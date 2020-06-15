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Видео: лучшие моменты виртуального «Ле-Мана»

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Видео: лучшие моменты виртуального «Ле-Мана»
15 июн. 2020 г., 10:44

Алонсо столкнулся с девушкой и оказался во второй десятке, а выиграла команда с именем Williams в названии. Обзор такой гонки стоит посмотреть!

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Полную запись суточной кибергонки, которая прошла при поддержке проекта Motorsport Games, уже можно увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Кстати, совсем скоро там можно будет увидеть и настоящие гонки: 27 июня состоится прямая трансляция первого в этом сезоне этапа VLN – гонок на знаменитой Северной петле трассы «Нюрбургринг».

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