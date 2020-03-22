Виртуальную гонку NASCAR покажут на обычном телеканале

На кабельном телевидении США впервые покажут гонку, которая пройдет в компьютерной игре. Дебютным эфиром для eSport-мероприятия станет сегодняшний этап виртуального NASCAR. 100-круговой киберзаезд будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Fox Sports 1 в 13:30 по восточно-американскому времени (21:30 мск).

Комментировать виртуальное соревнование будут комментаторы обычных гонок NASCAR. Одним из них станет четырехкратный чемпион высшего дивизиона NASCAR Джефф Гордон. Виртуальный заезд пройдет на компьютерной симуляции овала в Хоумстеде, штат Флорида. Среди участников будут как геймеры, так и профессиональные гонщики.

Ради такого соревнования за руль вернутся легендарные пилоты прошлого Бобби Лабонте и Дейл Эрнхардт-младший. Среди современных гонщиков в киберзаезде выступят Брэд Кеселовски, Джоуи Логано, Кайл Буш, Денни Хэмлин и другие.

Формула 1 тоже устроит свой киберчемпионат, но в отличие от NASCAR «формульные» заезды не покажут по телевизору. Увидеть виртуальный Гран При Бахрейна можно будет только в интернете – на Youtube или Twitch-канале Ф1.