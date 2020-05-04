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eSports / Отчет о гонке

Занос, контакт, машина в стене. Посмотрите, что устроили гонщики Supercars

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Автор:
, шеф-редактор
4 мая 2020 г., 01:05

В виртуальной гонке австралийского чемпионата участники спровоцировали множество аварий. Один крутился на асфальте, словно на льду, другой ехал боком, словно это дрифт, а не соревнование на скорость, а третий просто поставил машину на дверь. Смотрите сами: в верхнем видео показан старт киберзаезда на трассе в Монреале, а в нижнем — наиболее яркие эпизоды всего киберзаезда. Обратите внимание на 26-ю секунду второго видеофрагмента: там будет сальто автомобиля в воздухе в несколько оборотов

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Серия Supercars , eSports
Местонахождение Монреаль
Пилоты Час Мостер
Автор Антон Погорельский

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