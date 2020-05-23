Пока большая часть мира гонок еще не может вернуться к реальным соревнованиям, виртуальная гонка «24 часа Ле-Мана», которую совместно организуют автоклуб ACO, чемпионат мира FIA WEC и Motorsport Games, готовится установить новую планку, собрав громкие имена для участия в величайшей гонке на выносливость.

Соревнования 13-14 июля будут виртуальными, но составу их участников могут позавидовать многие реальные гонки.

За пять первых дней после объявления организаторы получили 85 запросов на участие в марафоне, где команды, составленные из профессиональных пилотов и лучших симрейсеров мира, будут на протяжении 24 часов сражаться на культовой трассе в Ле-Мане.

На платформе симулятора rFactor 2, предоставленного Studio 397, в виртуальном марафоне будут сражаться максимально возможные 50 машин, разделенные на классы LMP и GTE. Потому перед отборочной комиссии, составленной из авторитетных представителей мира гонок и ведущих симрейсеров, стояла непростая задача. Стоит отметить, что сделанный выбор никак не связан с реальными «24 часами Ле-Мана», которые пройдут 19-20 сентября.

В итоге был составлен список из 50 экипажей, еще десять – включая российскую заявку G-Drive Racing – включены в резерв. Полный список пилотов будет объявлен на следующей неделе, в нем можно ожидать сюрпризов и настоящих суперзвезд.

Участие в гонке примут 30 машин LMP и 20 GTEs. В списке значатся команды ведущих производителей: Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche и Toyota. Также за победу поборятся экипажи Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports и многих других коллективов.

Мир симрейсинга также представлен лидерами – Redline, Veloce, Williams Esports, Zansho и другими. Стартовое поле обещает получиться ярким и красочным, так как каждый участник вправе разработать собственную ливрею.

Автоклуб ACO и чемпионат мира FIA WEC делегировали Motorsport Games организачию и проведение виртуальных «24 часов Ле-Мана». Гонку будут показывать в прямом эфире по всему миру, также быдут задействованы традиционные игровые каналы и социальные сети. Больше деталей о предстоящих соревнованиях появится в ближайшее время.

Дополнительную информацию вы можете найти на официальном сайте гонки.