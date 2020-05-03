Виньялес выиграл богатую на аварии кибергонку MotoGP в Хересе

Вместо реального Гран При, запланированного на этот уик-энд, участники премьер-класса MotoGP сразились в кибергонке на новом симуляторе MotoGP 20.

Поул достался Фабио Куартараро, а старт выиграл Алекс Маркес. Однако хаос, возникший в первом повороте после ошибки Данило Петруччи, перевернул все с ног на голову.

В итоге лидерство захватил Баньяя, которого преследовал младший Маркес. Но Алекс в свою очередь упал еще до конца первого круга, что позволило подняться на второе место новичку Икеру Лекоуне.

Но вскоре гонщик Tech3 KTM тоже не удержал равновеcие, и спор позади продолжающего лидировать Баньяи повели братья Маркесы с Мавериком Виньялесом. Быстрейшим из них оказался Алекс, который стал сокращать отставание, но вновь упал на десятом круге.

Наконец, не удержал равновесие и сам Баньяя, что позволило Виньялесу уверенно победить. Маркес-младший и Баньяя дополнили тройку призеров.

Марк Маркес отстоял четвертое место в непростом поединке с Петруччи – гонщик Ducati в концовке пошел в решающую атаку, но в итоге лишь пропустил на пятое место Алекса Ринса.

Увидеть кибергонку MotoGP в Хересе можно было на платформе «Моторспорт.ТВ». Там же поклонников мотоспорта ждут новые трансляции виртуальных и реальных заездов чемпионата мира, а также лучшие Гран При прошлых лет.