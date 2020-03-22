Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

Давайте честно: раз вы читаете Motorsport.com, вы любите гонки. А компьютерные игры? Ну что компьютерные игры. Было бы много свободного времени, я бы, наверное, гонял на симуляторе. Но свободного времени особо нет, так что я иногда читаю обзоры лучших игр для фанатов гонок. А потом закрываю браузер и иду заниматься делами.

Похоже, для таких как я и придумали стриминг. Место, где ты можешь посмотреть, как лучшие геймеры на планете играют в виртуальные гонки. Сегодня я в первый раз оказался зрителем онлайн-заезда Формулы 1. И должен признать: это было здорово.

Борьба в каждом повороте. И никакой искусственности

Что там говорят о Формуле 1 люди, не любящие автоспорт? Что можно посмотреть старт, уйти на час, а по возвращении все будут ехать на тех же позициях? Покажите им НеГранПри Бахрейна. Старт был красивым – но дальше началось настоящее рубилово.

Я не буду портить удовольствие и пересказывать ход борьбы и все перипетии виртуального Гран При на трассе в Сахире. Скажу главное: эта гонка заставляла меня вскакивать с места, хвататься за волосы и приникать головой к монитору. Компьютерные машины воспринимались как реальные. А борьба была по-настоящему ожесточенной – ведь за рулем находились реальные люди. Как в настоящей Формуле 1.

Наверное, у многих после этой гонки возникли свои любимчики в виртуальном мире. Очень ярко ехали Джимми Бродбент и Дани Березнай, рвал и метал геймер с ником аарава. Но мне больше всего запомнился Николя Латифи. За два круга до финиша канадец показал симрейсерам, как устроена оборона в стиле олдскульной Формулы 1: никакой зрелищности, только методичное закрытие наиболее выгодной траектории и зверски эффективная блокировка соперника.

С конца 12-го круга аарава наседал на Латифи во всех местах, где возможно и невозможно обгонять – но Латифи раз за разом демонстрировал навыки железобетонной защиты позиции. В какой-то момент Николя пропустил оппонента. Но довольно быстро восстановил статус-кво.

Эта борьба – лучший ответ тем, кто говорит, что в кибергонках будут только легкие атаки и чрезмерное количество обгонов. Да, обгонов здесь предостаточно – и, кстати, от многих действительно захватывает дух – но eSports-Формула 1 ценна не только этим.

Здесь есть абсолютно все атрибуты, за которые мы любим реальные гонки. Бескомпромиссная борьба на трассе, пит-стопы, вылеты, атаки и даже штрафы за превышение скорости на пит-лейне. Ну какая может быть Формула 1 без штрафа за превышение скорости на пит-лейне?

Могут ли кибергонки заменить настоящие? Боюсь, что да

Правда боюсь (см. подзаголовок). Все-таки я слишком люблю Формулу 1, чтобы вот так просто от нее отказываться. Но коллега Матушкин, похоже, прав: компьютерные гонки веселее, зрелищнее и дешевле. Во время таких заездов перестаешь понимать, как можно на полном серьезе обсуждать системы рекуперации энергии и конструкцию DAS. Да какая, к черту, DAS, когда с обычным компьютером и рулем можно устроить зрелище получше?

Помните слова Алексея Попова о коротких гонках для поколения ТикТока? Я никогда не пользовался ТикТоком и мне далеко не 15 лет – но, кажется, с НеГранПри Бахрейна мы нащупали тот формат, который поможет вовлечь молодое поколение в автоспорт.

Я не знаю, сколько длилась гонка – может, минут 20, а может час. Но это точно было не так долго, как обычная Ф1 – и зрители от этого только выиграли. Чистая гоночная эйфория в концентрированном виде: лучший рецепт для пресыщенного общества XXI века. Посмотрел гонку – получил удовольствие – возвращаешься к нормальной жизни. Никаких двух с половиной часов у телевизора и перерывов на рекламные блоки.

После завершения эфира внизу экрана выводились сообщения зрителей, которые в твиттере обсуждали только что прошедшую гонку. «Это была лучшая гонка, которую я видел за годы», – написал один из болельщиков. Ну, может про годы он и загнул – все же Гран При Бразилии-2016 был не так давно. Да и Гран При Германии-2019 еще не выветрился из памяти. Но вот за последние месяцев семь это действительно самое яркое гоночное переживание болельщика. Хочу еще.