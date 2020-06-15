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Заменить руль, педали и кресло, не заезжая в боксы? На виртуальном «Ле-Мане» было и такое!

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Заменить руль, педали и кресло, не заезжая в боксы? На виртуальном «Ле-Мане» было и такое!
Автор:
, Главный редактор
15 июн. 2020 г., 08:38

По ходу кибергонки один из пилотов вернулся на полвека назад, когда участники «Ле-Мана» порой сами чинили болиды на обочине трассы

Впрочем, непосредственно с цифровой моделью автомобиля все было в порядке. Но полноценно управлять виртуальной машиной гонщик, выступавший за команду Penske, не смог из-за неисправности своего симулятора. И примерно через четыре с половиной часа после старта француз был вынужден остановить машину на выходе из поворота Арнаж.

Однако Пажено вовсе не собирался сдаваться. Как оказалось, в его квартире стоял наготове запасной симулятор – точнее, набор из кресла, рулевой колонки и педалей. Буквально за пару минут пилот, не выходя из игры, подключил к компьютеру новое оборудование – и оперативно вернулся в гонку!

«Ох, это был один из наиболее напряженных моментов в моей карьере! – прокомментировал эпизод Пажено чуть позже в прямой трансляции гонки. – У меня что-то заело и замкнуло, включился ограничитель оборотов. Но я хорошо подготовлен: я специально, в расчете именно на этот случай, одолжил симулятор у друга. Он не смог сразу идеально настроиться – но, к счастью, Хуан Пабло [Монтойя] был готов меня сменить. Я привел машину в боксы и смог после этого разобраться с настройками».

Примечательно, что замену симулятора в прямом эфире наблюдали все следившие за прямой трансляцией. Включая пользователей видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» –  где можно увидеть полную запись гонки и где уже через пару недель начнутся трансляции реальных соревнований. Первая пройдет 27 июня, когда на трассе «Нюрбургринг» начнут сезон участники чемпионата VLN.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Симон Пажено
Автор Кирилл Качнов

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