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eSports / Виртуальная Формула Е: 7 этап / Отчет о гонке

Верляйн выиграл кибергонку Формулы Е и вышел в лидеры чемпионата

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Верляйн выиграл кибергонку Формулы Е и вышел в лидеры чемпионата
Автор:
6 июн. 2020 г., 17:02

Пилот Mahindra одержал вторую победу и на 12 очков оторвался от Стоффеля Вандорна за один этап до конца сезона

Экс-пилот Формулы 1 Паскаль Верляйн перехватил лидерство в виртуальной Формулы Е. На компьютерной версии трассы в Бруклине спортсмен одержал вторую победу в этом сезоне.

Перед началом сегодняшнего соревнования Верляйн отставал от Вандорна один балл. Виртуальный этап в Нью-Йорке начался с поул-позиции Паскаля. По правилам Формулы Е за быстрейшее время в квалификации присуждается бонусное очко. Таким образом, еще до старта основного заезда Верляйн сравнялся со своим конкурентом из Mercedes в генеральной классификации.

В гонке представитель команды Mahindra уверенно стартовал и легко уехал от преследователей. На финише Верляйн привез Оливеру Роуленду из Nissan eDAMS 3,6 секунды. Третье место занял симрейсер Кельвин ван дер Линде. Он заменил уволенного Даниэля Абта в составе Audi.

Посмотрите на фотографии прошедшего этапа виртуальной Формулы Е:

Слайдер
Список

Старт виртуальной гонки

Старт виртуальной гонки
1/11

Фотограф: FIA Формула E

Паскаль Верляйн, Mahindra Racing

Паскаль Верляйн, Mahindra Racing
2/11

Фотограф: FIA Формула E

Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ

Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ
3/11

Фотограф: Mercedes-Benz

Оливер Роуленд, Nissan e.Dams

Оливер Роуленд, Nissan e.Dams
4/11

Фотограф: FIA Формула E

Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler

Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
5/11

Фотограф: Audi Communications Motorsport

Паскаль Верляйн, Mahindra Racing

Паскаль Верляйн, Mahindra Racing
6/11

Фотограф: FIA Формула E

Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler

Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
7/11

Фотограф: FIA Формула E

Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ

Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ
8/11

Фотограф: Mercedes-Benz

Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler

Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
9/11

Фотограф: FIA Формула E

Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler

Оливер Роуленд, Nissan e.Dams и Кельвин ван дер Линде, Audi Sport ABT Schaeffler
10/11

Фотограф: FIA Формула E

Паскаль Верляйн, Mahindra Racing

Паскаль Верляйн, Mahindra Racing
11/11

Фотограф: FIA Формула E

Экс-лидер общего зачета Стоффель Вандорн стал четвертым. Победитель стартовых этапов виртуальной Формулы Е Максимилан Гюнтер пересек финишную черту на пятой позиции. По итогам этапа в Нью-Йорке немец окончательно потерял шанс на победу в чемпионате.

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Виртуальная гонка Формулы Е проходила при поддержке Motorsport Games. Заключительный этап киберчемпионата состоится завтра, 7 июня, на трассе в Берлине. Воскресная гонка принесет участникам двойные очки.

Титул разыграют между собой Верляйн и Вандорн. Motorsport.com покажет финальный этап в прямом эфире. Увидеть онлайн-трансляцию можно будет прямо здесь:

 

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Этап Виртуальная Формула Е: 7 этап
Сессия Гонка
Пилоты Паскаль Верляйн
Команды Mahindra Racing
Автор Мэтт Кью

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