Видео: лучшие моменты виртуального «Ле-Мана»

Полную запись суточной кибергонки, которая прошла при поддержке проекта Motorsport Games, уже можно увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Кстати, совсем скоро там можно будет увидеть и настоящие гонки: 27 июня состоится прямая трансляция первого в этом сезоне этапа VLN – гонок на знаменитой Северной петле трассы «Нюрбургринг».