Виртуальные Гран При Формулы 1 кончились. Последний выиграл Расселл

Джордж Расселл из Williams выиграл виртуальный Гран При Канады. Британец завоевал поул и лидировал на протяжении всей гонки, исключая короткие отрезки после пит-стопов.

Для Расселла эта победа в виртуальном Гран При стала уже четвертой подряд. Еще перед гонкой в Монреале британец обеспечил себе победу в неофициальном киберзачете, так как его единственный конкурент Шарль Леклер снялся с этапа.

Второе место в Канаде занял пилот Red Bull Александр Элбон, третьим стал резервист Mercedes Эстебан Гутьеррес. Среди всех лидеров гонки только Расселл избежал штрафов за срезку поворотов, а Пьер Гасли из AlphaTauri даже был дисквалифицирован за переизбыток нарушений.

Этап в Канаде стал последним в череде виртуальных Гран При, так как теперь пилоты будут готовиться к старту настоящего сезона в Австрии 5 июля.