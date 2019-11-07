Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports

Участники киберспортивной Формулы 1 в третий раз встретились на стадионе GFinity в Лондоне и провели три Гран При в игре F1 2019. Соревнования транслировались в прямом эфире.

Германия

На виртуальном «Хоккенхаймринге» залогом победы стала стратегия. Стартовавший с поула Ярно Опмер (бывший гонщик Еврокубка Формулы Renault) на первый отрезок гонки выбрал шины Medium, в то время как его главные соперники взяли Soft.

Сначала Опмер потерял лидерство, но переход на мягкие шины дал ему огромное преимущество в концовке. За три круга гонщик Renault поднялся с третьего места на первое, опередив сначала лидера чемпионата Давида Тониццу (Ferrari), а затем и Йони Тормалу (Red Bull). Для Опмера победа стала первой в сезоне.

Прошлогодний чемпион Брендон Ли справился не так здорово. Уже на втором круге он врезался в Салиха Салтунча (Alfa Romeo) и привел свой Mercedes к финишу только 17-м.

Бельгия

В Спа борьба за победу развернулась между гонщиками Alfa Romeo и Red Bull – Даниэлем Березнаи и Фредериком Расмуссеном, которые, обмениваясь слипстримами, отрывались от группы преследователей.

Последние круги отметились напряженным противостоянием. Березнаи провел пит-стоп на круг раньше Расмуссена и долгое время терпеливо держался позади соперника. Венгр провел решающую атаку на самом последнем круге перед «Ле Комб», накопив перед этим заряд батареи ERS, чтобы не дать сопернику контратаковать до клетчатого флага. Битву за третье место выиграл победитель немецкой гонки Ярно Опмер.

Италия

Даниэль Березнаи стал главным героем третьего этапа F1 Esport, когда после дебютной победы в Спа доказал свою скорость в Монце, выиграв поул. Рядом на стартовой решетке расположился его бывший напарник по Mercedes Брендон Ли – вместе этот дуэт регулярно занимал первый ряд в 2018-м.

Ли провалил старт и опустился на четвертое место. Он решил провести ранний пит-стоп и перейти с Medium на Soft, чтобы провести на мягких шинах последние 11 кругов. Несмотря на низкий уровень износа резины на итальянской трассе, эта стратегия себя не оправдала, и Брендон финишировал только шестым.

В этой гонке приняли участие три дебютанта – Николя Лонге (Red Bull), Даниэль Шилдс (Mercedes) и Лукас Блейкли (Raing Point). Из них самую яркую гонку провел Лонге, который сражался за победу с Березнаи и Тониццей и какое-то время даже шел лидером, пока пилот Alfa Romeo не вернул себе первое место на торможении к первому повороту за три круга до финиша.

До конца сезона осталось три гонки (Сузука, Остин, Сан-Паулу), которые пройдут 3-4 декабря в рамках финального этапа после окончания сезона Ф1.

На первом месте в личном зачете удержался Давид Тоницца из Ferrari (145 очков), следом идут пилот Red Bull Фредерик Расмуссен (120 очков) и представитель Renault Ярно Опмер (103 очка). Благодаря высоким результатам на третьем этапе Березнаи поднялся на четвертое место с 93 очками в копилке.

В зачете команд лидерство сохранила Red Bull. Всего 17 очков ей уступает Renault Vitality, которая по итогам трех последних гонок опередила Ferrari Driver Academy на один балл.

Запись прямой трансляции третьего этапа F1 Esports доступна на YouTube.