Занос, контакт, машина в стене. Посмотрите, что устроили гонщики Supercars
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В виртуальной гонке австралийского чемпионата участники спровоцировали множество аварий. Один крутился на асфальте, словно на льду, другой ехал боком, словно это дрифт, а не соревнование на скорость, а третий просто поставил машину на дверь. Смотрите сами: в верхнем видео показан старт киберзаезда на трассе в Монреале, а в нижнем — наиболее яркие эпизоды всего киберзаезда. Обратите внимание на 26-ю секунду второго видеофрагмента: там будет сальто автомобиля в воздухе в несколько оборотов
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Об этой статье
|Серия
|Supercars , eSports
|Местонахождение
|Монреаль
|Пилоты
|Час Мостер
|Автор
|Антон Погорельский
Занос, контакт, машина в стене. Посмотрите, что устроили гонщики Supercars
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