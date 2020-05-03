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eSports / Отчет о гонке

Виньялес выиграл богатую на аварии кибергонку MotoGP в Хересе

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Виньялес выиграл богатую на аварии кибергонку MotoGP в Хересе
Автор:
3 мая 2020 г., 16:59

Падение лидировавшего Франческо Баньяи в самом конце дистанции позволило стать сильнейшим испанскому гонщику Yamaha

Вместо реального Гран При, запланированного на этот уик-энд, участники премьер-класса MotoGP сразились в кибергонке на новом симуляторе MotoGP 20.

Поул достался Фабио Куартараро, а старт выиграл Алекс Маркес. Однако хаос, возникший в первом повороте после ошибки Данило Петруччи, перевернул все с ног на голову. 

 

В итоге лидерство захватил Баньяя, которого преследовал младший Маркес. Но Алекс в свою очередь упал еще до конца первого круга, что позволило подняться на второе место новичку Икеру Лекоуне. 

Но вскоре гонщик Tech3 KTM тоже не удержал равновеcие, и спор позади продолжающего лидировать Баньяи повели братья Маркесы с Мавериком Виньялесом. Быстрейшим из них оказался Алекс, который стал сокращать отставание, но вновь упал на десятом круге. 

Наконец, не удержал равновесие и сам Баньяя, что позволило Виньялесу уверенно победить. Маркес-младший и Баньяя дополнили тройку призеров. 

Марк Маркес отстоял четвертое место в непростом поединке с Петруччи – гонщик Ducati в концовке пошел в решающую атаку, но в итоге лишь пропустил на пятое место Алекса Ринса. 

 

Увидеть кибергонку MotoGP в Хересе можно было на платформе «Моторспорт.ТВ». Там же поклонников мотоспорта ждут новые трансляции виртуальных и реальных заездов чемпионата мира, а также лучшие Гран При прошлых лет.

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Об этой статье

Серия MotoGP , eSports
Местонахождение Херес
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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