ле-Мана» участники старшего класса и вовсе пилотировали одну и ту же цифровую модель спортпрототипа LMP2.

Чемпион IndyCar провел пит-стоп с заменой симулятора

Cравнительно недавно участники «24 часов Ле-Мана» запросто могли, остановившись на обочине трассы, произвести ремонт – к примеру, заменить порванный ремень или оживить какой-нибудь насос. Нечто похожее случилось во время виртуального «Ле-Мана» с Симоном Пажено, выступавшим в составе экипажа команды Penske.

Собственно пит-стопом эту процедуру назвать было нельзя – ведь когда у Пажено забарахлил руль, француз не смог довести свой прототип до боксов и остановил машину на выходе из поворота Арнаж. После чего буквально за пару минут откатил раму с рулем, педалями и креслом в сторону – и подкатил запасной симулятор, благоразумно одолженный у приятеля перед гонкой. В тот момент шел только пятый час гонки – но уже было ясно, что Пажено станет одним из главных ее героев.

А вот за месяц до этого француз чуть не стал главным антигероем весенней паузы. На одной из виртуальных гонок IndyCar Пажено, отстававший на пару кругов, подставился под машину лидировавшего Ландо Норриса – чтобы помочь выиграть своему товарищу по команде. Шума после этого было много, но Penske предпочла обойтись без оргвыводов.

Норрис продолжил всех восхищать и веселить

В процессе перехода из реального мира в виртуальный гонщики Формулы 1 оказались самыми ленивыми и капризными. К примеру, на старте киберзаездов Формулы Е с первого раза собрались почти все гонщики, а со второго – вообще все. В кибергонках MotoGP постоянные участники чемпионата мира составляли подавляющее большинство – джойстик в руки брали и Марк Маркес, и Валентино России.

А вот на старт виртуальных Гран При больше семи действующих пилотов Ф1 не выходило никогда. Отмазок был вагон: Ферстаппен не особо высоко оценил качество официальной игры чемпионата (и активно выступал в кибергонках на других платформах), у Феттеля в швейцарском поместье не нашлось симулятора, Магнуссен предпочел гонять на картинге... Квят просто передал публике через своего босса, что киберспорт ему не особо нравится.

Особенно забавно все это выглядело на фоне новости, что в один из кибертурниров заявился 73-летний чемпион Формулы 1 Эмерсон Фиттипальди. В итоге дыры на стартовом поле пришлось затыкать кем попало – от гонщиков младших формул до знаменитых футболистов.

Ландо Норрис на этом фоне был гиперактивен: он участвовал в каких-то малоизвестных турнирах, тут же записывался в виртуальные Гран При, отправлялся на «гастроли» в IndyCar....

Не везде все шло нормально. К примеру, полноценно включиться в борьбу на виртуальном Гран При британец смог только с четвертой попытки – до этого Ландо на трех гонках подряд выбрасывало из игры, либо заменяя ботом, либо и вовсе вычеркивая из списка участников. С другой стороны, в IndyCar пилот McLaren выиграл заезд с первого раза.

Машина Норриса после контакта с болидом Пажено на виртуальной гонке IndyCar Фото: McLaren

Кстати, самым ярким аспектом виртуальных гонок были не столько сами заезды, сколько видеотрансляции, которые многие участники вели в сервисе Twitch. Благодаря им можно было увидеть, что делают и как общаются пилоты Формулы 1 в нормальной обстановке – без грозди микрофонов под носом или сотен болельщиков вокруг.

Норрис отличился и в этой сфере: его звонки коллегам и соперникам перед стартом первого виртуального Гран При стали классикой жанра.

Да и в целом порой было очень весело

Люди у себя дома без присмотра менеджеров и пресс-секретарей – такая ситуация по умолчанию обещает больше комичных и забавных ситуаций, чем в паддоке престижного гоночного чемпионата. И в этом отношении звезды Формулы 1 и MotoGP в целом не подвели.

В промежутках между гонками пилоты Ф1 не раз садились за рули цифровых фур в симуляторе Euro Truck Challenge – причем порой справиться с грузовиками было гораздо сложнее, чем с гоночными болидами.

Шарль Леклер иногда переключался на многопользовательский шутер Fortnite. И однажды для поднятия боевого духа надел присланный фанатами костюм банана (в ролике ниже увидеть пилота Ferrari в новом образе можно после 30-й секунды).

Монегаск, кстати, настолько увлекся играми, что как-то раз не пустил домой свою девушку. Сидя в наушниках, пилот не слышал ни звонков в дверь, ни телефона. Шарлотте пришлось зарегистрироваться в Twitch и обратиться к Шарлю в игровом чате!

Но лучшая история случилась с Валентино Росси по время благотворительных соревнований, организованных итальянской редакцией телеканала Sky Sports. Многократный чемпион MotoGP закончил первую из двух гонок на пятой позиции, а перед стартом второй внезапно куда-то пропал.

«Незадолго до старта пришла мама и сказала, что ужин готов. Вариантов не было!» – позже объяснил свое поведение итальянец. А когда другие участники беседы согласились, что с мамой Росси лучше не спорить, ответил: «Дело не в этом – просто не хотелось, чтобы еда остыла».