Я давно не играл в гонки. С чего начать?

Need for Speed: Heat 1 / 10 Для кого: поклонники «Форсажей», тюнинга, NFS Underground 2.

На чем играть: PlayStation 4, Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: нет, это же NFS! Начнем с попсы. Все знают Need for Speed. У кого-то она ассоциируется с гонками на спорткарах и живописными пейзажами, кто-то помнит ее по ночным уличным гонкам и тюнингу японских авто, а кому-то она нравилась за гонки с полицией. Последние годы NFS металась из стороны в сторону – у ее создателей никак не получалось вновь нащупать дух этой серии и следовать по какому-то одному пути. То это был сюжетный роад-трип через всю Америку (The Run), то неудачная попытка ремейка Most Wanted, за которой последовали гонки с полицией в Rivals. Культура уличного тюнинга (привет, Speedhunters) вернулась в перезапуске всей серии NFS в 2015 году, а спустя два года вышла разгромленная критиками Payback – там апгрейды для машины можно было получить только случайным образом, открывая лутбоксы. А автомобили на дороге вели себя как утюги на льду. К концу 2019-го разработчики постарались провести работу над ошибками и выпустили NFS Heat, где уличные гонщики отправились в виртуальную копию Майами. Самой главной и интересной фишкой игры стало ее разделение на две части, каждая из которых имеет свои геймплейные механики и ставит перед игроком определенные задачи. В светлое время суток NFS Heat превращается в ту самую ProStreet. Легальные заезды проходят по перекрытым улица города, а гонщики сражаются за призовые деньги, которые затем можно потратить на покупку машин (их в игре больше 120-и – от VW «Жука» до Ferrari FXX) и тюнинг. За участие в ночных гонках денег не дают – в них зарабатывается репутация, которая открывает новые машины и детали в гараже. А попытки сбежать от полиции здесь почти столь же увлекательные, как в первой Most Wanted. Копы в NFS Heat не щадят никого – идут на таран, ставят шипы, используют вертолеты… Если игрока поймают, то он лишится всех накопленных за ночь очков репутации, а его кошелек сильно опустеет. В общем, ночной стритрейсинг будет держать в напряжении, а дневные гонки позволят ненадолго расслабиться. К слову, любители тюнинга могут проводить время в гараже NFS Heat часами – там даже какой-нибудь Nissan Skyline можно превратить в адский гиперкар. Десятки колесных дисков, огромные спойлеры, обвесы. Можно установить даже неоновую подсветку! А редактор ливрей позволяет раскрасить машину как душе угодно – например, сделать себе красный Evo IX как у главного героя «Токийского дрифта». Жаль только, что все машины остались «утюгами» – физическая модель здесь почти никак не поменялась по сравнению с прошлыми двумя играми серии. Ни о каком реализме речи и быть не может – но он и не нужен, чтобы получать от игры удовольствие.

Wreckfest 2 / 10 Для кого: желающие выпустить пар

На чем играть: PlayStation 4, Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: творить безумие будет комфортно и на геймпаде Помните FlatOut? Та самая игра с гонками по каким-то сельским дорогам на разваливающихся на ходу машинах, жесточайшей контактной борьбой и вылетающими через лобовое стекло пилотами. В 2018-м ее создатели выпустили новую игру, в которой сохранился тот же уровень треша и угара. Главная цель Wreckfest – добраться до финиша и не убить тачку. Это настоящие гонки на выживание, полные веселья. Машину тут можно расколотить так, как не получилось бы ни в какой игре, даже Burnout Paradise. Отлетающие бампера, двери, выхлопные трубы, колеса… Игрок находится в гонке, пока у его машины еще жив движок. Чтобы вы понимали уровень безумия Wreckfest – представьте дерби, в котором участвуют 24 школьных автобуса или газонокосилки. А трасса представляет из себя «восьмерку» – пересекая саму себя. В это же время игра старается походить на симулятор – у машин чувствуется вес, они правильно реагируют на повреждения, а повороты не получится проходить на полном газу, прижавшись к стене (как можно в NFS). Wreckfest – отличная гонка без правил на пару вечеров. Красивая, веселая и зрелищная, но с довольно однообразным режимом карьеры.

GRiD (2019) 3 / 10 Для кого: любители острых сражений

На чем играть: PlayStation 4, Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: не обязателен Британскую студию Codemasters, которая выпускает по нескольку гоночных игр в год, можно смело поставить в лидеры жанра. В 2019-м она решила возродить серию GRiD, которая берет свои истоки с уже легендарной серии симуляторов TOCA Race Driver. Разработчики новой GRiD постарались сделать все, чтобы игрок получил удовольствие от борьбы на трассе. Яркой, живой и жесткой борьбы колесо в колесо до последних метров дистанции. Каждый из нескольких сотен виртуальных соперников, которых игрок будет встречать на трассе, имеет свой характер. Один может легко уступить траекторию, другой будет обороняться, третий наберет темп и начнет яростно вас атаковать, когда вы его обгоните. А кто-то вообще может обозлиться и пойти на таран. GRiD – первая игра в нашей подборке, посвященная автоспорту, где гонки проходят на настоящих автодромах. В ней есть несколько серий, включая туринг, австралийский Supercars, Гран Туризмо, аналог NASCAR и заезды на винтажных машинах. В игре даже есть отдельная серия, посвященная двукратному чемпиону Ф1 Фернандо Алонсо, который, как утверждали в Codemasters, консультировал их по ходу разработки. С виртуальной копией испанца можно сразиться на машинах IMSA (в которой он выиграл «24 часа Дайтоны) или за рулем чемпионской Renault R26. GRiD не потребует от вас игрового опыта – она подойдет как новичкам, так и опытным симрейсерам, хотя физичкая модель в ней, все же, ближе к аркаде, чем к симуляторам. Гонки в GRiD длятся всего по три-пять кругов, поэтому она вполне подойдет тем, у кого есть хотя бы полчаса свободного времени.

F1 2019 4 / 10 Для кого: фанаты Формулы 1

На чем играть: PlayStation 4, Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: можно быть быстрым как с геймпадом, так и с рулем Как известно, уже многие годы только Codemasters принадлежит право выпускать игры по лицензии Формулы 1, поэтому особого выбора у поклонников этого чемпионата не остается. С каждой новой частью игра становится лучше – загвоздка лишь в том, что разница будет заметна в мелочах. Прямо как с серией игр FIFA. Если вы уже играли в прошлые игры серии (хотя бы с 2016 года), то F1 2019 вряд ли сможет чем-то вас удивить – увы, требования боссов Ф1 загоняют разработчиков в рамки. Однако и в игре 2019 года шаг вперед они сделать смогли. Как и раньше, в игре есть все 20 гонщиков пелотона, их машины, команды, все Гран При и трассы из календаря. В F1 2019 можно создать своего персонажа и сходу дебютировать в Формуле 1 за любую из команд – однако чем сильнее коллектив, тем выше будут требования к результатам игрока (в худшем случае история гонщика может закончиться увольнением). В игре вам предстоит выполнять рабочие программы в тренировках, чтобы благодаря полученным данным технический отдел смог привезти новинки на следующий этап и сделать машину быстрее. И, само собой, проходить квалификации и гонки. А между Гран При вас будут сажать за руль одной из классических машин, которые вошли в историю Формулы 1. Что нового в F1 2019? Во-первых, в ней дебютировала Формула 2 – тоже со всеми пилотами и командами. Можно поиграть даже за Артема Маркелова или Мика Шумахера, а также проехать в Спа на от лица погибшего Антуана Юбера и почтить память французского гонщика. Еще В F1 2019 появились трансферы. Теперь по итогам сезона (или прямо во время него) гонщики могут переходить из команды в команду. Например, Даниил Квят может перейти в Mercedes на место Льюиса Хэмилтона, который станет напарником Шарля Леклера в Ferrari – и будет появляться в игре на церемонии награждения в красном комбинезоне. Наряду в 20-ю классическими машинами приятным сюрпризом для фанатов Ф1 станет появление в игре 3D-моделей Айртона Сенны с Аленом Простом и их машины из сезона-1990. К сожалению, старых трасс в ретро-стиле, как было в F1 2013, в этой игре нет. F1 2019 очень дружелюбна к тем, кто даже ни разу не играл в гоночные игры, благодаря гибким настройкам сложности. Новички могут сделать так, чтобы машина сама начинала тормозить перед поворотами. А хардкорщики могут, например, вручную переключать передачи и включить вид от первого лица, чтобы почувствовать себя настоящим гонщиком Формулы 1. У разработчиков получилось создать достойное развлечение для тех, кому 21-го Гран При в сезоне мало.

WRC 8 5 / 10 Для кого: фанаты ралли

На чем играть: PlayStation 4, Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: комфортно будет и с геймпадом, но руль приветствуется Все ведь играли в Colin McRae Rally? Ее наследники из серии DiRT (за авторством Codemasters) долгое время комфортно сидели на троне, будучи королями жанра раллийных симуляторов. Сидели, пока не появилась WRC 8 от французов из Kylotonn. На самом деле DiRT Rally 2.0 трудно назвать игрой. Это хардкорный раллийный симулятор, где все, что ты делаешь – гонишься за временем, борешься с машиной и самим собой, чтобы на 10-й минуте спецучастка не разложить машину об дерево и начать все заново. WRC 8 – которая сделана по лицензии раллийного чемпионата – совсем про другое. Это в первую очередь игра, и она создана, чтобы развлекать. Может даже показаться, что она в чем-то копирует подход F1 2019, поскольку игра состоит не только из непрерывных заездов из точки А в точку Б. Например, в WRC 8 появилась система менеджмента своей команды. Игроку предстоит нанимать механиков, инженеров и даже метеорологов – от каждого будет зависеть итоговый результат на финише. Другими новинками стали возможность улучшать отдельные параметры машины или команды, динамическая смена погоды. А между ралли игрока будут развлекать, предлагая принять участие в тестах за рулем машины соперников, погоняться на стареньких Lancia или попробовать в плохую погоду в условиях плохой видимости проехать спецучасток на сильно поврежденной машине. По словам разработчиков из Kylotonn, к созданию игры они привлекли настоящих раллийных гонщиков. Их влияние отчетливо заметно по физической модели, которая разительно отличается от прошлых игр по WRC – даже на геймпаде автомобили управляются очень адекватно, чувствуется работа аэродинамики, можно контролировать износ шин. Если вы поклонник мирового ралли, то обязательно должны попробовать эту игру.

Gran Turismo Sport 6 / 10 Для кого: всех любителей автогонок

На чем играть: PlayStation 4

Нужен ли игровой руль: отлично играется на геймпаде, но самые быстрые гонщики используют руль Gran Turismo Sport, пожалуй, самая важная гонка уходящего поколения игровых приставок. Казунори Ямаучи и его команда уже повлияли на автомобильную индустрию – специально для их игр крупнейшие мировые компании создавали (и продолжают создавать) концепт-кары, демонстрируя свое видение будущего. Теперь японцы взялись взялись за киберспорт и заручились поддержкой FIA – недавно завершился второй сезон их виртуального чемпионата в GT Sport, а победителей по итогам года награждали наравне с другими звездами автоспорта. Но какой получилась Gran Turismo Sport для обычных геймеров? Недавно GT Sport исполнилось два года. Когда игра только вышла, некоторые ругали ее, называя «огрызком» и «жалким спин-оффом» – и ставили в пример размер автопарка (две сотни машин против более тысячи в прошлой части, Gran Turismo 6). Однако до сих пор ежемесячно игра получает новый и бесплатный контент – растет число трасс, автомобилей, заездов. Серия Gran Turismo всегда была про любовь к автомобилям. Их коллекционирование. Сдачей на виртуальные права, которые позволяли управлять более серьезной и мощной техникой. С приятной музыкой в игровом меню. Наконец, игра дарила машину на день рождения и оставляла после себя ощущение праздника. В GT Sport все это есть. Казунори Ямаучи вложил в GT Sport всю свою любовь к автомобильному миру – с присущей японцам дотошностью и фанатичностью. Даже после первого включения игры вы можете попасть за руль спустя пару-тройку часов – столь сильно может затянуть ее энциклопедическая составляющая. Взять тот же режим «Музей», где игра рассказывает историю автомобильных марок в глобальном разрезе. Или фоторежим – некоторые проводят в нем больше времени, чем на трассах. Другая сторона GT Sport – соперничество. Но не с искусственным интеллектом, а с настоящими игроками. Она переизобрела сам формат онлайн-гонок, не просто взяв некоторые идеи из iRacing, а сделав эти гонки доступными каждому. Более того, неслучайно амбассадором игры выступает Льюис Хэмилтон – в особом режиме GT Sport можно попытаться побить рекорды шестикратного чемпиона Формулы 1 и услышать его советы о пилотаже.

Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 4 7 / 10 Для кого: всех любителей автогонок

На чем играть: Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: отлично играется на геймпаде На консоли от Xbox есть две серии гоночных игр Forza. Первая, Forza Motorsport, посвящена кольцевым гонкам и относится, скорее, к симуляторам. Действие второй, Forza Horizon, происходит в открытом мире, где законы физики уже не так строги. Forza Motorsport – главный соперник Gran Turismo среди консольных симуляторов. Седьмая игра в серии вышла два года назад и впечатлила всех качеством и своими масштабами. Только представьте: ее автопарк насчитывает восемь сотен автомобилей самых разных лет и классов! Мало того, что почти каждую машину можно настроить по своему вкусу и поставить ей какой-нибудь спортивный обвес – режим под названием Autovista позволяет залезть каждой машине под капот, открыть все двери, да даже разглядеть абсолютно все детали в салоне. Многие называют Forza Motorsport 7 «настоящим автопорно» – и игра это звание заслуженно оправдывает. Трасс в FM7 тоже достаточно – несколько десятков. Окружение трасс не статично, разработчики вовсю старались наполнить их жизнью: за игроком летит вертолет с операторами, где-то пролетают птицы, над асфальтом стелется туман, на горизонте видны салюты. Хотите почувствовать себя Стигом? К вашим услугам тестовый полигон из передачи Top Gear. Если же вам хочется чего-то более доступного и аркадного, то смело запускайте Forza Horizon – духовную наследницу Test Drive Unlimited. Действие четвертой части, которая вышла осенью 2018-го, проходит в виртуальной Великобритании. А всё, что нужно делать в игре – гоняться, веселиться и получать удовольствие, меняя машины как перчатки. А недавно в игре появился взорвавший игровую индустрию режим «Королевской битвы» – как в Fortnite, только на машинах. В Forza Horizon 4 больше пяти сотен автомобилей, и каждый можно опробовать не просто в разных погодных условиях – но и в разное время года, которое в игре меняется еженедельно и влияет не только на поведение машин, но и преображает сам игровой мир. Критики сходятся во мнении, что Forza Horizon 4 – лучшая аркадная гонка на сегодняшний день. Редко где встретишь обсуждение какой-либо гоночной игры, где FM4 не упоминается в положительном свете.

Project CARS 2 8 / 10 Для кого: фанатов автоспорта

На чем играть: PlayStation 4, Xbox One, PC

Нужен ли игровой руль: обязателен Говоря про серьезные симуляторы, было бы совершенно нечестно обделить вниманием разработчиков из студии Slightly Mad (авторов дилогии Need for Speed Shift), которые, заручившись финансовой поддержкой игроков, создали серию Project CARS. Как и Gran Turismo с Forza Motorsport, Project CARS 2 делает упор на кольцевые гонки, но в ее автопарке практически нет дорожных машин – только боевая гоночная техника. Это одна из немногих игр, где вы можете пройти весь путь от картинга до «формул» или вообще вообразить себя Фернандо Алонсо и попытаться завоевать «Тройную корону», выиграв «Инди-500», «24 часа Ле-Мана» и Гран При Монако – и проехать их все в режиме реального времени. Бюджет на разработку игры был гораздо меньше, чем у конкурентов в жанре. Однако высокие амбиции Slightly Mad позволили студии реализовать некоторые особенности, которые выгодно выделяют игру на фоне соперников. Например, в Project CARS 2 разработчики ввели систему динамичного изменения времени года – ни в одном гоночном симуляторе такого нет. Можно легко устроить гонку на снежном «Нюрбургринге» или в Монце. При этом угол наклона солнца будет напрямую влиять на температуру трассы, динамика жидкостей приведет к стеканию дождевой воды с холмов и накоплению ее в лужах, а сцепление в каждом повороте каждой трассы будет меняться от круга к кругу и от гонки к гонке. Без хорошего игрового руля здесь совершенно нечего ловить – физическая модель такая сложная, что вести какую-нибудь Renault Clio будет сложно даже на геймпаде. Опытные симрейсеры до сих пор ведут споры, сколь реалистична физика в Project CARS 2. Однако в этом вопросе можно положиться на репутацию бывшего Стига из Top Gear Бен Коллинза и Ника, брата Льюиса Хэмилтона, которые помогали в создании игры. Наибольшее восхищение игра вызывает, если включить вид от первого лица в шлеме, когда камера будет дергаться при перегрузках, а взгляд устремляться в сторону апекса – как минимум ради этих впечатлений Project CARS 2 стоит попробовать.

Assetto Corsa Competizione 9 / 10 Для кого: фанатов GT и симрейсеров

На чем играть: PC

Нужен ли игровой руль: обязателен Вот это уже настоящий хардкор, куда не стоит лезть без хорошего руля. Assetto Corsa Competizione – это официальная игра чемпионата Blancpain GT, использующая передовые технологии симуляции. Эту игру сделала итальянская студия Kunos Simulazioni, один из офисов которой находится прямо на автодроме «Валлелунга» – уже сам этот факт отбрасывает вопросы, реалистична ли физика в их симуляторе. Предыдущим проектом Kunos стала вышедшая в 2014-м Assetto Corsa, которая за годы стала главным плацдармом для симрейсеров всего мира, а энтузиасты до сих пор сами выпускают для нее разные модификации. В отличие от оригинальной игры, Competizione создана на другом движке – Unreal Engine 4 – благодаря которому разработчики смогли не только сделать физическую модель глубже, но и сделали картинку сочнее, а еще реализовали смену времени суток и погоды. Даже режим карьеры в Competizione был создан в сотрудничестве со специалистами из Lamborghini Squadra Corse и чемпионом марафонского кубка Blancpain GT Мирко Бортолотти, который поначалу будет сопровождать игрока советами. Competizione дарит удовольствие через превозмогание. Готовьтесь часами подбирать верные настройки машины в гараже, изучать телеметрию и наматывать круги в тренировках. Учитесь бережно обращаться с тормозами и не перегревать их. Не насилуйте коробку передач. Бережно работайте с шинами и контролируйте их температуру. Только так здесь можно добиться успеха. Сейчас Assetto Corsa Competizione – один из лучших среди доступных симуляторов для фанатов жанра. Выше него только iRacing, где в онлайне иногда можно встретить Макса Ферстаппена и Ландо Норриса. Но о ней, пожалуй, как-нибудь в другой раз.