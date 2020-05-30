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eSports / Формула E: Race at Home Challenge - 6-й этап / Отчет о гонке

Вандорн принес Mercedes победу в виртуальной Формуле Е

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Автор:
, журналист
30 мая 2020 г., 17:14

Экс-пилот Формулы 1 одержал свою первую победу в виртуальном чемпионате и вышел в лидеры общего зачета

Стоффель Вандорн выиграл кибергонку Формулы Е в Нью-Йорке. На протяжении всего виртуального чемпионата бельгиец держался в лидерах и выигрывал квалификации, но в гонках никак не мог победить. В Бруклине экс-пилот McLaren стартовал с поул-позиции в четвертый раз. На этот раз спортсмен смог удержать первое место и принес Mercedes победу. Три прошлых гонки подряд Стоффель завершал на второй позиции.

Благодаря триумфу в Нью-Йорке Вандорн вышел в лидеры общего зачета: теперь Стоффель опережает Паскаля Верляйна на два балла. В командном первенстве первая строчка перешла к Mercedes. Немецкий коллектив опередил индийцев из Mahindra на шесть очков.

Вандорну помогло столкновение его соперников на первом же круге. В первой связке поворотов столкнулись Нил Джани и Максимилиан Гюнтер. Пока другие пилоты их объезжали, Вандорн уехал вперед. Гюнтер откатился в конец пелотона, а Джани сумел на время сохранить вторую позицию, пусть и отстал от Стоффеля на три секунды к исходу первого круга.

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Ближе к финишу на вторую позицию выбрался Паскаль Верляйн. Бывший лидер киберчемпионата квалифицировался вторым, однако штраф за столкновение на предыдущем этапе отбросил немца на седьмую строчку. Верляйн смог прорваться наверх и за три круга до финиша совершил обгон за второе место. Тройку призеров замкнул Оливер Роуленд.

Двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь так и не смог найти общий язык с компьютерным симулятором. На трассе, которая принесла французу оба его титула, пилот финишировал 18-м. За один этап до финиша виртуального сезона у Верня ни одного очка на счету. Ниже можно посмотреть полный повтор кибергонки в Бруклине:

Следующий этап виртуального чемпионата станет заключительным. Гонщики получат за последнюю гонку двойные очки. Как и всегда киберзаезд будет транслировать видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Этап Формула E: Race at Home Challenge - 6-й этап
Сессия Гонка
Пилоты Стоффель Вандорн
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джош Суттил

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