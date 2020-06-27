Шейн ван Гисберген стал лучшим на первых двух этапах виртуального WRX. Австралиец выиграл первую гонку и сейчас удерживает лидерство в киберчемпионате. Но предстоящий заезд на компьютерной версии трассы «Хольес» ван Гисберген пропустит. У Шейна уважительная причина: в этот уик-энд он стартует в настоящих гонках.

В обычной жизни ван Гисберген выступает в самом популярном чемпионате Австралии Supercars. На счету Шейна чемпионское звание 2016 году. И в этом году спортсмен надеется взять второй титул. Пока Supercars стоял на паузе, ван Гисберген переквалифицировался в геймера, но теперь все возвращается на круги своя – на «Хольесе» Шейн не поедет.

В его отсутствие наилучшее положение оказался действующий чемпион настоящего ралли-кросса Тимми Хансен. Швед не выиграл ни одной виртуальной гонки WRX, но стабильное попадание на подиум позволило ему набрать больше всех очков. Победитель второго киберзаезда Том Бломквист идет следом.

Среди остальных участников следует выделить россиянина Матвея Фуражкина и участника юниорского первенства RX2 Хенрика Крогстада. Норвежец пока не провел ни одной гонки в настоящем WRX, зато в виртуальном чемпионате чувствует себя очень уверенно.

Кстати, предстоящий киберзаезд на «Хольесе» можно назвать для него тренировкой. Через неделю после виртуального соревнования Крогстад выступит в настоящей гонке на этой самой трассе: Хенрик примет участие в чемпионате Скандинавии по ралли-кроссу RallyX Nordic.

Кибергонка WRX на «Хольесе» начнется в воскресенье, 28 июня, в 15:30 по московскому времени. Одним из организаторов выступит Motorsport Games. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажет соревнование в прямом эфире. Прямо перед стартом мы разместим трансляцию на главной странице Motorsport.com.