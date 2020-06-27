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Виртуальный ралли-кросс потерял лидера чемпионата. Он уехал на настоящую гонку

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Виртуальный ралли-кросс потерял лидера чемпионата. Он уехал на настоящую гонку
Автор:
27 июн. 2020 г., 14:25

Фаворит киберсезона WRX Шейн ван Гисберген пропустит предстоящий этап в Швеции из-за участия в реальном заезде серии Supercars

Шейн ван Гисберген стал лучшим на первых двух этапах виртуального WRX. Австралиец выиграл первую гонку и сейчас удерживает лидерство в киберчемпионате. Но предстоящий заезд на компьютерной версии трассы «Хольес» ван Гисберген пропустит. У Шейна уважительная причина: в этот уик-энд он стартует в настоящих гонках.  

В обычной жизни ван Гисберген выступает в самом популярном чемпионате Австралии Supercars. На счету Шейна чемпионское звание 2016 году. И в этом году спортсмен надеется взять второй титул. Пока Supercars стоял на паузе, ван Гисберген переквалифицировался в геймера, но теперь все возвращается на круги своя – на «Хольесе» Шейн не поедет.

В его отсутствие наилучшее положение оказался действующий чемпион настоящего ралли-кросса Тимми Хансен. Швед не выиграл ни одной виртуальной гонки WRX, но стабильное попадание на подиум позволило ему набрать больше всех очков. Победитель второго киберзаезда Том Бломквист идет следом.

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Среди остальных участников следует выделить россиянина Матвея Фуражкина и участника юниорского первенства RX2 Хенрика Крогстада. Норвежец пока не провел ни одной гонки в настоящем WRX, зато в виртуальном чемпионате чувствует себя очень уверенно.

Кстати, предстоящий киберзаезд на «Хольесе» можно назвать для него тренировкой. Через неделю после виртуального соревнования Крогстад выступит в настоящей гонке на этой самой трассе: Хенрик примет участие в чемпионате Скандинавии по ралли-кроссу RallyX Nordic.

Кибергонка WRX на «Хольесе» начнется в воскресенье, 28 июня, в 15:30 по московскому времени. Одним из организаторов выступит Motorsport Games. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажет соревнование в прямом эфире. Прямо перед стартом мы разместим трансляцию на главной странице Motorsport.com.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Пилоты Шейн ван Гисберген , Тимми Хансен
Автор Хэл Ридж

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