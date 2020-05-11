Начнем с того, что я не новичок в iRacing. IndyCar начал проводить свой киберчемпионат на этой платформе в 2020 году, но я начал играть iRacing существенно раньше. Так что мне не потребовалось никаких особых условий: я честно прошел отбор.

Как я попал в гонку с чемпионами

Кибергонка, в которую я заявился, проходила на главном автодроме чемпионата: на «Индианаполис Мотор Спидвее».

Заезд устроил Чед Франкенфилд из Elite Racing League и Speed 51. Ему удалось собрать представительный состав из чемпионов IndyCar разных лет, включая Уилла Пауэра, Джозефа Ньюгардена и даже Хуана-Пабло Монтойю. Вот как Франкенфилд это сделал:

Организацией занимались мы вчетвером: я, [брат погибшего Джастина Уилсона] Стефан Уилсон, Колтон Херта и Джеймс Дэвисон. Мы со Стефаном занимались технической частью, Джеймс помогал нам настраивать игру, а Колтон занялся тем, что убеждал других гонщиков IndyCar принять участие.

Первый заезд, который устроила эта компания, прошел на компьютерной версии овала «Гейтвей». Успех той гонки привлек внимание большего числа пилотов – так что на второй этап в Индианаполисе собрался более представительный состав. На старте оказалось так много настоящих гонщиков IndyCar, что для остальных желающих осталось всего семь мест. Я вступил в борьбу за попадание в эту семерку.

Финальным этапом отбора стал 30-круговой заезд, в котором участвовали 25 симрейсеров. Я занял второе место – и меня допустили до соревнования с титанами автоспорта.

Несмотря на весь мой опыт в виртуальных гонках я несколько потерял уверенность, когда рядом со мной вдруг оказались парни уровня Алекса Росси и Уилла Пауэра. Да что там уровня – это и были Росси с Пауэром.

В квалификации я показал девятое время. В качестве цели на первый отрезок гонки я определил для себя следующую: держаться подальше от неприятностей и сохранить машину целой. Я понимал, что при всем своем опыте в настоящих гонках в виртуальном мире эти ребята остаются новичками – так что мне нужно было быть готовым к авариям. Итак, гонка началась.

Смотри и учись у Пауэра. А лучше не учись

Как я и предполагал, первые круги были насыщены авариями и неизбежными периодами машины безопасности. Я умудрялся держаться в первой десятке и даже слушать, о чем болтают пилоты IndyCar друг с другом. Пауэр жаловался на «придурков», не уточняя, кого он имеет в виду; Дэвисон жаловался на Грэма Рейхола за то, что тот не соблюдал скоростной режим под пейс-каром.

Позднее выяснилось, что на время желтых флагов Рейхол убежал в туалет – а виртуальной машиной в его отсутствие управляла девушка Грэма Бриттани.

Вскоре я освоился и понял, что, в конце концов, это просто еще одна виртуальная гонка в iRacing. Ну или так я себя успокаивал, когда видел, что Росси повис у меня на заднем крыле или мы проходим поворот тремя машинами в ряд.

Виртуальный автомобиль IndyCar Ника де Грота в цветах Motorsport.com

Так или иначе, моя уверенность действительно росла – и я все больше думал о том, что мне не стоит обращать внимание на то, что говорят другие, а лучше сосредоточиться на собственной гонке. Мне хотелось, чтобы машину в цветах Motorsport.com как можно чаще показывали в онлайн-трансляции кибергонки с настоящими пилотами IndyCar. А в идеале я хотел привезти эту машину к победе.

На одном из рестартов Уилл Пауэр ловко прошел меня в борьбе за пятую позицию и уехал наверх – на внешнюю сторону овала. Оставаясь наверху, Пауэр одного за другим опережал соперников и быстро пробился на вторую позицию. Я запомнил этот маневр на будущее. Зря.

За 35 кругов до финиша я стал участником напряженной борьбы за шестое место с Эдом Карпентером. Я решил воспользоваться тактикой Пауэра и ушел на внешнюю часть трассы. И ровно тогда, когда я это сделал, Эд решил поступить также. Мы столкнулись.

Столкновение Эда Карпентера и Ника де Грота (на переднем плане в машине №89)

В оправдание Карпентера могу сказать, что для него это была первая кибергонка в жизни. Сразу после того, как Эд меня выбил, он извинился – и мы оба направились в боксы для ремонта. По счастью, пит-стопы прошли быстро, так что мы смогли вернуться в гонку, пусть даже теперь мы замыкали пелотон из 20 машин.

Концовка выдалась бурной

Где-то за 30 кругов до финиша ритм заезда изменился. Пилоты перестали экономить топливо и беречь шины. Все понимали: финиш близко и теперь нужно драться за каждую позицию. На 79-м круге из 100 Пауэр предпринял свой излюбленный маневр и по верхней кромке трассы прошел Стефана Уилсона в борьбе за лидерство.

На 89-м круге я ринулся в атаку на Джеймса Хинчклиффа, рассчитывая отобрать у него 12-ю позицию. Судя по всему, Джеймс не заметил, что я просунул нос на внутреннюю траекторию, и спустился на нижнюю сторону овала. Мы столкнулись. Машина Хинчклиффа оказалась разбита; я опять поплелся на пит-лейн за новым антикрылом.

Я вновь выехал позади – но теперь у меня стояли свежие шины, а до финиша оставалось всего 10 кругов. Таким шансом надо было пользоваться.

Ник де Грот пересекает знаменитый «Брикъярд» – кирпичную полосу на овале в Индианаполисе

На рестарте началось форменное безобразие. Лидеры вошли в поворот вчетвером – естественно, это не могло закончиться хорошо. Две машины закрутило; пытаясь их не задеть, я съехал на траву – и тут в меня влепился Кеннет Кох.

Стоило мне более-менее восстановить контроль над машиной, как меня на полном ходу увлек неуправляемый болид Уилла Дэвисона. Его автомобиль крутило и крутило, а я как раз попался под руку. На этом моя гонка закончилась.

Тем временем победу одержал Уилл Пауэр на Penske. Второе место занял Феликс Розенквист, третьим финишировал Габби Чавес. После гонки Пауэр дал интервью официальному подкасту IndyCar.

«Это было весело. За 15 минут до старта я обедал и совершенно не собирался ни в чем участвовать, – рассказал Пауэр. – Но тут Джозеф Ньюгарден и Джеймс Дэвисон одновременно прислали мне сообщения: «Эй, ты в деле?»

Я было ответил: «Нет, я не планировал». А потом решил: а почему нет, разве не интересно попробовать, на что способна виртуальная машина IndyCar на стандартных настройках? Ну и в итоге вышел на старт».

Пауэр признался, что после финиша получил множество поздравлений – и одно из них было от Роджера Пенске, владельца чемпионата и живой легенды IndyCar. Похоже, больше всего это поздравление впечатлило не гонщика, а организатора виртуального турнира Чеда Франкенфилда.

«Это просто нереально, – сказал мне Чед после финиша. – Давай честно: я сумасшедший фанат IndyCar. Просто возможность поговорить с гонщиками IndyCar – честь для меня. Я воспринимаю их как супергероев. Но Роджер Пенске – это же легенда мирового автоспорта. Самый важный и влиятельный человек в гонках.

И вот я понимаю, что Пенске знал о виртуальном заезде, который я устраиваю. И не просто знал – следил за ним. Да у меня просто нет слов, чтобы выразить свой восторг».

Ну а я получил классификацию на 14-м месте с четырьмя кругами отставания от победителя. Далековато, не спорю. Но после финиша я все равно улыбался. Я никогда не думал, что смогу посоревноваться на виртуальном Индианаполисе с чемпионами IndyCar. Это было здорово.