Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Мнение

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

Поделились
Комментарии
Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно
Автор:
, шеф-редактор
22 мар. 2020 г., 20:17

В этом году многие фанаты гонок открыли для себя мир стриминга. Так называют онлайн-трансляции компьютерных игр. Антон Погорельский посмотрел виртуальный НеГранПри Бахрейна и остался в полном восторге

Давайте честно: раз вы читаете Motorsport.com, вы любите гонки. А компьютерные игры? Ну что компьютерные игры. Было бы много свободного времени, я бы, наверное, гонял на симуляторе. Но свободного времени особо нет, так что я иногда читаю обзоры лучших игр для фанатов гонок. А потом закрываю браузер и иду заниматься делами.

Похоже, для таких как я и придумали стриминг. Место, где ты можешь посмотреть, как лучшие геймеры на планете играют в виртуальные гонки. Сегодня я в первый раз оказался зрителем онлайн-заезда Формулы 1. И должен признать: это было здорово.

Борьба в каждом повороте. И никакой искусственности

Что там говорят о Формуле 1 люди, не любящие автоспорт? Что можно посмотреть старт, уйти на час, а по возвращении все будут ехать на тех же позициях? Покажите им НеГранПри Бахрейна. Старт был красивым – но дальше началось настоящее рубилово.

Я не буду портить удовольствие и пересказывать ход борьбы и все перипетии виртуального Гран При на трассе в Сахире. Скажу главное: эта гонка заставляла меня вскакивать с места, хвататься за волосы и приникать головой к монитору. Компьютерные машины воспринимались как реальные. А борьба была по-настоящему ожесточенной – ведь за рулем находились реальные люди. Как в настоящей Формуле 1.

Наверное, у многих после этой гонки возникли свои любимчики в виртуальном мире. Очень ярко ехали Джимми Бродбент и Дани Березнай, рвал и метал геймер с ником аарава. Но мне больше всего запомнился Николя Латифи. За два круга до финиша канадец показал симрейсерам, как устроена оборона в стиле олдскульной Формулы 1: никакой зрелищности, только методичное закрытие наиболее выгодной траектории и зверски эффективная блокировка соперника.

С конца 12-го круга аарава наседал на Латифи во всех местах, где возможно и невозможно обгонять – но Латифи раз за разом демонстрировал навыки железобетонной защиты позиции. В какой-то момент Николя пропустил оппонента. Но довольно быстро восстановил статус-кво.

Эта борьба – лучший ответ тем, кто говорит, что в кибергонках будут только легкие атаки и чрезмерное количество обгонов. Да, обгонов здесь предостаточно – и, кстати, от многих действительно захватывает дух – но eSports-Формула 1 ценна не только этим.

Здесь есть абсолютно все атрибуты, за которые мы любим реальные гонки. Бескомпромиссная борьба на трассе, пит-стопы, вылеты, атаки и даже штрафы за превышение скорости на пит-лейне. Ну какая может быть Формула 1 без штрафа за превышение скорости на пит-лейне?

 

Могут ли кибергонки заменить настоящие? Боюсь, что да

Правда боюсь (см. подзаголовок). Все-таки я слишком люблю Формулу 1, чтобы вот так просто от нее отказываться. Но коллега Матушкин, похоже, прав: компьютерные гонки веселее, зрелищнее и дешевле. Во время таких заездов перестаешь понимать, как можно на полном серьезе обсуждать системы рекуперации энергии и конструкцию DAS. Да какая, к черту, DAS, когда с обычным компьютером и рулем можно устроить зрелище получше?

Помните слова Алексея Попова о коротких гонках для поколения ТикТока? Я никогда не пользовался ТикТоком и мне далеко не 15 лет – но, кажется, с НеГранПри Бахрейна мы нащупали тот формат, который поможет вовлечь молодое поколение в автоспорт.

Я не знаю, сколько длилась гонка – может, минут 20, а может час. Но это точно было не так долго, как обычная Ф1 – и зрители от этого только выиграли. Чистая гоночная эйфория в концентрированном виде: лучший рецепт для пресыщенного общества XXI века. Посмотрел гонку – получил удовольствие – возвращаешься к нормальной жизни. Никаких двух с половиной часов у телевизора и перерывов на рекламные блоки.

Читайте также:

После завершения эфира внизу экрана выводились сообщения зрителей, которые в твиттере обсуждали только что прошедшую гонку. «Это была лучшая гонка, которую я видел за годы», – написал один из болельщиков. Ну, может про годы он и загнул – все же Гран При Бразилии-2016 был не так давно. Да и Гран При Германии-2019 еще не выветрился из памяти. Но вот за последние месяцев семь это действительно самое яркое гоночное переживание болельщика. Хочу еще.

Следующая новость
Виртуальную гонку NASCAR покажут на обычном телеканале

Предыдущая новость

Виртуальную гонку NASCAR покажут на обычном телеканале
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Николя Латифи
Автор Антон Погорельский

eSports Следующая сессия

«Гонка всех звезд» NASCAR

18 мар. - 18 мар.

Самое читаемое

1
eSports

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

9мин
2
Формула 1

В Баку решили отказаться от проведения гонки Формулы 1

3
eSports

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

4
Формула 1

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

5
Формула 1

День, когда Шумахер бросил вызов реактивному истребителю. Как это было

Последние видео

Виртуальная «Гонка всех звезд» NASCAR Heat 4: полная версия 00:00
eSports

Виртуальная «Гонка всех звезд» NASCAR Heat 4: полная версия

НеГранПри Бахрейна: трансляция главной виртуальной гонки этого уикенда 00:00
eSports

НеГранПри Бахрейна: трансляция главной виртуальной гонки этого уикенда

Виртуальная гонка Not The Bah GP с участием пилотов Формулы 1 00:36
eSports

Виртуальная гонка Not The Bah GP с участием пилотов Формулы 1

Виртуальный круг по «Кюмирингу» в компьютерной игре MotoGP 2020 01:53
eSports

Виртуальный круг по «Кюмирингу» в компьютерной игре MotoGP 2020

Кибергонщики устроили свой Ле-Ман. С квалификацией и призами 00:44
eSports

Кибергонщики устроили свой Ле-Ман. С квалификацией и призами

Самое важное:

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно
eSpt

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

Виртуальную гонку NASCAR покажут на обычном телеканале
eSpt

Виртуальную гонку NASCAR покажут на обычном телеканале

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull
F1

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull

Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна
eSpt

Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна

Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»
eSpt

Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.