Онлайн-марафон «Виртуальные 24 часа Ле-Мана», который пройдет в эти выходные, имеет все шансы стать наиболее заметным событием года в сфере кибергонок.

Гонку, организованную совместно Западным автомобильным клубом, чемпионатом мира WEC и проектом Motorsport Games, выделяет из общего ряда и количество участников (около двух сотен), и их уровень. В частности, на старт выйдут чемпионы Формулы 1 Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон, действующие пилоты Ф1 Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, пилоты Формулы Е Стоффель Вандорн и Себастьен Буэми.

Неудивительно, что к событию проявляют заметный интерес и средства массовой информации. В частности, в США права на трансляцию соревнований приобрела знаменитая медиа-корпорация ESPN, которая через свои платформы также будет транслировать гонку в Латинской Америке. 12 из 24-х часов заезда будут показаны в прямом эфире канала ESPN 2.

В России же зрители смогут наблюдать за событиями на трассе в течение всех 24-х часов – с помощью прямой трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция будет совпровождаться русским комментарием, причем в команду комментаторов войдут Сергей Беднарук и ответственный редактор Motorsport.com Александр Кабановский.

Трансляции гонки охватят множество стран, включая Италию, Францию и Японию.

Напоминаем также, что массу интересной информации о мире виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games.