Верляйн выиграл кибергонку Формулы Е и вышел в лидеры чемпионата
Пилот Mahindra одержал вторую победу и на 12 очков оторвался от Стоффеля Вандорна за один этап до конца сезона
Экс-пилот Формулы 1 Паскаль Верляйн перехватил лидерство в виртуальной Формулы Е. На компьютерной версии трассы в Бруклине спортсмен одержал вторую победу в этом сезоне.
Перед началом сегодняшнего соревнования Верляйн отставал от Вандорна один балл. Виртуальный этап в Нью-Йорке начался с поул-позиции Паскаля. По правилам Формулы Е за быстрейшее время в квалификации присуждается бонусное очко. Таким образом, еще до старта основного заезда Верляйн сравнялся со своим конкурентом из Mercedes в генеральной классификации.
В гонке представитель команды Mahindra уверенно стартовал и легко уехал от преследователей. На финише Верляйн привез Оливеру Роуленду из Nissan eDAMS 3,6 секунды. Третье место занял симрейсер Кельвин ван дер Линде. Он заменил уволенного Даниэля Абта в составе Audi.
Посмотрите на фотографии прошедшего этапа виртуальной Формулы Е:
Старт виртуальной гонки
Фотограф: FIA Формула E
Паскаль Верляйн, Mahindra Racing
Фотограф: FIA Формула E
Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ
Фотограф: Mercedes-Benz
Оливер Роуленд, Nissan e.Dams
Фотограф: FIA Формула E
Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
Фотограф: Audi Communications Motorsport
Паскаль Верляйн, Mahindra Racing
Фотограф: FIA Формула E
Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
Фотограф: FIA Формула E
Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ
Фотограф: Mercedes-Benz
Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
Фотограф: FIA Формула E
Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
Фотограф: FIA Формула E
Паскаль Верляйн, Mahindra Racing
Фотограф: FIA Формула E
Экс-лидер общего зачета Стоффель Вандорн стал четвертым. Победитель стартовых этапов виртуальной Формулы Е Максимилан Гюнтер пересек финишную черту на пятой позиции. По итогам этапа в Нью-Йорке немец окончательно потерял шанс на победу в чемпионате.
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Виртуальная гонка Формулы Е проходила при поддержке Motorsport Games. Заключительный этап киберчемпионата состоится завтра, 7 июня, на трассе в Берлине. Воскресная гонка принесет участникам двойные очки.
Титул разыграют между собой Верляйн и Вандорн. Motorsport.com покажет финальный этап в прямом эфире. Увидеть онлайн-трансляцию можно будет прямо здесь:
Об этой статье
|Серия
|Формула E , eSports
|Этап
|Виртуальная Формула Е: 7 этап
|Сессия
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|Паскаль Верляйн
|Команды
|Mahindra Racing
|Автор
|Мэтт Кью