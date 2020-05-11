Австралийская гоночная серия Supercars устроит виртуальное соревнования для известных людей из мира спорта. В кибергонке для знаменитостей выступят босс McLaren Зак Браун, один из самых успешных мотогонщиков в истории Мик Дуэн, победитель «Дакара» в мотозачете Тоби Прайс и бывший чемпион Австралии по ралли Скотт Педдер.

Вместе с представителями автоспорта в киберзаезде Supercars выступят и представители других дисциплин. К примеру, среди участников будет новозеландский регбист Ангус Таавао, а также австралийские футболисты Джармен Импи и Дэниел Боулс.

Виртуальная гонка Supercars для знаменитостей состоится 18 мая на компьютерной версии трассы «Маунт-Панорама», где проходит знаменитый марафон «12 часов Батерста».