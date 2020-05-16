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eSports / Отчет о гонке

Верляйн вышел в лидеры киберсезона Формулы Е после победы в Гонконге

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Верляйн вышел в лидеры киберсезона Формулы Е после победы в Гонконге
Автор:
, Ответственный редактор
16 мая 2020 г., 16:12

Очередная виртуальная гонка запомнилась грандиозным стартовым завалом, чередой проблем у лидера сезона Макси Гюнтера и уверенной победой Паскаля Верляйна

Лучше всего прошедшую гонку характеризуют кадры старта – посмотрите сами и убедитесь, что симрейсинг все же немного отличается от реальных соревнований:

 

С поула на этот раз стартовал Эдоардо Мортара, который и захватил лидерство, пока его преследователи устроили грандиозную кучу-малу на первом же торможении. Следом за лидером из поворота смог выскочить Джеймс Каладо (на решетке он был только 12-м!), третьим оказался Паскаль Верляйн.

Очень быстро немцу из Mahindra удалось опередить Каладо, а на пятом круге задер барьер и улетел с трассы Мортара.

 

Это вывело Верляйна в лидеры гонки и позволило одержать вторую победу подряд после гонки в Монако.

Максимилиан Гюнтер, который трижды выиграл со старта киберсезона, на этот раз стартовал четвертым. После первого круга гонщик BMW Andretti занимал восьмое место, но откатился еще ниже после штрафного проезда через боксы за фальстарт. После этого лидер киберсезона ошибся там же, где Мортара, и в итоге выбыл из борьбы еще до финиша, не заработав очков. 

Неудача стоила Гюнтеру первой позиции – у него осталось 65 очков, а Верляйн, также получивший бонус за лучшее время круга, заработал в общей сложности 70.

Вторым в гонке, повторив результат Монако недельной давности, финишировал Стоффель Вандорн, которому также удалось опередить на дистанции Каладо. Впрочем, и третmt место стало для Джеймса лучшим в кибергонках.

Ник де Врис финишировал четвертым, Мортара на поврежденной машине стал пятым, сдержав прессинг Антониу Феликса да Кошты. Оставшиеся очки заработали Робин Фрейнс, Оливер Терви, Себастьен Буэми и Оливер Роуленд.

До завершения виртуального сезона Формулы Е остается четыре гонки, и пока в группе лидеров сезона также остаются Вандорн (58 очков) и Фрейнс (46), а вот все остальные уже заметно отстали. 

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Автор Александр Кабановский

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