«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием

В эти выходные «Виртуальный Ле-Ман» занял место настоящего. Если реальные «24 часа Ле-Мана» перенесли на сентябрь, то кибергонку на той же самой трассе можно посмотреть прямо здесь. Устраивайтесь поудобнее: впереди вас ждут целые сутки онлайн-трансляции.

Старт запланирован на 16:00 по московскому времени в субботу, 13 июня. Финиш — в 16:00 в воскресенье, 14 июня.

Гонка проходит при поддержке Motorsport Games. Среди участников присутствуют Шарль Леклер, Фернандо Алонсо, Рубенс Баррикелло и другие знаменитые пилоты.