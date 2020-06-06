Экс-пилот Формулы 1 Паскаль Верляйн перехватил лидерство в виртуальной Формулы Е. На компьютерной версии трассы в Бруклине спортсмен одержал вторую победу в этом сезоне.

Перед началом сегодняшнего соревнования Верляйн отставал от Вандорна один балл. Виртуальный этап в Нью-Йорке начался с поул-позиции Паскаля. По правилам Формулы Е за быстрейшее время в квалификации присуждается бонусное очко. Таким образом, еще до старта основного заезда Верляйн сравнялся со своим конкурентом из Mercedes в генеральной классификации.

В гонке представитель команды Mahindra уверенно стартовал и легко уехал от преследователей. На финише Верляйн привез Оливеру Роуленду из Nissan eDAMS 3,6 секунды. Третье место занял симрейсер Кельвин ван дер Линде. Он заменил уволенного Даниэля Абта в составе Audi.

Посмотрите на фотографии прошедшего этапа виртуальной Формулы Е:

Слайдер Список Старт виртуальной гонки 1 / 11 Фотограф: FIA Формула E Паскаль Верляйн, Mahindra Racing 2 / 11 Фотограф: FIA Формула E Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ 3 / 11 Фотограф: Mercedes-Benz Оливер Роуленд, Nissan e.Dams 4 / 11 Фотограф: FIA Формула E Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler 5 / 11 Фотограф: Audi Communications Motorsport Паскаль Верляйн, Mahindra Racing 6 / 11 Фотограф: FIA Формула E Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler 7 / 11 Фотограф: FIA Формула E Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ 8 / 11 Фотограф: Mercedes-Benz Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler 9 / 11 Фотограф: FIA Формула E Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler 10 / 11 Фотограф: FIA Формула E Паскаль Верляйн, Mahindra Racing 11 / 11 Фотограф: FIA Формула E

Экс-лидер общего зачета Стоффель Вандорн стал четвертым. Победитель стартовых этапов виртуальной Формулы Е Максимилан Гюнтер пересек финишную черту на пятой позиции. По итогам этапа в Нью-Йорке немец окончательно потерял шанс на победу в чемпионате.

Виртуальная гонка Формулы Е проходила при поддержке Motorsport Games. Заключительный этап киберчемпионата состоится завтра, 7 июня, на трассе в Берлине. Воскресная гонка принесет участникам двойные очки.

Титул разыграют между собой Верляйн и Вандорн. Motorsport.com покажет финальный этап в прямом эфире. Увидеть онлайн-трансляцию можно будет прямо здесь: