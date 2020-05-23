Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

Ведущие команды мира выйдут на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана»

Поделились
Комментарии
Ведущие команды мира выйдут на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана»
23 мая 2020 г., 11:08

Организаторы суточной кибергонки опубликовали предварительный список участников – в нем 50 экипажей

Пока большая часть мира гонок еще не может вернуться к реальным соревнованиям, виртуальная гонка «24 часа Ле-Мана», которую совместно организуют автоклуб ACO, чемпионат мира FIA WEC и Motorsport Games, готовится установить новую планку, собрав громкие имена для участия в величайшей гонке на выносливость.

Соревнования 13-14 июля будут виртуальными, но составу их участников могут позавидовать многие реальные гонки.

За пять первых дней после объявления организаторы получили 85 запросов на участие в марафоне, где команды, составленные из профессиональных пилотов и лучших симрейсеров мира, будут на протяжении 24 часов сражаться на культовой трассе в Ле-Мане.

На платформе симулятора rFactor 2, предоставленного Studio 397, в виртуальном марафоне будут сражаться максимально возможные 50 машин, разделенные на классы LMP и GTE. Потому перед отборочной комиссии, составленной из авторитетных представителей мира гонок и ведущих симрейсеров, стояла непростая задача. Стоит отметить, что сделанный выбор никак не связан с реальными «24 часами Ле-Мана», которые пройдут 19-20 сентября. 

В итоге был составлен список из 50 экипажей, еще десять – включая российскую заявку G-Drive Racing – включены в резерв. Полный список пилотов будет объявлен на следующей неделе, в нем можно ожидать сюрпризов и настоящих суперзвезд.

Участие в гонке примут 30 машин LMP и 20 GTEs. В списке значатся команды ведущих производителей: Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche и Toyota. Также за победу поборятся экипажи Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports и многих других коллективов.

Мир симрейсинга также представлен лидерами – Redline, Veloce, Williams Esports, Zansho и другими. Стартовое поле обещает получиться ярким и красочным, так как каждый участник вправе разработать собственную ливрею.

Автоклуб ACO и чемпионат мира FIA WEC делегировали Motorsport Games организачию и проведение виртуальных «24 часов Ле-Мана». Гонку будут показывать в прямом эфире по всему миру, также быдут задействованы традиционные игровые каналы и социальные сети. Больше деталей о предстоящих соревнованиях появится в ближайшее время.

Дополнительную информацию вы можете найти на официальном сайте гонки.

 

Фото: ACO

Следующая новость
Как пролететь по аэродрому без самолета? Рассказывает гонщик-гид по Берлину

Предыдущая новость

Как пролететь по аэродрому без самолета? Рассказывает гонщик-гид по Берлину
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , eSports

Самое читаемое

1
NASCAR Cup

Попов разочаровался в российских болельщиках Формулы 1

2
Формула 1

Четыре гонки подряд, Венгрия – новый фаворит. Что произошло с календарем Формулы 1

3
Формула 1

Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило

4
Формула 1

Уйти нельзя остаться. Три способа спасти карьеру Феттеля

5
Формула 1

Как настроить болид Формулы 1. Ликбез от Сергея Сироткина

Последние видео

Виртуальный Суперкубок Porsche, 3 этап 02:00:00
eSports

Виртуальный Суперкубок Porsche, 3 этап

Виртуальный NASCAR. Кибергонка в Мид-Огайо, онлайн-трансляция 01:00:00
eSports

Виртуальный NASCAR. Кибергонка в Мид-Огайо, онлайн-трансляция

Виртуальный NASCAR в Нью-Гэмпшире: лучшие моменты 02:17
eSports

Виртуальный NASCAR в Нью-Гэмпшире: лучшие моменты

Машины Формулы Е не поместились в первый поворот. Видео 00:43
eSports

Машины Формулы Е не поместились в первый поворот. Видео

Полет и контактная борьба: как началась гонка геймеров в Гонконге 00:38
eSports

Полет и контактная борьба: как началась гонка геймеров в Гонконге

Самое важное:

Ведущие команды мира выйдут на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана»
eSpt

Ведущие команды мира выйдут на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана»

Как пролететь по аэродрому без самолета? Рассказывает гонщик-гид по Берлину
eSpt

Как пролететь по аэродрому без самолета? Рассказывает гонщик-гид по Берлину

По дороге в Талладегу. Где поедет виртуальный NASCAR
eSpt

По дороге в Талладегу. Где поедет виртуальный NASCAR

Окон и лучший футболист Африки присоединятся к виртуальной Формуле 1
eSpt

Окон и лучший футболист Африки присоединятся к виртуальной Формуле 1

Алекс Маркес выиграл кибергонку MotoGP, опередив брата в последнем повороте
eSpt

Алекс Маркес выиграл кибергонку MotoGP, опередив брата в последнем повороте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.