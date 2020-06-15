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Виртуальные Гран При Формулы 1 кончились. Последний выиграл Расселл

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Виртуальные Гран При Формулы 1 кончились. Последний выиграл Расселл
Автор:
, журналист
15 июн. 2020 г., 06:11

Пилот Williams закончил неофициальный чемпионат четвертой победой подряд

Джордж Расселл из Williams выиграл виртуальный Гран При Канады. Британец завоевал поул и лидировал на протяжении всей гонки, исключая короткие отрезки после пит-стопов. 

Для Расселла эта победа в виртуальном Гран При стала уже четвертой подряд. Еще перед гонкой в Монреале британец обеспечил себе победу в неофициальном киберзачете, так как его единственный конкурент Шарль Леклер снялся с этапа. 

Второе место в Канаде занял пилот Red Bull Александр Элбон, третьим стал резервист Mercedes Эстебан Гутьеррес. Среди всех лидеров гонки только Расселл избежал штрафов за срезку поворотов, а Пьер Гасли из AlphaTauri даже был дисквалифицирован за переизбыток нарушений.

Этап в Канаде стал последним в череде виртуальных Гран При, так как теперь пилоты будут готовиться к старту настоящего сезона в Австрии 5 июля.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Джош Суттил

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