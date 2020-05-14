Симрейсер Джош Харбин по прозвищу «Медведь» стал победителем кибергонки eNASCAR Heat Pro League в Нью-Гэмпшире. Большую часть заезда геймер не претендовал на победу, но ближе к концу активизировался и попал в лидирующую группу. За семь кругов до финиша «Медведь» обогнал обладателя поул-позиции Брэндина Гриттона в борьбе за первое место.

Маневр завершился успешно и Харбин довел виртуальный заезд до победы. Благодаря этому спеху Джош вышел на второе место в общем зачете компьютерного первенства среди тех, кто участвует на PlayStation 4. Лидером остался Маквелл Кастро, финишировавший в Нью-Гэмпшире на третьей строчке. Гриттон в итоге занял второе место в кибергонке.

В начальной фазе заезда Гриттон потерял лидерство из-за толчка бампером. Брэндина подтолкнул его соперник Джо Горник. Контактная борьба позволила Горнику на некоторое время занять первое место, но пит-стопах Джо упустил лидерство.

Еще одним ярким моментом виртуально гонки стала рисковая стратегия Джоуи Стоуна и Ника Джобса. Два геймера решили не заезжать на пит-стоп под желтыми флагами, пока все остальные направились в боксы для смены резины. Смелая тактика помогла Стоуну и Джобсу ненадолго возглавить пелотон, но на рестарте конкуренты быстро их опередили.

Чемпионат по компьютерной игре NASCAR Heat проводится одновременно в двух зачетах: для тех, у кого PS4, и тех, у кого Xbox One. В каждой категории проводятся отдельные гонки. И если в соревновании на PS4 доминировал Харбин, то среди обладателей Xbox One победу одержал Слейд Грэвитт.

Второй киберзаезд оказался более насыщенным на события, чем первый: только за первые 10 кругов на компьютерную трассу дважды выезжал автомобиль безопасности из-за аварий. В лидерах успели побывать четыре человека; в отдельные моменты гонщики преодолевали повороты вчетвером бок о бок.

Хаотичная гонка привела к тому, что после очередной волны пит-стопов на первой позиции оказался Грэвитт, стартовавший из хвоста пелотона. В концовке заезда зрители наблюдали за упорной борьбой Грэвитта с Луисом Зейтером. Преследователь ни разу не отпустил конкурента далеко от себя, но так и не смог выйти вперед: на финише Зейтер отстал от победителя на полсекунды.

Лидер общего зачета Джастин Брукс финишировал восьмым, его основной соперник в генеральной классификации Дэниел Буттафуоко стал шестым.