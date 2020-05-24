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Вместо пилота Формулы Е в кибергонке ехал профессиональный симрейсер. Их поймали и наказали

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Вместо пилота Формулы Е в кибергонке ехал профессиональный симрейсер. Их поймали и наказали
Автор:
, журналист
24 мая 2020 г., 12:49

Даниэль Абт договорился с кибергонщиком Лоренцом Херцингом, чтобы тот подменил его в виртуальном кокпите. Но их хитрый план был раскрыт

Проведя яркую гонку на этапе в Берлине, Даниэль Абт в итоге финишировал третьим. Однако вскоре после финиша немца заподозрили в том, что в реальности машиной Abt Audi в кибергонке управлял вовсе не он сам.

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Об этом сразу после финиша заявил Стоффель Вандорн, который большую часть дистанции сражался с Абтом. «Я недоволен тем, что произошло – это не Даниэль управлял машиной, из-за этого все так и получилось. Подобное просто отвратительно», – сказал бельгиец из Mercedes на собственном стриме в Twitch.

На следующий день Формула Е выпустила официальное заявление, подтверждающее слова Вандорна. По всей видимости, технические специалисты провели анализ IP-адресов, что позволило доказать: вместо Абта машину контролировал профессиональный симрейсер Лоренц Херцинг. 

Фрагмент компьютерной гонки Формулы Е в Берлине. Лоренц Херцинг в роли Даниэля Абта, Team Abt, и Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ

Фрагмент компьютерной гонки Формулы Е в Берлине. Лоренц Херцинг в роли Даниэля Абта, Team Abt, и Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ

Фото: FIA Формула E

18-летний кибергонщик участвует в параллельном зачете виртуальной Формулы Е, но теперь может попрощаться с любыми надеждами: од дисквалифицирован и лишен права в дальнейшем выходить на старт.

Абту же по решению организаторов предстоит заплатить штраф в 10 тысяч евро, переведя эти деньги любой благотворительной организации. Также он лишен всех заработанных очков, однако сможет стартовать в двух финальных уик-эндах.

Даниэль уже признал вину и принес извинения. Пресс-служба электросерии приводит слова гонщика: «Я хотел бы извиниться перед Формулой Е, всеми своими болельщиками, командой и другими пилотами за постороннюю помощь по ходу субботней гонки. Я не воспринимал все это настолько серьезно, как должен был. Я приношу отдельные извинения организаторам, зная, как много сил они вложили в этот проект.   

Понимаю, что от моего поступка осталось горькое послевкусие, но у меня никогда не было плохих намерений. Разумеется, я принимаю вынесенное судьями наказание».

После дисквалификации Абта команда Audi оказалась последней в общем зачете киберсерии – теперь у нее нит ни одного зачетного балла.

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Пилоты Даниэль Абт
Автор Джош Суттил

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