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eSports / Новость

Виртуальный «Ле-Ман» стал самой популярной кибергонкой

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19 июн. 2020 г., 15:05

За развитием событий на виртуальных трассах следили больше 20 миллионов человек

Прошедшие 13-14 июня виртуальная «24 часа Ле-Мана», организованная совместно автоклубом АСО, чемпионатом WEC и проектом Motorsport Games, собрали рекордную для отдельно взятой кибергонки аудиторию.

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В гонке приняли участие 50 экипажей (30 были заявлены в класс LMP2, 20 – в класс GTE), в составе которых соревновались 200 пилотов из 37 стран. В списке участников были как профессиональные гонщики, так и звезды киберспорта. Победителем гонки стал экипаж команды Rebellion Williams Esport, а в классе GTE первенствовал экипаж Porsche Esports Team.

Соревнования были призваны поддержать интерес к гонкам вообще и гонкам на выносливость в частности в непростых условиях, когда реальная «24 часа Ле-Мана» была перенесена на сентябрь из-за пандемии коронавируса, да и в целом в июне активность на гоночных трассах была минимальной.

Наличие известных имен в списке участников и своеобразный формат соревнования не могли не привлечь внимание болельщиков. За прямой трансляцией, которая продлилась больше суток, следили больше 14 миллионов человек в 57 странах – включая зрителей таких известных телеканалов как Eurosport, ESPN, Sky Sports и J-Sports. Больше 8,5 миллионов болельщиков присоединились к событию с помощью Facebook, YouTube и Twitch. В целом же информацию о событии в том или ином формате получили почти 50 миллионов человек.

По итогам гонки ключевая статистика выглядит так:
- 14,2 млн зрителей на телеканалах и видеоплатформах (по данным YouGov Sport)
- 8 669 683 просмотров на каналах FIA WEC, ACO и MSG в Twitch, YouTube и Facebook (по данным Hookit)
- 1 418 235 часов просмотра в Twitch, YouTube и Facebook (по данным EsportsCharts)
- 147 303 зрителей одномоментно в Twitch, YouTube и Facebook (по данным EsportsCharts)
- 131 500 просмотров постов с хэштегом #LeMans24Virtual
- 48 919 403 контактов в соцсетях FIA WEC, ACO, MSG в течение недели
- 1 451 000 упоминаний в сети в период с 9 по 16 июня 2020 (по оценке Meltwater)
- 200 пилотов из 37 стран
- 170 симуляторов в 30 странах
- 2 сервера (главный и запасной) rFactor 2 под управлением команды в 3 странах
- 13 миллиона подключений к системе хронометража Alkamel
- 371 круг, пройденный победителем – экипажем #1 Rebellion Williams Esport
- 25 часов трансляции с комментарием на 57 стран
- 34 интервью с участием 3 чемпионов Ф1, 3 победителей серии IndyCar, 10 чемпионов WEC и победителей Ле-Мана и 4 членов монарших семей!
- команда организаторов из 130 человек

Виртуальная «24 часа Ле-Мана» смогла передать дух знаменитой гонки болельщикам по всему миру и продемонстрировать огромный потенциал киберспорта, развивая успех уже известной болельщикам Le Mans Esports Series.

Пьер Фийон, президент клуба АСО: «Эта гонка однозначно достойна носить звание “24 часа Ле-Мана”. Она прекрасно передала атмосферу, дух и очарование события, которое проходит на легендарной трассе каждый год. Наши поздравления всем, кто участвовал, и всем, кто сделал эти соревнования возмодными».

Жерар Неве, генеральный директор чемпионата WEC и Le Mans Esports Series: «Эта гонка не состоялась бы без энтузиазма и доверия со стороны наших партнеров из ACO and Motorsport Games, участников и спонсоров. Совместная работа позволила нам сделать соревнование событием глобального масштаба. Огромная благодарность всем – особенно болельщикам и организаторам».

Дмитрий Козько, генеральный директор Motorsport Games: «Эта гонка показала, насколько здорово может выглядеть синергия автоспорта и киберспорта. Работа в команде и самоотдача позволили нам поднять кибергонки на новый уровень. Успешные команды и пилоты по достоинству оценили потенциал события – и смогли сделать его по-настоящему прорывным».

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