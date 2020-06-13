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eSports / Виртуальные «24 часа Ле-Мана» / Прямой эфир

«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием

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«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием
13 июн. 2020 г., 12:23

«24 часа Ле-Мана» ушли в киберпространство. Здесь можно посмотреть онлайн-трансляцию суточного марафона

В эти выходные «Виртуальный Ле-Ман» занял место настоящего. Если реальные «24 часа Ле-Мана» перенесли на сентябрь, то кибергонку на той же самой трассе можно посмотреть прямо здесь. Устраивайтесь поудобнее: впереди вас ждут целые сутки онлайн-трансляции.

Старт запланирован на 16:00 по московскому времени в субботу, 13 июня. Финиш — в 16:00 в воскресенье, 14 июня.

 

Гонка проходит при поддержке Motorsport Games. Среди участников присутствуют Шарль Леклер, Фернандо Алонсо, Рубенс Баррикелло и другие знаменитые пилоты.

Узнать самое важное о составе участников можно, если прочитать наш разбор:

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , eSports
Этап Виртуальные «24 часа Ле-Мана»
Местонахождение Circuit de la Sarthe

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