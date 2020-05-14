Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / eNASCAR Heat Pro League: Нью-Гэмпшир / Отчет об этапе

Виртуальный NASCAR разбудил «Медведя». Как прошла кибергонка в Нью-Гэмпшире

Поделились
Комментарии
Виртуальный NASCAR разбудил «Медведя». Как прошла кибергонка в Нью-Гэмпшире
Автор:
14 мая 2020 г., 13:29

Толчок бампером и риск со стратегией стали ключевыми эпизодами в борьбе за победу в eNASCAR Heat Pro League. В итоге заезд выиграл геймер по прозвищу «Медведь»

Симрейсер Джош Харбин по прозвищу «Медведь» стал победителем кибергонки eNASCAR Heat Pro League в Нью-Гэмпшире. Большую часть заезда геймер не претендовал на победу, но ближе к концу активизировался и попал в лидирующую группу. За семь кругов до финиша «Медведь» обогнал обладателя поул-позиции Брэндина Гриттона в борьбе за первое место.

Маневр завершился успешно и Харбин довел виртуальный заезд до победы. Благодаря этому спеху Джош вышел на второе место в общем зачете компьютерного первенства среди тех, кто участвует на PlayStation 4. Лидером остался Маквелл Кастро, финишировавший в Нью-Гэмпшире на третьей строчке. Гриттон в итоге занял второе место в кибергонке.

В начальной фазе заезда Гриттон потерял лидерство из-за толчка бампером. Брэндина подтолкнул его соперник Джо Горник. Контактная борьба позволила Горнику на некоторое время занять первое место, но пит-стопах Джо упустил лидерство.

Еще одним ярким моментом виртуально гонки стала рисковая стратегия Джоуи Стоуна и Ника Джобса. Два геймера решили не заезжать на пит-стоп под желтыми флагами, пока все остальные направились в боксы для смены резины. Смелая тактика помогла Стоуну и Джобсу ненадолго возглавить пелотон, но на рестарте конкуренты быстро их опередили.

 

 

Чемпионат по компьютерной игре NASCAR Heat проводится одновременно в двух зачетах: для тех, у кого PS4, и тех, у кого Xbox One. В каждой категории проводятся отдельные гонки. И если в соревновании на PS4 доминировал Харбин, то среди обладателей Xbox One победу одержал Слейд Грэвитт.

Второй киберзаезд оказался более насыщенным на события, чем первый: только за первые 10 кругов на компьютерную трассу дважды выезжал автомобиль безопасности из-за аварий. В лидерах успели побывать четыре человека; в отдельные моменты гонщики преодолевали повороты вчетвером бок о бок.

Хаотичная гонка привела к тому, что после очередной волны пит-стопов на первой позиции оказался Грэвитт, стартовавший из хвоста пелотона. В концовке заезда зрители наблюдали за упорной борьбой Грэвитта с Луисом Зейтером. Преследователь ни разу не отпустил конкурента далеко от себя, но так и не смог выйти вперед: на финише Зейтер отстал от победителя на полсекунды.

Лидер общего зачета Джастин Брукс финишировал восьмым, его основной соперник в генеральной классификации Дэниел Буттафуоко стал шестым.

Читайте также:

Следующая новость
Гонка в Нью-Гемпшире завершит первый этап eNASCAR Heat Pro

Предыдущая новость

Гонка в Нью-Гемпшире завершит первый этап eNASCAR Heat Pro

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия NASCAR , eSports
Этап eNASCAR Heat Pro League: Нью-Гэмпшир
Сессия Race
Местонахождение Нью-Гемпшир
Автор Ник де Грот

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: как коронавирус лишил Renault шанса сохранить Риккардо

50мин
2
Формула 1

Алонсо в Renault: не взята ли идея с потолка?

3
Формула 1

Сегодня ждем объявлений от трех команд Ф1

4
Формула 1

Сайнс заменит Феттеля в Ferrari с 2021 года

5
Формула 1

СМИ: Феттель хочет попасть в Mercedes – или уйдет из Ф1

Последние видео

Большая толкучка в Монако. Зрелищный старт в кибергонке Формулы Е 00:56
eSports

Большая толкучка в Монако. Зрелищный старт в кибергонке Формулы Е

Виртуальная Формула Е в Монако. Лучшее 01:59
eSports

Виртуальная Формула Е в Монако. Лучшее

Виртуальная Формула Е. Третий этап 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е. Третий этап

Воспоминания о качественных гонках. DTM устраивает кибергонку на машинах 2013 года 01:00:00
eSports

Воспоминания о качественных гонках. DTM устраивает кибергонку на машинах 2013 года

Виртуальный GT в Спа. Онлайн-трансляция 02:45:00
eSports

Виртуальный GT в Спа. Онлайн-трансляция

Самое важное:

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP
MGP

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP

Зак Браун и Мик Дуэн выступят в виртуальной гонке для знаменитостей
eSpt

Зак Браун и Мик Дуэн выступят в виртуальной гонке для знаменитостей

Я стартовал в кибергонке с настоящими гонщиками. И один из них меня выбил!
eSpt

Я стартовал в кибергонке с настоящими гонщиками. И один из них меня выбил!

Расселл одержал дебютную победу в виртуальном Гран При Формулы 1
eSpt

Расселл одержал дебютную победу в виртуальном Гран При Формулы 1

Баттон выиграл кибергонку легенд
eSpt

Баттон выиграл кибергонку легенд

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.