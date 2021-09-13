Сильверстоун, Великобритания – 7 сентября 2021 года – Сегодня стал известен список участников недавно основанной Виртуальной серии «Ле-Ман», глобальной элитной киберспортивной серии, в которой будут представлены известные имена и из мира автоспорта, и из мира симуляторов. Полный список команд можно найти здесь, а имена пилотов (включая звезд из разных гоночных дисциплин) будет опубликован во вторник, 14 сентября.

Ожидается, что в финальных соревнованиях, 24-часовой гонке на цифровой копии трассе в Ле-Мане, которая пройдет 15 и 16 января, в списке участников появятся еще 20 экипажей, выставленных успешными командами и включающими в себя звездных пилотов со всего мира – что обязательно сделает соревнования более яркими и увлекательными.

Среди 38 команд двух категорий (LMP2 - 21 автомобиль, LMGTE - 17), есть коллективы марок, выигравших в Ле-Мане и побеждавших в чемпионате мира. Это Alpine, Ferrari, Porsche и BMW – причем все они выставляют по несколько экипажей. В списке участников можно найти победителей чемпионатов WEC и ELMS или отдельных этапов этих серий: Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 и Team WRT. А также постоянных участников гонок на выносливость – GR Racing, Proton Competition, D'Station Racing и ARC Bratislava.

К гонщикам из реального мира присоединится большое количество очень успешных и всемирно известных киберспортивныз команд. Yas Heat, Mahle Racing Team, Race Clutch Alpine, R8G Esports team Romain Grosjean, Floyd ByKolles-Burst, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports и команда Jenson Button's Rocket Simsport выставят экипажи в категории прототипов, где в распоряжении всех участников будет цифровая копия автомобиля ORECA 07 LMP2. Среди команд будет Williams Rebellion Esports, выигравшая виртуальный «Ле-Ман» в прошлом году.

В LMGTE, где можно выбирать из нескольких автомобилей (Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE и Porsche 911 RSR GTE), ведущие марки – как Ferrari, Porsche и BMW – будут представлены собственными коллективами. Но есть и примеры сотрудничества известных гоночных брендов с независимыми киберспортивными коллективами: Red Bull Racing Esports, BMW Team Redline, TESLA R8G Esports и GR Wolves Racing - совместный проект известной команды WEC и футбольного клуба британской премьер-лиги Wolverhampton Wanderers FC.

Всего в списке участников представлены команды из 12-ти разных стран Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

Le Mans Virtual Series - это совместное предприятие Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) («Motorsport Games») - ведущего разработчика и издателя гоночных игр, а также организатора киберспортивной инфраструктуры для престижных гоночных серий по всему миру - и Западного автоклуба (ACO), организатора всемирно известных «24 часов Ле-Мана» и промоутера чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Турнир будет состоять из 5-ти этапов, последним из которых станут виртуальные «24 часа Ле-Мана». Суточная гонка пройдет в период проведения международной автоспортивной выставки Autosport 2022 в Бирмингеме (Великобритания) и будет транслироваться в прямом эфире

В календаре турнира также представлены знаменитые гоночные трассы в Монце, Спа, Нюрбурге и Себринге. Они станут настоящим вызовом и для гонщиков, имеющих международную лицензию FIA, и для киберспортсменов. И вызовут интерес у миллионов энтузиастов киберспорта по всему миру.

Подробная информация о чемпионате доступна на lemansvirtual.com.

О турнире Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series - это глобальная элитная киберспортивная серия, состоящая из пяти этапов, с участием лучших команды из гонок на выносливость и киберспортивных коллективов, которые будут соревноваться на цифровых копиях наиболее известных гоночных трасс мира. Всемирно известные гонщики с международными лицензиями FIA, объединяются с лучшими киберспортсменами, чтобы сразиться за свою долю призового фонда в 250 000 долларов США. Кульминацией турнира станет 24-часовая гонка на цифровой копии трассы в Ле-Мане, которая пройдет в рамках выставки Autosport в выставочном центре NEC в Бирмингеме (Великобритания) и будет транслироваться в прямом эфире. Le Mans Virtual Series - совместное предприятие Motorsport Games, ведущего разработчика и издателя гоночных игр, а также организатора киберспортивной инфраструктуры для престижных гоночных серий по всему миру, и Западного автоклуба (ACO), создателя и организатора «24 часа Ле-Мана» и промоутера чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Дата Трасса Продолжительность Формат 1. 25 сентября Монца 4 часа онлайн 2. 16 октября Спа 6 часов онлайн 3. 13 ноября «Нюрбургринг» 8 часов онлайн 4. 18 декабря Себринг 6 часов онлайн 5. 15/16 января Ле-Ман 24 часа на площадке выставки Autosport

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.