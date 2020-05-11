Зак Браун и Мик Дуэн выступят в виртуальной гонке для знаменитостей
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Руководитель команды McLaren и пятикратный чемпион MotoGP выйдут на старт киберзаезда Supercars
Австралийская гоночная серия Supercars устроит виртуальное соревнования для известных людей из мира спорта. В кибергонке для знаменитостей выступят босс McLaren Зак Браун, один из самых успешных мотогонщиков в истории Мик Дуэн, победитель «Дакара» в мотозачете Тоби Прайс и бывший чемпион Австралии по ралли Скотт Педдер.
Вместе с представителями автоспорта в киберзаезде Supercars выступят и представители других дисциплин. К примеру, среди участников будет новозеландский регбист Ангус Таавао, а также австралийские футболисты Джармен Импи и Дэниел Боулс.
Виртуальная гонка Supercars для знаменитостей состоится 18 мая на компьютерной версии трассы «Маунт-Панорама», где проходит знаменитый марафон «12 часов Батерста».
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Об этой статье
|Серия
|Supercars , eSports
|Местонахождение
|Маунт-Панорама
|Пилоты
|Мик Дуэн , Зак Браун , Тоби Прайс
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Зак Браун и Мик Дуэн выступят в виртуальной гонке для знаменитостей
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eSports Следующая сессия
6 мая - 6 мая
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