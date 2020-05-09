Верляйн прервал череду побед Гюнтера в кибергонках Формулы Е
Третий этап виртуального сезона электроформулы принес новое имя победителя – завоевав поул, Паскаль Верляйн лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим
Пилоты Формулы Е уже соревновались на улицах Монте-Карло – это был внезачетный предсезонный этап, и тогда гонка получилась богатой на аварии. Когда для гонки вновь была выбрана эта трасса – уже как арена третьего этапа киберсезона – результат оказался тем же.
Стартовавший вторым Стоффель Вандорн попробовал опередить по внешнему радиусу Паскаля Верляйна, но сам получил сзади удар от Эдо Мортары. К чему это привело – проще посмотреть, чем пересказывать:
В дальнейшем в задних рядах произошло еще несколько масштабных аварий, но вот первая шестерка оставалась неизменной все 15 кругов. Верляйн впервые стал сильнейшим, вторым финишировал Вандорн.
Лидер сезона и победитель всех прошедших гонок Макси Гюнтер на этот раз отстал от времени поула всего на 0,12 секунды, но оказался на решетке только шестым. Он ловко сориентировался в послестартовой толчее и проскочил на третье место, благодаря чему заработал важные очки.
Увидеть повтор короткой но яркой гонки можно здесь.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E , eSports
|Автор
|Александр Кабановский
Верляйн прервал череду побед Гюнтера в кибергонках Формулы Е
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