В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Джимми Джонсон

Сегодня Джимми Джонсон выйдет на старт кибергонки серии IndyCar. В компьютерном заезде семикратный чемпион высшего дивизиона NASCAR сразится с действующими пилотами IndyCar и несколькими приглашенными звездами.

Виртуальная гонка заменит для Джонсона настоящий заезд за рулем болида. В начале года знаменитый пилот рассказал о своем желании попробовать себя в IndyCar – а на середину весны запланировал тесты в этом чемпионате. Джимми должен был провести испытательные заезды за команду SP Arrow McLaren в апреле.

Из-за эпидемии коронавируса тесты на реальной трассе отменили. Вместо этого Джонсон принял приглашение стартовать в виртуальном заезде.

Ареной предстоящей кибергонки станет компьютерная версия легендарной трассы «Уоткинс-Глен» в штате Нью-Йорк. Этот автодром принимал у себя Формулу 1, IndyCar и NASCAR. На протяжении последней недели в социальных сетях серии IndyCar шло голосование подписчиков: фанаты выбирали, где провести первый этап виртуального чемпионата. Именно болельщики выбрали «Уоткинс-Глен».

Джонсон никогда не выигрывал на этой трассе. Впрочем, на счету Джимми все же есть победы в гонках на стационарным автодромах: в частности, чемпион первенствовал на этапе Кубка NASCAR в Сономе.

Виртуальный заезд IndyCar с участием Джонсона состоится сегодня, 28 марта, в полночь по московскому времени. Этап начнется с 10-минутной квалификации, после чего участников ждет гонка протяженностью полтора часа. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте IndyCar, а также на ютьюб-канале и в фейсбук-группе этого чемпионата.