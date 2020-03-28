В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Джимми Джонсон
Семикратный чемпион высшего дивизиона NASCAR заменит тесты реального болида IndyCar на участие в компьютерном турнире
Сегодня Джимми Джонсон выйдет на старт кибергонки серии IndyCar. В компьютерном заезде семикратный чемпион высшего дивизиона NASCAR сразится с действующими пилотами IndyCar и несколькими приглашенными звездами.
Виртуальная гонка заменит для Джонсона настоящий заезд за рулем болида. В начале года знаменитый пилот рассказал о своем желании попробовать себя в IndyCar – а на середину весны запланировал тесты в этом чемпионате. Джимми должен был провести испытательные заезды за команду SP Arrow McLaren в апреле.
Из-за эпидемии коронавируса тесты на реальной трассе отменили. Вместо этого Джонсон принял приглашение стартовать в виртуальном заезде.
Ареной предстоящей кибергонки станет компьютерная версия легендарной трассы «Уоткинс-Глен» в штате Нью-Йорк. Этот автодром принимал у себя Формулу 1, IndyCar и NASCAR. На протяжении последней недели в социальных сетях серии IndyCar шло голосование подписчиков: фанаты выбирали, где провести первый этап виртуального чемпионата. Именно болельщики выбрали «Уоткинс-Глен».
Джонсон никогда не выигрывал на этой трассе. Впрочем, на счету Джимми все же есть победы в гонках на стационарным автодромах: в частности, чемпион первенствовал на этапе Кубка NASCAR в Сономе.
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Виртуальный заезд IndyCar с участием Джонсона состоится сегодня, 28 марта, в полночь по московскому времени. Этап начнется с 10-минутной квалификации, после чего участников ждет гонка протяженностью полтора часа. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте IndyCar, а также на ютьюб-канале и в фейсбук-группе этого чемпионата.
Об этой статье
|Серия
|IndyCar , NASCAR , NASCAR Cup , eSports
|Пилоты
|Джимми Джонсон
|Автор
|Дэвид Малшер
В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Джимми Джонсон
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