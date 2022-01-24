За Виртуальной серией Ле-Ман от Motorsport Games следил 81 миллион болельщиков

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МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 24 января 2022 года – Пятиэтапная Виртуальная серия Ле-Ман, которая ярко финишировала в позапрошлый уик-энд виртуальными «24 часами Ле-Мана», собрала впечатляющие цифры телевизионной и цифровой аудитории в более чем 81 миллион человек по ходу пятимесячного сезона.

Гранд-финал – виртуальные «24 часа Ле-Мана» – прошел 15-16 января 2022 года, собрав 50 экипажей и 39 кибергонщиков из 39 стран. Они использовали 116 симуляторов, установленных в 28 странах по всему миру, гонка проходила не предельно тщательно воссозданной киберкопии знаменитой трассы 24-часового марафона во французском Ле-Мане.

В списке участников были громкие имена, начиная с действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена, чемпиона серии IndyCar Алекса Палоу, гоночной легенды Хуана-Пабло Монтойи и других.

После невероятных сражений по всему пелотону с участием лучших профессиональных гонщиков и симрейсеров из ведущих киберспортивных команд победителями стали представители Realteam Hydrogen Redline, а BMW Team Redline одержала победу в категории GTE.

Жерар Неве, исполнительный продюссер виртуальных «24 часов Ле-Мана» и гоночный советник компании Motorsport Games: «От имени Виртуальной серии Ле-Ман мы хотим искренне поблагодарить всех участников и команды, которые сделали гонку возможной, а также наших партнеров за их неоценимую поддержку и миллионы болельщиков, следивших за событиями и и поддерживали активность в социальных сетях своими комментариями с поддержкой, страстью и энтузиазмом. Эти впечатляющие цифры и качество этапов ясно подтверждают, что Виртуальная серия Ле-Ман и виртуальные «24 часа Ле-Мана» твердо обосновались на самом высоком уровне киберспорта и симрейсинга. Давайте готовиться к новому сезону и сделаем его еще лучше».

Впечатляющая аудитория в 81 миллион человек по ТВ/в онлайне получила удовольствие от трансляции, которая длилась 25 часов и была показана на четырех континентах на таких каналах, как Евроспорт, Motor Trend, L’Equipe Live и Motorsport.TV.

Ключевые факты и цифры:

360 000 часов следила за гонкой аудитория #LeMansVirtual

следила за гонкой аудитория #LeMansVirtual 8 миллионов – TV/онлайн аудитория (источник: YouGov Sport)

– TV/онлайн аудитория (источник: YouGov Sport) 4 миллиона цифровых просмотров виртуальных «24 часов Ле-Мана» (источник: YouGov Sport)

цифровых просмотров виртуальных «24 часов Ле-Мана» (источник: YouGov Sport) 2 миллиона публикаций в социальных сетях (FIA WEC, ACO, LMVS) по ходу сезона

публикаций в социальных сетях (FIA WEC, ACO, LMVS) по ходу сезона 7 миллионов просмотров видео (на FIA WEC, ACO и Traxion GG – источник: Hookit)

просмотров видео (на FIA WEC, ACO и Traxion GG – источник: Hookit) 200 гонщиков, представляющие 39 стран

гонщиков, представляющие стран 50 машин в двух классах (29 LMP и 21 GTE)

машин в двух классах (29 LMP и 21 GTE) 116 симуляторных установок в 28 странах

симуляторных установок в странах 2 сервера (1 основной/1 резервный), программа rFactor2 и 0 серверных проблем

сервера (1 основной/1 резервный), программа rFactor2 и серверных проблем 33 000 подключений к официальному таймингу от Alkamel (источник: Alkamel)

подключений к официальному таймингу от Alkamel (источник: Alkamel) 407 кругов составила дистанция, пройденная победителями из Realteam Hydrogen Redline №70

кругов составила дистанция, пройденная победителями из Realteam Hydrogen Redline №70 Команда организаторов из 120 человек, включающая производство, спорт, маркетинг, медиа и цифровую сферу, ТВ и логистику.